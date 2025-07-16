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Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Близнецам - остановиться, Скорпионам - отпустить

Алена Кюпели
16 июля 2025, 11:31
42
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
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Гороскоп Таро на 17 июля
Гороскоп Таро на 17 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Рыцарь Кубков, перевёрнутая

Овен, вы — огненный знак зодиака, и никто не может вывести вас из себя сильнее, чем любимый человек. Поэтому, когда вы ослабляете эту защиту, может произойти нечто очень необычное, особенно 17 июля. Вы легко расстраиваетесь, и это может эмоционально подорвать вас и ваши отношения.

Сегодняшний урок Таро — сохранять спокойствие, когда чувствуете, что ваш гнев выходит из-под контроля. Не стоит выглядеть незрелым; вместо этого покажите свою сильную, более сдержанную сторону.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Восьмёрка Пентаклей, перевёрнутая

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Сегодняшний день может стать временем одного шага вперёд и двух назад. Восьмёрка Пентаклей, перевёрнутая карта Таро, — знак того, что прогресс может быть медленным и стабильным; тем не менее, вам захочется достичь гораздо большего, чем вы есть на самом деле.

17 июля может быть для вас непростым, особенно если вы хотели привести в порядок кое-какие дела, чтобы перейти к следующему проекту до конца выходных. Будьте терпеливы.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Колесница, перевернутая

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Близнецы, у вас есть одна хорошая черта: вас ничто не может вывести из себя. У вас высокая самооценка и твёрдый, оптимистичный характер. Но бывают моменты, когда негатив окружающих подавляет вашу жизнерадостную натуру.

В этот четверг вам, возможно, придётся бороться с неуверенностью в себе, когда вы перестаёте верить в себя из-за других. Если вы чувствуете, что не знаете, что делать дальше, сделайте паузу. Соберитесь с мыслями и практикуйте осознанность, чтобы сосредоточиться.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Рыцарь Пентаклей

Рак, вы — человек, который заботится о других, и это одна из многих причин, почему вы так серьёзно относитесь к своим обязанностям. Вы — тот человек, на которого можно положиться, но бывают моменты, когда вам хочется, чтобы это был кто-то другой, а не вы.

17 июля 2025 года карта Таро Рыцарь Пентаклей приглашает кого-то присоединиться к вам. Есть ли что-то в вашей повседневной жизни, что вы можете делегировать кому-то другому? Подумайте о том, как уменьшить свою рабочую нагрузку.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Семерка Пентаклей

Лев, когда вы проявляете терпение в долгосрочном проекте, внутри вас происходит нечто важное. Вы начинаете взрослеть. Вы развиваетесь так, как и не мечтали. Вы смотрите на мир новыми глазами, и вера в то, что что-то должно произойти немедленно, становится для вас менее правдоподобной.

17 июля Семерка Пентаклей символизирует ваш личностный рост. Вас могут пригласить попробовать что-то новое, что на первый взгляд кажется быстрым и лёгким, но по мере того, как вы будете ближе к цели, вы обнаружите, что вам предстоит сделать гораздо больше, чем вы изначально предполагали.

Вы будете стремиться к цели, поэтому дайте себе шанс довести дело до конца, даже если это непросто.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Король Мечей

Дева, сегодня вам может быть трудно принимать то, что вам говорят, за чистую монету. Итак, 17 июля ваш разум может застрять на проблеме и не отпускать её. Эта привычка чрезмерного обдумывания и размышлений о случившемся может отнять у вас много времени.

Послание Таро на четверг — установить границы того, как долго вы сосредотачиваетесь на чём-то одном. Как только вы заметите, что это поглощает весь ваш день, переключитесь на что-то другое и вернитесь к этому позже.

Весы

Карта Таро на сегодня для Весов: Суд

Весы, глубоко подумайте и поразмышляйте о прошлом, а также сделайте небольшие мысленные заметки на будущее. Четверг, 17 июля 2025 года, — идеальное время для самоанализа.

Есть ли в вашей жизни одна сфера жизни, которая требует пересмотра чаще других? Хотите подумать о любви и о том, как стать счастливее в отношениях?

Как вы можете улучшить дружеские отношения или изменить карьеру? Карта Таро "Суд" указывает на то, что ваш разум открыт и готов к исследованиям.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Туз Кубков, перевёрнутый

Скорпион, вам трудно доверять новым людям? Если в прошлом вас ранил или разочаровал любимый человек, вы можете не захотеть подпускать кого-либо близко к своему сердцу.

Туз Кубков, перевёрнутый, символизирует защиту и самосохранение от эмоциональной близости; однако, его послание — научиться отпускать любую боль.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Дьявол

Стрелец, вы — глубокий мыслитель, и именно поэтому вас называют философом. Поэтому, когда вас постоянно подмывает поступить неправильно, вы анализируете происходящее, пока не найдете решение.

Карта Таро "Дьявол" в этот четверг может представлять собой камень преткновения, когда вы хотите сделать одно, но вместо этого выбираете противоположное. Это может быть неприятно в данный момент, но это скрытая возможность.

У вас есть шанс извлечь урок из своего личного опыта. Следующее, что вы поймете, — это то, что вскоре вы станете мастером, который больше никогда не спотыкается.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Паж Мечей

Козерог, вы — деятель, и когда вы готовы начать новый проект, путешествие, отношения или что-то еще, что привлекло ваше внимание, вам хочется засучить рукава и начать.

Итак, 17 июля Паж Мечей Таро даёт вам полезные советы. Вместо того, чтобы спешить с завершением следующего проекта, сначала продумайте его. Обсудите его с другими. Запишите детали. Получите ясность и руководство. Поймите, куда вы направляетесь, и приступайте к делу.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Паж Пентаклей, перевёрнутая

Вы любите независимость, а это часто означает, что не стоит полагаться на других и показывать свои слабости. Однако 17 июля какая-то часть вас осознаёт, что что-то должно измениться, и это может означать вашу суровую внешность.

Кроме того, всем иногда нужен перерыв, и вам, Водолей, тоже. Поэтому совет от Паж Пентаклей Таро в перевёрнутой карте: когда вы чувствуете, что слишком много делаете и нуждаетесь в мини-отпуске дома, чтобы расслабиться, не бойтесь попросить о нём.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Отшельник

Рыбы, вы очень душевный знак зодиака, поэтому, когда вы получаете карту Таро "Отшельник", вы словно возвращаетесь домой. Начиная с 17 июля, Вселенная через вашу ежедневную карту Таро просит вас отвлечься от суеты мира и обратиться к своему внутреннему миру.

Вы сможете почувствовать своё сердце и исследовать свои самые сокровенные чувства. Не бойтесь заглянуть внутрь себя и открыть, кто вы есть в глубине души.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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