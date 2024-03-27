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Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль

Анна Ярославская
27 марта 2024, 05:40
Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в апреле.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на второй месяц весны, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов ждет приятная встреча и подарок. Водолеи могут оказаться в конфликтной ситуации, а на Рыб деньги польются рекой.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Козерог

6 кубков Таро - значение

Карта эмоций и чувств. Вас ждет приятная встреча, свидание. Вам подарят букет или подарок. Также эта карта означает хорошие, милые воспоминания. Возможно состоится встреча со старым другом.

"Что-то порадует ваше сердце", - сказала Перл.

4 Пентаклей Таро - значение

Карта стабильности и постоянного дохода. Вы можете получить финансовую новость, которая даст ощущение безопасности.

Совет карты: держитесь за свои деньги, не стоит их сейчас тратить.

8 мечей Таро - значение

Карта страха. Вы не можете принять решение, потому что боитесь.

Не исключено, что вас сковывают какие-либо обязательства.

Совет карты: делайте этот шаг, не бойтесь, выход всегда есть.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2024 Водолей

5 жезлов Таро - значение

Карта соревнований, конфликта, конкуренции. Возможна смена планов, какие-то перемены.

Есть риск того, что вы окажетесь без поддержки.

5 пентаклей Таро - значение

Возможны траты на врачей, придется оказать финансовую помощь родным.

В целом, это карта надежды. Главное - увидеть возможность.

Не исключено, что у вас есть страх перемен.

Паж чаш Таро - значение

Карта радости, беременности, детей.

Некоторые Рыбы пойдут учиться. Возможно вы окажетесь в новой сфере, о которой вы ничего не знаете.

Появится новая мечта. Также это карта вдохновения и творчества, начальный этап чего-либо.

Колесо фортуны Таро - значение

Все будет лучше, чем вы думаете. Вселенная знает, как нужно, и направит вас.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2024 Рыбы

Колесница и Император Таро - значение

Нужно управлять своей жизнью. Вы должны знать, чего вы хотите. Берите бразды правления в свои руки и двигайтесь в нужном вам направлении.

Рыцарь кубков Таро - значение

Вы получите или сделаете какое-то предложение. Возможно у вас начнется роман, будет продвижение в любовных и других делах.

Солнце Таро - значение

Вы на коне, у вас есть поддержка. Возможна поездка или переезд.

Также это хорошая финансовая карта.

10 пентаклей Таро - значение

Рыбы получат хороший результат. Будет много клиентов, работы. Деньги польются рекой. Вы будете гордиться кем-то из членов семьи.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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