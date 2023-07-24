Гороскоп Таро на август 2023: Козерогам - подарок, Водолеям - недоверие, Рыбам - радость

Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в последний месяц лета.

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​ Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материалы: Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги сделают шаг по направлению к своей мечте. Водолеи закроют свое сердце, а Рыб ждет очень удачный месяц и в любви, и в финансах.

Гороскоп Таро на август 2023 Козерог

8 пентаклей Таро - значение

В августе у у Козерогов будет много работы, заказов, клиентов. Вы будете зарабатывать деньги и будете очень заняты делами.

Вашу работу признают и оценят. Возможно обучение новой профессии: получение сертификата. В будущем новые навыки принесут прибыль.

Маг Таро - значение

Карта, которая говорит: "Я могу, я знаю как, я иду к своей цели".

Это может быть интеллектуальный труд. Вы будете планировать. Для реализации у вас есть время и ресурсы.

Козероги могут открыть курс, возглавить бизнес, начать учебу. В целом, представители знака сделают шаг по направлению к своей мечте.

9 пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Астролог не советует покупать дорогие вещи (бренды, ювелирные украшения), пока Венера и Меркурий будут ретроградными.

Можно ехать в отпуск, отдохнуть в хорошем отеле или спа-салоне. Вам могут сделать подарок.

Козероги будут чувствовать, что они довольны собой.

Также эта карта говорит о прибыли и принятии решений в бизнесе.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2023 Рыбы

10 кубков Таро - значение

Вас ждет праздник, радостное событие, рождение ребенка, свадьба, исполнение желания. Кстати, праздновать свадьбу в августе можно, а расписываться нельзя, пока Венера не развернется в прямое движение.

Влюбленные Таро - значение

Состоится долгожданная встреча. Вы встретите любимого человека или того, с кем давно не виделись. Можно помириться или возобновить отношения.

Эта карта приносит удачу не только в любовных делах, но и в бизнесе.

10 пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Вы получите прибыль, деньги за проект, деньги от родителей. Если вы что-то продаете, то сделка будет очень выгодной. Вы получите большую сумму.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2023 Водолей

9 жезлов Таро - значение

Карта завершения, кульминации. Вы примете какое-то решение, получите результаты работы.

Это карта победы: вы сможете отстоять свои границы, убеждения и достичь желаемого.

Карта Влюбленные Таро - значение

Карта романтики и любви. Если вы свободны, то вас ждет знакомство, свидание. Также Рыбы обзаведутся важным контактом.

Возможна совместная поездка, предложение руки и сердца. Есть шанс помириться с кем-то.

Также эта карта хороша для делового сотрудничества, заключения сделок, подписания договоров.

2 мечей Таро - значение

Карта закрытости и страха. Вы не доверяете человеку в новых отношениях. Водолеи закроют свое сердце, будут замкнутыми.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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