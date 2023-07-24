Гороскоп Таро на август 2023: Козерогам - подарок, Водолеям - недоверие, Рыбам - радость

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материалы: Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги сделают шаг по направлению к своей мечте. Водолеи закроют свое сердце, а Рыб ждет очень удачный месяц и в любви, и в финансах.
Гороскоп Таро на август 2023 Козерог
8 пентаклей Таро - значение
В августе у у Козерогов будет много работы, заказов, клиентов. Вы будете зарабатывать деньги и будете очень заняты делами.
Вашу работу признают и оценят. Возможно обучение новой профессии: получение сертификата. В будущем новые навыки принесут прибыль.
Маг Таро - значение
Карта, которая говорит: "Я могу, я знаю как, я иду к своей цели".
Это может быть интеллектуальный труд. Вы будете планировать. Для реализации у вас есть время и ресурсы.
Козероги могут открыть курс, возглавить бизнес, начать учебу. В целом, представители знака сделают шаг по направлению к своей мечте.
9 пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта. Астролог не советует покупать дорогие вещи (бренды, ювелирные украшения), пока Венера и Меркурий будут ретроградными.
Можно ехать в отпуск, отдохнуть в хорошем отеле или спа-салоне. Вам могут сделать подарок.
Козероги будут чувствовать, что они довольны собой.
Также эта карта говорит о прибыли и принятии решений в бизнесе.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2023 Рыбы
10 кубков Таро - значение
Вас ждет праздник, радостное событие, рождение ребенка, свадьба, исполнение желания. Кстати, праздновать свадьбу в августе можно, а расписываться нельзя, пока Венера не развернется в прямое движение.
Влюбленные Таро - значение
Состоится долгожданная встреча. Вы встретите любимого человека или того, с кем давно не виделись. Можно помириться или возобновить отношения.
Эта карта приносит удачу не только в любовных делах, но и в бизнесе.
10 пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта. Вы получите прибыль, деньги за проект, деньги от родителей. Если вы что-то продаете, то сделка будет очень выгодной. Вы получите большую сумму.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2023 Водолей
9 жезлов Таро - значение
Карта завершения, кульминации. Вы примете какое-то решение, получите результаты работы.
Это карта победы: вы сможете отстоять свои границы, убеждения и достичь желаемого.
Карта Влюбленные Таро - значение
Карта романтики и любви. Если вы свободны, то вас ждет знакомство, свидание. Также Рыбы обзаведутся важным контактом.
Возможна совместная поездка, предложение руки и сердца. Есть шанс помириться с кем-то.
Также эта карта хороша для делового сотрудничества, заключения сделок, подписания договоров.
2 мечей Таро - значение
Карта закрытости и страха. Вы не доверяете человеку в новых отношениях. Водолеи закроют свое сердце, будут замкнутыми.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
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