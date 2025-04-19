Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро: какой знак зодиака рискует развестись в мае 2025

Анна Ярославская
19 апреля 2025, 10:26
33
Ночь темна перед рассветом, напомнила Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп Таро на май 2025 для Весов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое неожиданное событие произойдет в мае
  • Почему Раком не стоит переживать из-за финансовой ситуации

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для Весов.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Гороскоп Таро на мая 2025 Весы

9 мечей Таро - значение

Весам нужно принять решение. Вы будете обдумывать какую-то ситуацию. Вас ждет бессонная ночь. Но помните, что ночь темна перед рассветом. Скоро наступит кульминация, завершение. Ситуация прояснится.

Рыцарь мечей Таро - значение

Вас ждет новость, информация. Вы куда-то поедете. Возможно к вам неожиданно приедут гости.

10 кубков Таро - значение

Карта означает счастливое завершение. Вы достигнете результата и будете что-то праздновать. Возможен переезд, новоселье, рождение ребенка. Вас будут переполнять положительные эмоции.

Император Таро - значение

Мужчина (Овен по гороскопу) сыграет роль в жизни Весов в мае. Это человек, который принимает решения, имеет влияние.

Возможно вы сами проявите лидерские качества и возьмете на себя ответственность.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

5 жезлов Таро - значение

Карта конфликта, несогласия с кем-то, соревнования и перемен.

Не исключено расставание, развод.

Весам стоит настаивать на своем и не поддаваться манипуляциям.

5 пентаклей Таро - значение

Вы переживаете из-за финансовой ситуации или проблем на работе. На самом деле волноваться не стоит. Посмотрите по сторонам - есть и деньги, и правильное решение.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Весы гороскоп на май гороскоп Весы Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня: в Госдепе сделали громкое заявление

Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня: в Госдепе сделали громкое заявление

10:36Политика
Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты - NYT

Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты - NYT

09:06Украина
Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

К карьерному рывку приготовиться: ТОП-3 знакам гороскоп обещает новые вершины

К карьерному рывку приготовиться: ТОП-3 знакам гороскоп обещает новые вершины

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Собакам - конфликты, Драконам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Собакам - конфликты, Драконам - проблемы

Последние новости

10:36

Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня: в Госдепе сделали громкое заявление

10:26

Гороскоп Таро: какой знак зодиака рискует развестись в мае 2025Видео

09:47

Штурм за штурмом: РФ планирует уничтожить город, который ВСУ держат уже три года

09:06

Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты - NYT

09:03

Гороскоп Таро на май 2025: Ракам - удовольствия, Львам - победа, Девам - праздникВидео

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
09:00

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарВидео

08:54

В США представили план соблюдения перемирия в Украине - WSJ

08:10

Почему Трамп психует?мнение

07:47

США давят на Украину и избегают давления на РФ относительно завершения войны - Axios

Реклама
06:30

После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

06:10

Оккупанты провели ряд массированных штурмовых действий: деталимнение

06:00

"Я против такой России": пленный оккупант разрыдался из-за ударов РФ по мирным городамВидео

05:50

Хитрый тест на IQ: найдите среди лепреконов 3 четырехлистных клевера за 5 секунд

05:23

Не просто Барсик или Мурка: как красиво можно назвать кота

04:45

Как сказать "понарошку" на украинском: учитель дала ответВидео

04:00

Станет белоснежной: как очистить ванну от грязи за считанные минуты

03:46

Гороскоп на завтра 20 апреля: Овнам - неожиданное сообщение, Стрельцам - радость

03:00

Только "мегамозг" найдет рыбку за 5 секунд: головоломка, что заставит попотеть

02:30

"Путинская паранойя": эксперт о вероятном сценарии устранения президента РФ

02:16

Лунный календарь на 19 апреля: 5 запретов, которые нельзя нарушать в этот день

Реклама
01:36

Девушка показала, как убрать царапины на тарелках: ее видео стало хитомВидео

00:47

США готовы признать оккупированный Крым российским — Bloomberg

18 апреля, пятница
23:54

Крысы и мыши исчезнут навсегда: копеечное средство против грызунов

23:25

И смех, и грех: что необычное украинцы кладут в пасхальную корзину

23:23

"Вы глупые": Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по УкраинеВидео

22:54

Опытные цветоводы чайные пакетики в цветочные горшки: зачем так делать

22:51

Пропал: близкий друг рассказал о здоровье Андрея Губина

22:46

Непобедимая троица: знаки зодиака с редким сочетанием интеллекта и могущества

22:20

Одесская область под массированной ракетной атакой: прогремели сильные взрывыВидео

22:12

Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

21:56

Носили даже мужчины - почему в 17-18 веке ходили с напудренными париками

21:23

У Трампа представили мирный план с отказом Киева от оккупированных территорий - Bloomberg

20:38

РФ и Украина готовят рекордный обмен пленным: СМИ узнали детали

20:18

Скорость интернета мгновенно "взлетит": как улучшить сигнал Wi-Fi в доме

20:16

Россия может нанести 2 массированных удара по Украине: генерал назвал даты

20:05

Душераздирающее решение: актер поместил 21-летнего сына в специальное учреждение

19:50

"Будет много "лысой" правды": Кошевой решил поставить Гончаренко на место

19:43

Украину будут заливать грозовые ливни: в регионах внезапно меняется погода

19:25

Страстная суббота 2025: очень строгие запреты и приметы 19 апреля

19:16

От "чертовых яблок" до "гоцки": как украинцы раньше называли картофельное пюре

Реклама
19:10

Хватит лгать Западу: это не война Путинамнение

19:09

"Уже зашла не в ту дверь": начались гонения и проверки Ани Лорак в РФ

19:02

"Как так можно?": клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют

18:53

Дешево, но проблемно с первых километров: какие два авто лучше не покупать

18:46

Добить экономику РФ: эксперт назвал главное условие

18:17

К карьерному рывку приготовиться: ТОП-3 знакам гороскоп обещает новые вершины

18:16

В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошлоВидео

17:59

Как оттереть клей от наклейки или этикетки за секунды - два простых способа

17:52

"Иди ты": как Наталью Могилевскую выдворили из студии телеканала

17:47

Марина Боржемская довела до слез дочь подарком от покойного УзелковаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять