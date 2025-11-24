Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц 2025 года Овнам, Тельцам и Близнецам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-dekabr-2025-ovnam-dostizhenie-telcam-zavist-bliznecam-novost-10718396.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на декабрь 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

У кого поменяется статус на более высокий

Кто начнет новую жизнь

Кому стоит опасаться зависти

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны закроют дверь в старую жизнь. Тельцам стоит опасаться конфликта. В жизни Близнецов начнутся большие перемены, пишет Главред.

видео дня

Если вам интересны астрологические прогнозы, для этих знаков зодиака, то читайте материалы:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Овен

Верховная жрица Таро - значение

Карта тайн и интуиции.

"Слушайте свою интуицию, и вы получите ответы на вопросы. Вы сможете почувствовать эти ответы", - призвала таролог.

Паж жезлов Таро - значение

Вы в начале пути. Вас ждут новые идеи и начинания. Не исключено начало обучения. Вы сделаете шаг в направлении реализации своих желаний.

Паж кубков Таро - значение

Карта эмоций, вдохновения, творчества. Возможно вы начнете писать, рисовать и т.д.

Мир Таро - значение

Цикл завершается. Что-то заканчивается и начинается новое. Вы закрываете дверь в старую жизнь.

Также это карта достижения результатов. Вас ждет смена статуса и переход на следующий, более высокий уровень.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Телец

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости. Вам нужно медитировать и визуализировать свои желания.

Сядьте в тишине, расслабьтесь и задайте вопрос своему внутреннему духовному наставнику. Все ответы есть внутри нас.

5 кубков Таро - значение

Вас ждут перемены. Что-то принесет вам разочарование.

Часто эта карта говорит о том, что ваши планы поменяются.

Туз жезлов Таро - значение

Карта новых начинаний и желаний.

Вы сделаете шаг в новом направлении.

5 жезлов Таро - значение

Карта зависти, конкуренции, соперничества.

У вас не получится с кем-то договориться. Кто-то вас подведет, поэтому чтоит подготовить план Б.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Близнецы

Справедливость Таро - значение

Карта баланса. Возможно вы будете разбираться с какими-то юридическими делами, подписывать документы.

Иерофант Таро - значение

Главное - это спокойствие. Возможно, вас ждут перемены, но вы к ним готовы. Вы воспримете любые перемены очень мудро.

Туз мечей Таро - значение

Эта карта приносит новости, известие. Подует ветер перемен, состоится значимое знакомство. Возможно, вы получите важное письмо или звонок.

Мир Таро - значение

В жизни Близнецов будет новое начало. Причем события будут развиваться быстро.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред