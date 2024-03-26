Гороскоп Таро на апрель 2024: Весам - везение, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на второй месяц весны, читайте материалы:
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы откроют для себя новые горизонты. Скорпионам стоит отдохнуть и расслабиться. Стрельцов ждет очень удачный месяц во всех отношениях.
Гороскоп Таро на апрель 2024 Весы
Звезда Таро - значение
Карта исполнения желаний, мечты, цели. Вы можете понять свое истинное желание и найти способ его исполнить.
3 жезлов Таро - значение
Весы готовы двигаться вперед и познавать новое. Возможно в апреле у Весов состоится путешествие, поездка. Не исключено, что вы пойдете на обучение, будете получать новые знания.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Прибыль в апреле будет. Деньги придут.
Возможно вы решите начать свое собственное дело или будете работать в команде. У вас появятся единомышленники.
Колесо фортуны Таро - значение
Карта везения. Удача повернется к вам лицом. Не упустите свою возможность, посоветовала таролог.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на апрель 2024 Скорпион
Паж мечей Таро - значение
Вы получите какую-то новость или информацию. Пажи также означают детей. Возможно вы будете заниматься вопросами ребенка или оформлением документов.
В чем-то Скорпионам не хватит опыта, стоит обратиться за советом.
4 мечей Таро - значение
Карта паузы и ожидания. Таролог советует не торопиться в принятии решений.
Вам стоит отдохнуть, выспаться, уехать на отдых.
Иногда эта карта может означать больницу. Возможно вы будете кого-то навещать в госпитале.
Рыцарь мечей Таро - значение
Неожиданно к вам приедут гости или вы сами куда-то отправитесь. Возможно будет резка смена планов.
В целом, вас ждет продвижение, прогресс в делах.
10 кубков Таро - значение
Все закончиться деже лучше, чем вы думали. Вас ждет счастливое событие в семье, предложение руки и сердца, новая работа. Все будет так, как вы хотели.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на апрель 2024 Стрелец
Солнце Таро - значение
Карта победы и прибыли. Вы на коне. Все идет так, как нужно, и так, как вы хотели.
Кроме того, это хорошая финансовая карта, которая означает прибыль.
Вы получите поддержку и хорошие новости.
Туз жезлов Таро - значение
Символ силы. Вы загорелись идеей и способны ее реализовать. Перед вами откроются новые возможности. Начинать действовать с 25 апреля, когда Меркурий развернется в прямое движение.
3 кубков Таро - значение
В апреле Стрельцы будут делиться хорошими новостями. Также вас ждет праздник или встреча с друзьями.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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