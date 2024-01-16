Гороскоп Таро на 2024 год для Раков: назван самый прибыльный и счастливый месяц

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Раков на весь 2024 год. Согласно прогнозу, в феврале стоит соглашаться на новые предложения - они дадут хороший результат. В мае Раки получат все инструменты для достижения цели, а в июне представителей знака ждет переломный момент.
Гороскоп Таро на январь 2024 Рак
Карта: 7 пентаклей
Финансовая карта. Вас ждет прибыль. Возможно вы будете вести учет денег или пытаться увеличить свой доход.
В общем, карта говорит о финансовом росте. То, во что вы вложите деньги, принесет прибыль.
Гороскоп Таро на февраль 2024 Рак
Карта: 7 жезлов
Карта роста. Перед Раками откроются новые возможности. Эти перспективы были у вас и раньше, но вы их не замечали. Новые предложения принесут хорошие результаты.
Раки могут открыть бизнес или помочь реализоваться кому-то.
Гороскоп Таро на март 2024 Рак
Карта: Повешенный
Месяц будет ровным. Будет пауза ли ожидание. Возможно вы будете отдыхать.
Раки могут с головой погрузиться в какой-то процесс.
Гороскоп Таро на апрель 2024 Рак
Карта: Паж мечей
Вы будете собирать информацию, наблюдать за чем-то. Раки будут перенимать чей-то опыт.
Появятся новые идеи, начинания. Не исключено, что вы пойдете учиться.
Гороскоп Таро на май 2024 Рак
Карта: Маг
В мае Раки готовы творить чудеса - у вас есть для этого все ресурсы. Вы сможете реализовать все свои мечты и планы.
Раки могут получить повышение по службе, возглавить что-то.
Гороскоп Таро на июнь 2024 Рак
Карта: 5 пентаклей, Смерть
Вас ждут небольшие деньги. Нужно будет оказать финансовую помощь кому-то. Возможно возьмете отпуск.
Также эта карта означает усталость и жалость к себе.
Вы поймете что-то важное для себя. Начнется трансформационный период. Слушайте свою интуицию, советует таролог.
Гороскоп Таро на июль 2024 Рак
Карта: 9 жезлов
Вы на вершине, но возможно это далось очень тяжело.
Проблема ляжет на ваши плечи, но найти выход получится.
Гороскоп Таро на август 2024 Рак
Карта: Паж пентаклей
Карта символизирует новое начало. Может появиться новый источник дохода, работа, бизнес.
Не исключены события, связанные с детьми.
Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Рак
Карта: Паж кубков
В сентябре исполнится заветное желание. Раков ждет неожиданная новость.
То, что вы начнете в августе, принесет удовольствие и приятные эмоции.
Ждите увеличение дохода. Возможно романтическое знакомство.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на октябрь 2024 Рак
Карта: 10 кубков
У свободных Раков начнется роман, у замужних/женатых представителей знака - второй медовый месяц. Вы будете на седьмом небе от счастья.
Также Раки могу заключить удачную сделку.
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Рак
Карта: Паж мечей
Карта новых идей и начинаний. Появится желание учиться, получать опыт. Какая-то ваша идея принесет хорошую прибыль.
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Рак
Карта: 10 жезлов
В последний месяц года Раков ждет серьезная нагрузка, будет много работы и идей. Вы достигните многого и будет довольны собой.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2024 для Раков от Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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