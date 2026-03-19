Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа

Анна Ярославская
19 марта 2026, 21:31
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц весны Весам, Скорпионам, Стрельцам.
Анжела Перл, Таро
Гороскоп Таро на апрель 2026 для Весов, Стрельцов, Скорпионов / скриншот

Вы узнаете:

  • Кто будет уверенно управлять своей жизнью
  • Кому нужно быть экономным
  • Какой знак зодиака встретит свою любовь

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2026 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам нужно будет поставить точку. Скорпионам стоит экономить деньги. Стрельцы встретят своего учителя, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Весы

10 мечей Таро - значение

Это карта окончательного итога. Вы закрываете дверь в старые отношения или на прежнюю работу. Возможно, завершится затянувшийся проект, ремонт или даже судебный процесс — пришло время поставить точку.

Десятка мечей может быть болезненной, потому что расставание с чем-то важным даётся непросто.

Король кубков Таро - значение

Это мужчина (по гороскопу Рак, Скорпион или Рыбы) — мягкий, эмпатичный, творческий. Художник, писатель, поэт или человек по профессии психолог или врач. Кто-то, кто умеет выслушать и дать совет. Этот человек появится в вашей жизни в апреле: возможно, как друг, брат или просто значимый собеседник.

Колесница Таро - значение

С этим человеком возможна поездка, путешествие или даже переезд. Но Колесница — это не только дорога. Она символизирует то, что вы сами управляете своей жизнью, чётко видите цель и двигаетесь в правильном направлении. У вас есть план, и вы уверенно его реализуете. Это карта триумфа: всё будет развиваться и продвигаться именно так, как вы задумали.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Скорпион

10 мечей Таро - значение

Это карта конца. На чём-то вы поставите точку. Возможно, это будет болезненно, потому что десятка мечей часто требует отрезать, отпустить кого-то или что-то. Но в любом случае ситуация уже не оживёт, вы не вернётесь в неё. Дверь в прошлое закрыта.

4 пентаклей Таро - значение

Это финансовая карта стабильности. Четвёрки всегда означают устойчивость. Вы словно сидите на деньгах: возможно, это стабильная работа, постоянные заказы или проекты, надёжные клиенты. Всё это будет приносить доход. Это также могут быть ваши накопления. Карта советует пока не тратить, а "посидеть на деньгах", подождать.

Повешенный Таро - значение

Это карта ожидания, подвешенной ситуации. Не бегите, не торопитесь, особенно не торопитесь тратить деньги, если они у вас появились. Замрите в этом моменте.

Луна Таро - значение

Луна — это ночное светило, когда плохо видно и нет полной информации. Она тоже говорит об ожидании и замедлении. Лучше собрать информацию, понаблюдать за своими эмоциями и реакциями, а уже потом принимать решение. Но рассвет скоро наступит, всё прояснится.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Стрелец

Король жезлов Таро - значение

Это карта завоевания мира. Вы планируете грандиозные дела: поездку, путешествие, масштабные проекты. В вашей жизни появится человек, соответствующий этому аркану, по гороскопу он Овен, Лев или Стрелец. Это может быть друг, коллега, родственник или муж.

Король жезлов напоминает, что штурвал вашей жизни должны держать вы сами. Он следит за своим королевством, планирует и указывает направление. Даже если вы пока один в своём королевстве, не полагайтесь на других — берите инициативу в свои руки, действуйте.

Влюблённые Таро - значение

Эта карта может означать знакомство, свидание, брак, помолвку или новую дружбу. Возможно, вы встретите единомышленников.

Влюблённые — это не только про любовь. Это ещё и партнёрство в бизнесе, переговоры, заключение контрактов, сделок. Очень хороший знак.

Мир Таро - значение

Потрясающая карта завершения, освобождения и перехода на новый уровень. Вы обретёте новый статус: станете владельцем дома, бизнеса, получите новую должность, диплом или даже переедете в другую страну. Мир символизирует завершение одного жизненного цикла и начало следующего — на более высоком уровне. Возможно, изменится ваше мышление или вы встретите людей другого уровня.

Иерофант Таро - значение

Это мудрец, наставник. Он говорит о переменах, к которым вы готовы. Возможно, вам нужно получить чьё-то разрешение, пройти обучение или обратиться за советом к учителю. Это также может быть связано с оформлением документов. Иерофант советует прислушаться к мудрым советам старших.

Король пентаклей Таро - значение

Финансовый король. Это может быть работодатель, клиент, бухгалтер или финансист, который принесёт вам деньги. Либо просто человек знака Телец, Дева или Козерог, дающий дельные советы по работе, недвижимости или финансам. С ним в вашу жизнь войдёт стабильность.

2 мечей Таро - значение

Возможен конфликт интересов или несогласие с кем-то. Мнения могут расходиться. Эта карта призывает вас слушать интуицию и поступать по велению души, даже если окружающие советуют иначе. Иногда она указывает на препятствие. В таком случае полагайтесь на себя.

9 пентаклей Таро - значение

Шикарная финансовая карта. Это карта урожая, кульминации, когда вы получаете желаемое и остаётесь очень довольны. Она говорит: "Я могу себе это позволить". Возможно, вы хотели что-то приобрести, куда-то поехать — и теперь у вас есть средства на это. Даже если кто-то против вашего решения, помните: слушайте своё сердце и поступайте так, как считаете нужным.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

