Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Козерогов закончится черна полоса. Водолеи получат неожиданную новость, а Рыбы откроют новую главу в своей жизни.
Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц зимы для этих трех знаков, читайте материалы:
- Что ждет Козерогов в декабре 2023 года: гороскоп от Анжелы Перл
- Гороскоп на декабрь 2023 для Водолеев: рост доходов, хорошие новости и перемены
- Гороскоп на декабрь 2023 для Рыб: новые мечты, премия и хорошие новости
Гороскоп Таро на декабрь 2023 Козерог
Иерофант Таро - значение
Это карта традиций, семьи.
В декабре Козерогов ждет праздник в кругу семьи. Вас могут пригласить на венчание или крестины.
Также это карта репутации, судьи, отца, людей, которых мы должны уважать.
10 жезлов Таро - значение
У Козерогов будет очень много работы, масса дел. Вы очень сильно себя нагрузили, но к концу года все нужно завершить.
Совет карты: попытайтесь делегировать обязанности, попросите о помощи.
6 мечей Таро - значение
Карта означает как физическую поездку или переезд, так и продвижение дел вперед.
Черная полоса закончится, вы двигаетесь в правильном направлении.
К Козерогам в декабре могут приехать гости, свидетельствует расклад Таро.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2023 Водолей
5 мечей Таро - значение
Водолеям не стоит рассчитывать на поддержку. Будет различие во мнениях с другими людьми.
Возможна конкуренция, нужно будет побороться. В целом, Водолеев ждут какие-то перемены.
10 кубков Таро - значение
Карта исполнения желания. Все, что не делается, к лучшему. Ждите хорошую новость. Вы будете наполнены эмоционально.
Рыцарь мечей Таро - значение
Вы получите информацию, которую не ждете. Возможна спонтанная поездка.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2023 Рыбы
Иерофант Таро - значение
Карта учителя, традиционных ценностей.
Вы встретите человека, которого уважаете и которым восхищаетесь.
Королева кубков Таро - значение
Чувствительная эмоциональная женщина (Рыбы, Рак, Скорпион) сыграет роль в вашей жизни в декабре.
Возможно вы встретите мужчину, который внесет спокойствие в вашу жизнь.
6 мечей Таро - значение
Карта движения. Вы закроете одну страницу своей жизни и откроете новую. Рыбы плывут к новым берегам.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на декабрь 2023: Овнам - триумф, Тельцам - прибыль, Близнецам - новость
- Гороскоп Таро на декабрь 2023: Ракам - прибыль, Львам - подарок, Девам - успех
- Гороскоп Таро на декабрь 2023: Весам - новость, Стрельцам - любовь, Скорпионам - счастье