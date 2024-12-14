Гороскоп Таро на 2025 год для Весов: назван самый важный и прибыльный месяц

Таролог прогнозирует для Весов очень интересный год. Перед ними откроются большие возможности.

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Гороскоп Таро на 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Анжела Перл, гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

В каком месяце у Весов будет очень много работы

Какой месяц года станет самым прибыльным

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Весов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году Сила рода будет поддерживать Весов и направлять их на правильный путь. Что бы не случилось - вас не сломить, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Весы

Карта: 10 кубков

В январе Весы будут праздновать и отдыхать. Соберется хорошая компания друзей или родственников.

Возможно состоится кульминация какого-то процесса. Вы получите предложение руки и сердца, родится ребенок. Вас ждет прибыль.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Весы

Карта: 9 кубков

Февраль будет удачным месяцем. Вы будете довольны собой, получите подарок. Исполнтся ваши желания. Кто-то или что-то поднимает вам настроение. Состоится заключение удачной сделки.

Гороскоп Таро на март 2025 - Весы

Карты: 10 жезлов, 2 жезлов

В марте Весы возьмут на себя слишком много обязательств. Будет много работы, клиентов, дел. Вы можете положиться только на себя. Вам стоит взять ассистента, потому что вы слишком много ресурса тратите на выполнение обязанностей.

Кроме того, по словам таролога, у Весом будет много коммуникаций в марте, в том числе и с людьми, которые находятся за границей.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Весы

Карты: 8 кубков, Мир

В апреле Весов ждет расставание. Возможно вы решите, что нынешний партнер вам не подходит, поскольку вы находитесь на разных уровнях. Вы захотите пойти к новым вершинам и целям.

Перед Весами откроются большие возможности. Вы перейдете на новый уровень, получите более высокий статус.

Апрель будет очень важным и значимым месяцем.

Гороскоп Таро на май 2025 - Весы

Карта: 8 жезлов

События будут происходить очень быстро. Вы будете куда-то ездить, получать посылки и сообщения.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Весы

Карты: Справедливость, 9 кубков

В июне Весы будут заключать сделки, подписывать документы, проходить важное собеседование, сдавать экзамены. В вашей жизни будет восстановлен баланс.

В июне Весы будут получать удовольствие от жизни. Что-то будет происходить так, как вы хотите.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Весы

Карты: Конфликт, Баланс, Урожай

Есть риск конфликтной ситуации на работе, возможно с начальством, банковским работником, бухгалтером. Конфликт может произойти на почве финансовой ситуации. Будет соблазн, но Весы смогут принять правильное решение. Вы сможете договориться и получить желаемый результат. Прибыль будет больше, чем вы думаете.

Гороскоп Таро на август 2025 - Весы

Карты: Отшельник, 2 мечей, 10 пентаклей

В августе Весы будут проводить время в одиночестве. Возможен отдых, отпуск, ретрит. Вы встретите своего учителя.

Весам нужно будет сделать выбор. Таролог советует тщательно все обдумать и слушать только свою интуицию.

В августе Весы могут получить большую сумму денег.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Весы

Карта: 3 жезлов

У вас будет новая цель. Вы поймете, чего вы хотите достичь, и определитесь со своим курсом по жизни.

Ожидается движение в плане роста и развития.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Весы

Карты: 8 жезлов, Рыцарь кубков

Ситуация, которая была в мае, может повториться. События будут развиваться быстро. Вы встретитесь с теми же людьми, что и в мае. Или вы поедете в то же место.

Вас ждут радостные новости. Приедут гости. Отношения перейдут на следующий уровень.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Весы

Карты: 4 кубков, 4 жезлов

Ноябрь будет спокойным месяцем. Весы будут отказываться от предложений. Вы будете более разборчивы и сможете сказать "нет" тому, что вам не нравится. Наступит период ожидания и стабильности.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Весы

Карта: 3 пентаклей, Паж пентаклей, Иерофант

В декабре у Весов начнется Творческий проект. Будет много работы.

Весы получат алименты, "детские деньги" или первые деньги от нового бизнеса.

Некоторые представители этого знака зодиака пойдут на обучение.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Весов от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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