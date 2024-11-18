Гороскоп Таро на 2025 год: Девам выпал Король мечей, Рыбам - Туз пентаклей

Гороскоп расскажет, какие важные события и повороты судьбы ожидают вас в новом году

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Гороскоп таро на 2025 год / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что карты Таро подготовили каждому знаку зодиака

Как получить максимальную пользу от приходящего

2025 год обещает быть насыщенным и полным изменений для каждого знака зодиака. В гороскопе вы найдете подробное описание того, что готовит 2025 год для вашего знака, как планировать будущее и на что обратить внимание в личной жизни, карьере и здоровье.

Главред расскажет, какие важные события и повороты судьбы ожидают вас в новом году!

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Гороскоп таро на 2025 год – Овен

Карта Таро: Королева Жезлов.

В 2025 году Овен столкнется с процессом преображения. Этот год будет временем самопознания, когда вам предстоит отпустить ограничения, накладываемые ожиданиями окружающих, и вернуть забытые желания. Признаки выгорания подскажут, что пора изменить курс, а не продолжать бороться. Сосредоточьтесь на опыте, который помогает восстановить связь с собой и своей интуицией — и вы окажетесь неудержимыми.

Гороскоп таро на 2025 год – Телец

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

2025 год принесет Тельцам благословения, если вы позволите себе принимать помощь и поддерживать стабильность. Все, что вы выстраивали годами, будет поддерживать вас в нужный момент. Проблемы материального плана будут решаться, если вы научитесь ценить свои усилия. Проводите больше времени с семьей и теми, кто для вас важен, ведь вместе вы сильнее.

Гороскоп таро на 2025 год – Близнецы

Карта Таро: Четверка Кубков.

Для Близнецов 2025 год будет временем принятия разочарований и отказа от старых способов справляться с трудностями. Невозможно будет игнорировать чувства — чтобы исцелиться, нужно пережить их. Это год, когда вам предстоит научиться отпускать старые обиды и более серьезно относиться к себе.

Гороскоп таро на 2025 год – Рак

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

В 2025 году Ракам предстоит научиться уходить от того, что не приносит душевного покоя. Психическое здоровье и благополучие становятся приоритетом, а поиск новых перспектив может изменить ваше понимание успеха. Иногда отказ от того, чего вы хотите, приведет к гораздо большему.

Гороскоп таро на 2025 год – Лев

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

2025 год для Львов будет сосредоточен на материальной безопасности и инвестициях в будущее. Однако не забывайте о важности жить здесь и сейчас. Баланс между карьерой и личной жизнью станет ключевым фактором. Этот год — время для пересмотра ценностей и планирования долгосрочных целей.

Гороскоп таро на 2025 год – Дева

Карта Таро: Король Мечей.

Перспективы, ясность и честное общение — вот что принесет 2025 год Девам. Будьте готовы к переменам, начиная с мышления. Важно не только говорить свою правду, но и делать это правильно. В отношениях с другими помните, что сдержанность и дипломатия помогут вам добиться успеха.

Гороскоп таро на 2025 год – Весы

Карта Таро: Колесо Фортуны.

В 2025 году для Весов откроется период удачи и возможностей. Ваши усилия начнут приносить плоды, и изменения в жизни могут оказаться для вас неожиданно позитивными. Даже если не будет явного финансового успеха, другие сферы жизни, где вы вложились, окажутся наполнены возможностями для исцеления и роста.

Гороскоп таро на 2025 год - Скорпион

Карта Таро: Похоть.

2025 год для Скорпионов — это время переосмысления силы и принятия уязвимости. Возможно, вам придется столкнуться с борьбой за власть, но доверие и смирение откроют новые горизонты. Откройтесь для удовольствия и позвольте себе быть уязвимыми — это откроет новые возможности.

Гороскоп таро на 2025 год – Стрелец

Карта Таро: Туз Мечей.

2025 год принесет Стрельцам новые осознания и возможности. Не позволяйте своему стремлению к новым впечатлениям увести вас с пути. Когда вы преодолеете шум и сосредоточитесь, откроются удивительные моменты ясности. Осознанность и медитативные практики помогут вам выстроить правильные намерения.

Гороскоп таро на 2025 год – Козерог

Карта Таро: Маг.

Козерог, 2025 год — это время раскрытия вашего потенциала. Все будет зависеть от вашей инициативы и умения использовать свои возможности. Готовьтесь к тому, что некоторые вещи будут приходить к вам словно по волшебству, когда вы будете на правильном пути. Верьте в себя и не давайте сомнениям затмить успех.

Гороскоп таро на 2025 год – Водолей

Карта Таро: Смерть.

Для Водолеев 2025 год — это год трансформации. Карта Смерти символизирует завершение старого этапа и начало нового. Преобразование принесет освобождение и очищение, открывая новые возможности для роста. Важно отпустить все, что удерживает вас, чтобы сделать место для новых начинаний.

Гороскоп таро на 2025 год – Рыбы

Карта Таро: Туз Пентаклей.

2025 год будет годом для Рыб, наполненным обещаниями стабильности и изобилия. Туз Пентаклей открывает возможности для того, чтобы построить свою жизнь на долгосрочную перспективу. Не спешите и наслаждайтесь процессом, ведь ваши терпение и преданность делу принесут плоды.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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