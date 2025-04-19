Гороскоп Таро: какой знак зодиака рискует развестись в мае 2025

Ночь темна перед рассветом, напомнила Анжела Перл.

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Гороскоп Таро на май 2025 для Весов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Какое неожиданное событие произойдет в мае

Почему Раком не стоит переживать из-за финансовой ситуации

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для Весов.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Гороскоп Таро на мая 2025 Весы

9 мечей Таро - значение

Весам нужно принять решение. Вы будете обдумывать какую-то ситуацию. Вас ждет бессонная ночь. Но помните, что ночь темна перед рассветом. Скоро наступит кульминация, завершение. Ситуация прояснится.

Рыцарь мечей Таро - значение

Вас ждет новость, информация. Вы куда-то поедете. Возможно к вам неожиданно приедут гости.

10 кубков Таро - значение

Карта означает счастливое завершение. Вы достигнете результата и будете что-то праздновать. Возможен переезд, новоселье, рождение ребенка. Вас будут переполнять положительные эмоции.

Император Таро - значение

Мужчина (Овен по гороскопу) сыграет роль в жизни Весов в мае. Это человек, который принимает решения, имеет влияние.

Возможно вы сами проявите лидерские качества и возьмете на себя ответственность.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

5 жезлов Таро - значение

Карта конфликта, несогласия с кем-то, соревнования и перемен.

Не исключено расставание, развод.

Весам стоит настаивать на своем и не поддаваться манипуляциям.

5 пентаклей Таро - значение

Вы переживаете из-за финансовой ситуации или проблем на работе. На самом деле волноваться не стоит. Посмотрите по сторонам - есть и деньги, и правильное решение.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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