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Гороскоп Таро на 2024 год для Раков: назван самый прибыльный и счастливый месяц

Анна Ярославская
16 января 2024, 09:21
Раков ждет год идей и начинаний. Перед вами отроются новые горизонты. В личной жизни также будет все хорошо, свидетельствует Таро-прогноз.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл составила Таро-прогноз на 2024-й год для Раков / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Раков на весь 2024 год. Согласно прогнозу, в феврале стоит соглашаться на новые предложения - они дадут хороший результат. В мае Раки получат все инструменты для достижения цели, а в июне представителей знака ждет переломный момент.

Гороскоп Таро на январь 2024 Рак

Карта: 7 пентаклей

Финансовая карта. Вас ждет прибыль. Возможно вы будете вести учет денег или пытаться увеличить свой доход.

В общем, карта говорит о финансовом росте. То, во что вы вложите деньги, принесет прибыль.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Рак

Карта: 7 жезлов

Карта роста. Перед Раками откроются новые возможности. Эти перспективы были у вас и раньше, но вы их не замечали. Новые предложения принесут хорошие результаты.

Раки могут открыть бизнес или помочь реализоваться кому-то.

Гороскоп Таро на март 2024 Рак

Карта: Повешенный

Месяц будет ровным. Будет пауза ли ожидание. Возможно вы будете отдыхать.

Раки могут с головой погрузиться в какой-то процесс.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Рак

Карта: Паж мечей

Вы будете собирать информацию, наблюдать за чем-то. Раки будут перенимать чей-то опыт.

Появятся новые идеи, начинания. Не исключено, что вы пойдете учиться.

Гороскоп Таро на май 2024 Рак

Карта: Маг

В мае Раки готовы творить чудеса - у вас есть для этого все ресурсы. Вы сможете реализовать все свои мечты и планы.

Раки могут получить повышение по службе, возглавить что-то.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Рак

Карта: 5 пентаклей, Смерть

Вас ждут небольшие деньги. Нужно будет оказать финансовую помощь кому-то. Возможно возьмете отпуск.

Также эта карта означает усталость и жалость к себе.

Вы поймете что-то важное для себя. Начнется трансформационный период. Слушайте свою интуицию, советует таролог.

Гороскоп Таро на июль 2024 Рак

Карта: 9 жезлов

Вы на вершине, но возможно это далось очень тяжело.

Проблема ляжет на ваши плечи, но найти выход получится.

Гороскоп Таро на август 2024 Рак

Карта: Паж пентаклей

Карта символизирует новое начало. Может появиться новый источник дохода, работа, бизнес.

Не исключены события, связанные с детьми.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Рак

Карта: Паж кубков

В сентябре исполнится заветное желание. Раков ждет неожиданная новость.

То, что вы начнете в августе, принесет удовольствие и приятные эмоции.

Ждите увеличение дохода. Возможно романтическое знакомство.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Рак

Карта: 10 кубков

У свободных Раков начнется роман, у замужних/женатых представителей знака - второй медовый месяц. Вы будете на седьмом небе от счастья.

Также Раки могу заключить удачную сделку.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Рак

Карта: Паж мечей

Карта новых идей и начинаний. Появится желание учиться, получать опыт. Какая-то ваша идея принесет хорошую прибыль.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Рак

Карта: 10 жезлов

В последний месяц года Раков ждет серьезная нагрузка, будет много работы и идей. Вы достигните многого и будет довольны собой.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2024 для Раков от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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