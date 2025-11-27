Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Вы узнаете:
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы будут настроены на победу. Скорпионов в декабре ждет непростой разговор. В жизни Стрельцов начнется полоса везения, пишет Главред.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Весы
Иерофант Таро - значение
Карта мудрости и эмоциональной стабильности. Вы будете очень спокойно реагировать на любую ситуацию.
Туз мечей Таро - значение
Новое начало. Мечи символизируют мысли, информацию, бумаги, переговоры.
В вашей жизни начнется новый цикл. Вы сделаете шаг в новом направлении.
Вы как будто отрезаете прошлое и движетесь вперед, не оглядываясь назад.
Королева мечей Таро - значение
Это карта знаков зодиака Весы, Близнецы или Водолей. Возможно это вы или какая-то женщина будет рядом с вами.
Ситуация прояснится. Возможно, это юрист, нотариус, врач, который будет вам что-то объяснять.
Вы знаете, чего хотите. У вас есть желание добиться цели и расставить все по своим местам.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Скорпион
Отшельник Таро - значение
Возможно вы поедете в уединенное или отдаленное место, в санаторий, на дачу.
6 жезлов Таро - значение
Карта победы и успеха. Вам будут аплодировать. Вы поделитесь своим успехом с другими людьми.
Вас ждет хорошая новость, радость.
2 мечей Таро - значение
Карта выбора. У вас есть несколько вариантов, но нет полной информации. Вы все равно выберете то, что нужно.
Возможно будет сложный разговор.
Если планировалась какая-то сделка, или вам обещали работу/сотрудничество - скорее всего, это не состоится. Но такое развитие событий все равно будет в вашу пользу.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Стрелец
Паж жезлов Таро - значение
Карта детей, учеников, студентов. То есть либо вы будете с детьми заниматься, проводить с ними больше времени, либо решать детские вопросы, или поедете отдыхать вместе.
Возможно, вы сами станете учеником, студентом, пойдёте на курсы.
10 жезлов Таро - значение
Карта нагрузка и обязательств. Вы будете многое тянуть на себе. Нужно будет что-то доделать до Нового года, закончить проект, доделать, ремонт.
Подумайте, как это можно распределить между другими людьми или нанять помощника.
Десятка – это всегда достижение цели. Но самое главное – не перегружайте себя.
Колесо фортуны Таро - значение
Вас ждет поворот событий в вашу сторону, везение, удача, может, даже выигрыш в лотерею.
Перед вами откроется какая-то возможность. Главное - не упустите её.
