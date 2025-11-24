Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Вы узнаете:
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны закроют дверь в старую жизнь. Тельцам стоит опасаться конфликта. В жизни Близнецов начнутся большие перемены, пишет Главред.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Овен
Верховная жрица Таро - значение
Карта тайн и интуиции.
"Слушайте свою интуицию, и вы получите ответы на вопросы. Вы сможете почувствовать эти ответы", - призвала таролог.
Паж жезлов Таро - значение
Вы в начале пути. Вас ждут новые идеи и начинания. Не исключено начало обучения. Вы сделаете шаг в направлении реализации своих желаний.
Паж кубков Таро - значение
Карта эмоций, вдохновения, творчества. Возможно вы начнете писать, рисовать и т.д.
Мир Таро - значение
Цикл завершается. Что-то заканчивается и начинается новое. Вы закрываете дверь в старую жизнь.
Также это карта достижения результатов. Вас ждет смена статуса и переход на следующий, более высокий уровень.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Телец
Иерофант Таро - значение
Карта мудрости. Вам нужно медитировать и визуализировать свои желания.
Сядьте в тишине, расслабьтесь и задайте вопрос своему внутреннему духовному наставнику. Все ответы есть внутри нас.
5 кубков Таро - значение
Вас ждут перемены. Что-то принесет вам разочарование.
Часто эта карта говорит о том, что ваши планы поменяются.
Туз жезлов Таро - значение
Карта новых начинаний и желаний.
Вы сделаете шаг в новом направлении.
5 жезлов Таро - значение
Карта зависти, конкуренции, соперничества.
У вас не получится с кем-то договориться. Кто-то вас подведет, поэтому чтоит подготовить план Б.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Близнецы
Справедливость Таро - значение
Карта баланса. Возможно вы будете разбираться с какими-то юридическими делами, подписывать документы.
Иерофант Таро - значение
Главное - это спокойствие. Возможно, вас ждут перемены, но вы к ним готовы. Вы воспримете любые перемены очень мудро.
Туз мечей Таро - значение
Эта карта приносит новости, известие. Подует ветер перемен, состоится значимое знакомство. Возможно, вы получите важное письмо или звонок.
Мир Таро - значение
В жизни Близнецов будет новое начало. Причем события будут развиваться быстро.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
