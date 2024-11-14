Вы узнаете:
- Кто получит прибыль в декабре
- Кому стоит опасаться конфликтов
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам карты предсказали продвижение в делах. У Тельцов может возникнуть спорная ситуация, но нужно избегать конфликтов. Близнецов ждут хорошие новости о детях или от детей, пишет Главред.
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Овен
10 кубков Таро - значение
Карта семьи, праздника, застолья. Вас ждет встреча с родственниками или теми людьми, которые близки по духу. Возможно вы заведете домашнего питомца.
Вас ждут хорошие новости о детях или от детей. Эта карта очень хороша для отношении и, в целом, говорит об исполнении желаний.
Король жезлов Таро - значение
Вы твердо стоите на ногах и управляете делами. Вы будете проявлять свои лидерские качества или рядом с вами будет такой человек.
Королева пентаклей Таро - значение
Вы получите хорошую финансовую возможность. Возможно это будет предложение по работе или придет денежный клиент.
Не исключено, что рядом с вами будет женщина, которая поможет советом или финансами. По гороскопу она - Телец, Дева или Козерог.
Колесница Таро - значение
Возможно состоится поездка. В целом, эта карта говорит о прогрессе и продвижении в делах.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Телец
9 пентаклей Таро - значение
Вас ждет хороший доход. Возможно это будет премия. Это будут заработанные или заслуженные деньги.
5 мечей Таро - значение
Карта перемен. У вас не получается с кем-то договориться. Опасайтесь завистников. Если у вас не получается что-то поменять, то лучше выходите из игры, но не тратьте деньги на конфликты.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Паж кубков Таро - значение
Карта детей, учеников, получения навыков, творчества.
Возможно вы пойдете на уроки рисования или на танцы.
Паж пентаклей Таро - значение
Вы будете делать аудит. Вам ждет прибыль. Тельцы могут начать новое дело.
Вы займетесь своими здоровьем, отрегулируете режим дня.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Близнецы
Колесница Таро - значение
Вас ждет движение вперед, прогресс в делах, поездка, путешествие. Не исключен переезд.
Паж кубков Таро - значение
Карта детей, учеников, студентов.
Вы начнете изучать что-то или возьмете себе ученика. Вас ждет начало творческого проекта. Будут хорошие новости о детях или от детей.
Королева пентаклей Таро - значение
Женщина (Телец, Дева, Козерог), по профессии - финансист, банкир, бухгалтер. Она сыграет роль в жизни Близнецов в декабря.
Карта говорит о прибыли. Вероятно получение дорогого подарка.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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