Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц 2024 года Овнам, Тельцам и Близнецам.

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​ Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Кто получит прибыль в декабре

Кому стоит опасаться конфликтов

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам карты предсказали продвижение в делах. У Тельцов может возникнуть спорная ситуация, но нужно избегать конфликтов. Близнецов ждут хорошие новости о детях или от детей, пишет Главред.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Овен

10 кубков Таро - значение

Карта семьи, праздника, застолья. Вас ждет встреча с родственниками или теми людьми, которые близки по духу. Возможно вы заведете домашнего питомца.

Вас ждут хорошие новости о детях или от детей. Эта карта очень хороша для отношении и, в целом, говорит об исполнении желаний.

Король жезлов Таро - значение

Вы твердо стоите на ногах и управляете делами. Вы будете проявлять свои лидерские качества или рядом с вами будет такой человек.

Королева пентаклей Таро - значение

Вы получите хорошую финансовую возможность. Возможно это будет предложение по работе или придет денежный клиент.

Не исключено, что рядом с вами будет женщина, которая поможет советом или финансами. По гороскопу она - Телец, Дева или Козерог.

Колесница Таро - значение

Возможно состоится поездка. В целом, эта карта говорит о прогрессе и продвижении в делах.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Телец

9 пентаклей Таро - значение

Вас ждет хороший доход. Возможно это будет премия. Это будут заработанные или заслуженные деньги.

5 мечей Таро - значение

Карта перемен. У вас не получается с кем-то договориться. Опасайтесь завистников. Если у вас не получается что-то поменять, то лучше выходите из игры, но не тратьте деньги на конфликты.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Паж кубков Таро - значение

Карта детей, учеников, получения навыков, творчества.

Возможно вы пойдете на уроки рисования или на танцы.

Паж пентаклей Таро - значение

Вы будете делать аудит. Вам ждет прибыль. Тельцы могут начать новое дело.

Вы займетесь своими здоровьем, отрегулируете режим дня.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Близнецы

Колесница Таро - значение

Вас ждет движение вперед, прогресс в делах, поездка, путешествие. Не исключен переезд.

Паж кубков Таро - значение

Карта детей, учеников, студентов.

Вы начнете изучать что-то или возьмете себе ученика. Вас ждет начало творческого проекта. Будут хорошие новости о детях или от детей.

Королева пентаклей Таро - значение

Женщина (Телец, Дева, Козерог), по профессии - финансист, банкир, бухгалтер. Она сыграет роль в жизни Близнецов в декабря.

Карта говорит о прибыли. Вероятно получение дорогого подарка.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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