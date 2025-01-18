Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в последний месяц зимы 2025 года.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей и Рыбы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Кому новая возможность принесет успех

Какому знаку зодиака стоит поменять работу

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет признание и успех. Водолеи останутся без поддержки. Рыбы не будут испытывать нехватки финансов, пишет Главред.

Гороскоп Таро на февраль 2025 Козерог

Паж пентаклей Таро - значение

У вас появится новая финансовая идея. Вы будете решать денежные вопросы. Речь идет о небольшой сумме.

Туз жезлов Таро - значение

Козероги загорятся какой-то идеей. Перед вам откроется возможность. Даже если вам страшно, все равно сделайте первый шаг в этом направлении, поскольку в результате вас ждет успех.

6 жезлов Таро - значение

Карта успеха и признания. Вы будете рассказывать о радостных событиях и делиться впечатлениями. Козероги окажутся в центре внимания.

Также представители этого знака зодиака получат прибыль.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2025 Водолей

8 мечей Таро - значение

В феврале у Водолеев будет много работы и клиентов. Не исключено, что вас будут сковывать какие-то обязательства.

По словам таролога, все ограничения только у вас в голове.

4 кубков Таро - значение

Вы слишком много думаете, как выйти из какой-то ситуации, как поменять режим жизни, работу. Вам поступают советы или предложения, но вы отказываетесь, так хотите принять решение.

5 мечей Таро - значение

У вас нет поддержки, вас некому помочь. Возможно вам приходится работать за двоих.

Таролог советует не расстраиваться. Вместо этого лучше попробовать добиться перемен в своей жизни.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2025 Рыбы

Иерофант Таро - значение

Карта мудреца и учителя. Возможно вы пойдете на курсы пилатеса, медитации или йоги.

Также это карта мудрости. Вы можете познакомиться с человеком, который даст вам мудрый совет или вы сами поможете кому-то принять правильное решение.

2 пентаклей Таро - значение

Карта баланса. У вас будет несколько источников дохода. Деньги будут приходить и уходить, но недостатка в них не будет.

Не исключего бизнес-партнерство.

Влюбленные Таро - значение

Карта говорит о любви, знакомстве, свидании, совместной поездке. Если речь идет не о романтических отношениях, то Рыб ждет бизнес-партнерство, заключение договора, контракта.

В целом, Влюбленные свидетельствуют о том, что две стороны хотят одного и того же.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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