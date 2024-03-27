Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов ждет приятная встреча и подарок. Водолеи могут оказаться в конфликтной ситуации, а на Рыб деньги польются рекой.
Гороскоп Таро на апрель 2024 Козерог
6 кубков Таро - значение
Карта эмоций и чувств. Вас ждет приятная встреча, свидание. Вам подарят букет или подарок. Также эта карта означает хорошие, милые воспоминания. Возможно состоится встреча со старым другом.
"Что-то порадует ваше сердце", - сказала Перл.
4 Пентаклей Таро - значение
Карта стабильности и постоянного дохода. Вы можете получить финансовую новость, которая даст ощущение безопасности.
Совет карты: держитесь за свои деньги, не стоит их сейчас тратить.
8 мечей Таро - значение
Карта страха. Вы не можете принять решение, потому что боитесь.
Не исключено, что вас сковывают какие-либо обязательства.
Совет карты: делайте этот шаг, не бойтесь, выход всегда есть.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на апрель 2024 Водолей
5 жезлов Таро - значение
Карта соревнований, конфликта, конкуренции. Возможна смена планов, какие-то перемены.
Есть риск того, что вы окажетесь без поддержки.
5 пентаклей Таро - значение
Возможны траты на врачей, придется оказать финансовую помощь родным.
В целом, это карта надежды. Главное - увидеть возможность.
Не исключено, что у вас есть страх перемен.
Паж чаш Таро - значение
Карта радости, беременности, детей.
Некоторые Рыбы пойдут учиться. Возможно вы окажетесь в новой сфере, о которой вы ничего не знаете.
Появится новая мечта. Также это карта вдохновения и творчества, начальный этап чего-либо.
Колесо фортуны Таро - значение
Все будет лучше, чем вы думаете. Вселенная знает, как нужно, и направит вас.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на апрель 2024 Рыбы
Колесница и Император Таро - значение
Нужно управлять своей жизнью. Вы должны знать, чего вы хотите. Берите бразды правления в свои руки и двигайтесь в нужном вам направлении.
Рыцарь кубков Таро - значение
Вы получите или сделаете какое-то предложение. Возможно у вас начнется роман, будет продвижение в любовных и других делах.
Солнце Таро - значение
Вы на коне, у вас есть поддержка. Возможна поездка или переезд.
Также это хорошая финансовая карта.
10 пентаклей Таро - значение
Рыбы получат хороший результат. Будет много клиентов, работы. Деньги польются рекой. Вы будете гордиться кем-то из членов семьи.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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