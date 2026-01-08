Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 9 января всем знакам зодиака.

Гороскоп на 9 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 января

Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 9 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

Гороскоп на завтра - Овен

Попробуйте в этот день использовать свою уверенность. Несмотря на насыщенность, вы восстановите энергию и хорошо заработаете, хотя расходы возрастут. Используйте интеллект для работы, вовремя завершив дела и вернувшись домой. Это принесет счастье семье, и вы почувствуете бодрость. В этот день узнаете, каково это – иметь замечательного спутника жизни.

Гороскоп на завтра - Телец

Не теряйте терпения, особенно в кризисные времена. Работа принесет прибыль. Будьте бодрыми и смелыми в личной жизни. Незавершенные дела примут окончательную форму. Вечером захочется прогуляться по террасе или парку. Рабочее давление исчезнет вместе с обидами.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Будьте осторожны за рулем, особенно на поворотах — небрежность других может создать проблемы. Проверьте инвестиционные предложения дважды. Ремонт или социальные встречи могут занять ваше время. Партнер может быть раздражен из-за семейных дел — успокойте его разговором. На работе дела идут на руку, но некоторые проблемы могут огорчать и заставлять размышлять.

Гороскоп на завтра - Рак

Вечером немного отдохните. Финансы будут успешными — можно избавиться от долгов и займов. Проведите время с семьей и забудьте о проблемах. В любви возможны недоразумения. Руководство оценит вашу работу. Можно посвятить свободное время религиозным делам и избегать конфликтов. Супружеская жизнь может казаться скучной — найдите что-то увлекательное.

Гороскоп на завтра - Лев

Очень удачный день для здоровья и бодрости, который придаст уверенности. Один из родителей может дать полезный совет по поводу сбережений, поэтому лучше прислушаться. Будьте терпеливы к детям или менее опытным людям. Неудачи — естественная часть жизни. Вы будете в центре внимания, а успех — в ваших руках. Найдите время для себя, избегайте лишнего напряжения. Если настроение партнера плохое, лучше промолчать.

Гороскоп на завтра - Дева

Это день для удовольствий и развлечений, но будьте осторожны — коллега может украсть ценную вещь, а импульсивные слова могут вызвать критику. Неудачи — естественная часть жизни. Совместные начинания принесут пользу, хотя могут возникнуть препятствия со стороны партнеров. Запланированная прогулка с партнером может не состояться из-за его/ее плохого самочувствия, а грубость может огорчать.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день полезно заняться благотворительностью и пожертвованиями для душевного спокойствия. Бизнес и финансы принесут радость, а те, кто мешал на работе, могут потерпеть неудачу на ваших глазах. Старшие родственники могут выдвигать слишком много требований, а студентам будет трудно сосредоточиться. День благоприятен для друзей и супружеской жизни — покажите партнеру свою любовь.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Это очень удачный день для здоровья. Ваше бодрое настроение придаст энергии и уверенности в себе. Следите, чтобы развлечения не отнимали слишком много ресурсов. Вечер в кино или ужин с партнером поднимут настроение и принесут удовольствие от любви. Не полагайтесь на других в работе, берите ответственность на себя. В насыщенном дне найдется время для себя и любимых дел. День благоприятен для супружеской жизни — дайте партнеру почувствовать вашу любовь.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Благотворительность в этот день принесет душевное спокойствие. Расходы на необходимое могут вызвать финансовые трудности, но это защитит от будущих проблем. Поддержка семьи поможет пережить периоды напряжения. Любовная жизнь улучшится, а брак достигнет гармонии. Проведите день в спокойствии, не заставляя других делать то, что не сделаете сами.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день у вас будет время позаботиться о здоровье и внешнем виде. Новые контракты могут выглядеть привлекательно, но не принесут ожидаемой прибыли, поэтому не спешите с инвестициями. Светские мероприятия помогут укрепить отношения с важными людьми. Усилия, направленные в правильное русло, принесут большие результаты. Используйте свои скрытые таланты, а супружеская жизнь подарит радость и удовольствие.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день старайтесь сдерживать свою импульсивность и упрямство, особенно на вечеринке, чтобы не испортить настроение. Если вы давно ждали возврата долга, есть шанс, что он будет возвращен неожиданно. Доверительный разговор с родителями поможет избежать волнений перед новыми проектами. Влюбленные будут внимательны к чувствам. Это удачный день для отправки резюме или прохождения собеседования. Уделяйте время отношениям с близкими, а вы и ваш партнер/партнерша можете получить приятную новость.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день вы почувствуете облегчение от длительного жизненного напряжения. Пришло время изменить образ жизни, чтобы контролировать трудности. Возможны споры с партнером по поводу финансов из-за ненужных расходов, но друзья и родственники поддержат вас и принесут радость. Ваш партнер будет тронут вашим вниманием и любовью, а муж/жена проявит ангельскую натуру.

Источник: Astrosage.

