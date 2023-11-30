Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в последний месяц уходящего года.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Козерогов закончится черна полоса. Водолеи получат неожиданную новость, а Рыбы откроют новую главу в своей жизни.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц зимы для этих трех знаков, читайте материалы:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Козерог

Иерофант Таро - значение

Это карта традиций, семьи.

В декабре Козерогов ждет праздник в кругу семьи. Вас могут пригласить на венчание или крестины.

Также это карта репутации, судьи, отца, людей, которых мы должны уважать.

10 жезлов Таро - значение

У Козерогов будет очень много работы, масса дел. Вы очень сильно себя нагрузили, но к концу года все нужно завершить.

Совет карты: попытайтесь делегировать обязанности, попросите о помощи.

6 мечей Таро - значение

Карта означает как физическую поездку или переезд, так и продвижение дел вперед.

Черная полоса закончится, вы двигаетесь в правильном направлении.

К Козерогам в декабре могут приехать гости, свидетельствует расклад Таро.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Водолей

5 мечей Таро - значение

Водолеям не стоит рассчитывать на поддержку. Будет различие во мнениях с другими людьми.

Возможна конкуренция, нужно будет побороться. В целом, Водолеев ждут какие-то перемены.

10 кубков Таро - значение

Карта исполнения желания. Все, что не делается, к лучшему. Ждите хорошую новость. Вы будете наполнены эмоционально.

Рыцарь мечей Таро - значение

Вы получите информацию, которую не ждете. Возможна спонтанная поездка.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Рыбы

Иерофант Таро - значение

Карта учителя, традиционных ценностей.

Вы встретите человека, которого уважаете и которым восхищаетесь.

Королева кубков Таро - значение

Чувствительная эмоциональная женщина (Рыбы, Рак, Скорпион) сыграет роль в вашей жизни в декабре.

Возможно вы встретите мужчину, который внесет спокойствие в вашу жизнь.

6 мечей Таро - значение

Карта движения. Вы закроете одну страницу своей жизни и откроете новую. Рыбы плывут к новым берегам.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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