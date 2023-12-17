Гороскоп Таро на 2024 год для Тельцов: в марте - подарок, в ноябре - сюрприз

В апреле Тельцы найдут свое предназначение. Что-то окончательно закончится в вашей жизни.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-2024-god-dlya-telcov-v-marte-podarok-v-noyabre-syurpriz-10525583.html Ссылка скопирована

Анжела Перл назвала самый лучший месяц 2024 года для Тельцов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Тельцов на весь 2024 год. Согласно прогнозу, первые месяцы весны и лета будут очень прибыльным. В июле Тельцам понадобится план Б.

Гороскоп Таро на январь 2024 Телец

Карта Луна

Это карта дома, матери, всего, что мы любим. В январе у Тельцов не будет планов. Возможно вы останетесь дома и будете принимать гостей или поедете в гости к родителям.

В каких-то делах не будет ясности. Тельцы будут искать ответы на свои вопросы.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Телец

Карта Королева пентаклей

Это карта Тельцов. Вы получите доход, который вас удовлетворит.

Будьте острожны: кто-то обсуждает вас за вашей спиной. Таролог советует слушать себя и свое сердце.

Гороскоп Таро на март 2024 Телец

Карта 6 пентаклей

Вы будете получать или дарить подарки. Также эта карта говорит о доходах, прибыли, премии.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Телец

Карта Паж кубков

Тельцы будут осваивать новые знания, навыки, техники. Вы в самом начале пути и то, что вы делаете, вам очень нравится.

В апреле вы заявите о своем решении миру и найдете свое предназначение.

Гороскоп Таро на май 2024 Телец

Карта 10 мечей

Это карта завершения. Что-то окончательно закончится в вашей жизни. Возможно вы уйдете с работы или разорвете отношения.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Телец

Карта 7 пентаклей

С финансами все хорошо. Доход вырастет, но нужно немного подождать или приложить усилия.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2024 Телец

Карта Башня

Июль - месяц перемен. То, что вы планировали, не произойдет. Вам нужен план Б.

Намеки на то, что будет происходить в июле, вы увидите еще в январе.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2024 для Тельцов от Анжелы Перл:

Гороскоп Таро на август 2024 Телец

Карта 4 кубков

Карта ожидания. Вы сосредоточены на чем-то своем и не хотите проводить время в социуме. То, что предлагают, вам не нравится. Тельцы ждут лучшего варианта.

Возможно вы отправитесь в отпуск.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Телец

Карта Туз мечей

Сентябрь - лучший месяц года для Тельцов. Вы попадете точно в цель.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Телец

Карта 9 пентаклей

Вы можете позволить себе отдыхать и наслаждаться жизнью. Будет пассивный доход, вы с удовольствием тратите деньги.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Телец

Белая карта

В ноябре Тельцов ждет сюрприз или новая возможность.

Все в вашей жизни будет по справедливости. Не стоит никому желать плохого. иначе все вернется бумерангом.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Телец

Карта Паж мечей

В последний месяц года Тельцы будут получать новые знания. Появится интерес к жизни.

В результате вы получите прибыль за свое мастерство. Ваш талант будет оценен, свидетельствует расклад Таро.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.