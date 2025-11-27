Укр
Читать на украинском
Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Анна Ярославская
27 ноября 2025, 19:54
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц зимы Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на декабрь 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / скриншот

Вы узнаете:

  • Кому стоит поехать на отдых
  • Кто закроет дверь в старую жизнь

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы будут настроены на победу. Скорпионов в декабре ждет непростой разговор. В жизни Стрельцов начнется полоса везения, пишет Главред.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Весы

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости и эмоциональной стабильности. Вы будете очень спокойно реагировать на любую ситуацию.

Туз мечей Таро - значение

Новое начало. Мечи символизируют мысли, информацию, бумаги, переговоры.

В вашей жизни начнется новый цикл. Вы сделаете шаг в новом направлении.

Вы как будто отрезаете прошлое и движетесь вперед, не оглядываясь назад.

Королева мечей Таро - значение

Это карта знаков зодиака Весы, Близнецы или Водолей. Возможно это вы или какая-то женщина будет рядом с вами.

Ситуация прояснится. Возможно, это юрист, нотариус, врач, который будет вам что-то объяснять.

Вы знаете, чего хотите. У вас есть желание добиться цели и расставить все по своим местам.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Скорпион

Отшельник Таро - значение

Возможно вы поедете в уединенное или отдаленное место, в санаторий, на дачу.

6 жезлов Таро - значение

Карта победы и успеха. Вам будут аплодировать. Вы поделитесь своим успехом с другими людьми.

Вас ждет хорошая новость, радость.

2 мечей Таро - значение

Карта выбора. У вас есть несколько вариантов, но нет полной информации. Вы все равно выберете то, что нужно.

Возможно будет сложный разговор.

Если планировалась какая-то сделка, или вам обещали работу/сотрудничество - скорее всего, это не состоится. Но такое развитие событий все равно будет в вашу пользу.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Стрелец

Паж жезлов Таро - значение

Карта детей, учеников, студентов. То есть либо вы будете с детьми заниматься, проводить с ними больше времени, либо решать детские вопросы, или поедете отдыхать вместе.

Возможно, вы сами станете учеником, студентом, пойдёте на курсы.

10 жезлов Таро - значение

Карта нагрузка и обязательств. Вы будете многое тянуть на себе. Нужно будет что-то доделать до Нового года, закончить проект, доделать, ремонт.

Подумайте, как это можно распределить между другими людьми или нанять помощника.

Десятка – это всегда достижение цели. Но самое главное – не перегружайте себя.

Колесо фортуны Таро - значение

Вас ждет поворот событий в вашу сторону, везение, удача, может, даже выигрыш в лотерею.

Перед вами откроется какая-то возможность. Главное - не упустите её.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

