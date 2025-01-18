Вы узнаете:
- Кому новая возможность принесет успех
- Какому знаку зодиака стоит поменять работу
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет признание и успех. Водолеи останутся без поддержки. Рыбы не будут испытывать нехватки финансов, пишет Главред.
Гороскоп Таро на февраль 2025 Козерог
Паж пентаклей Таро - значение
У вас появится новая финансовая идея. Вы будете решать денежные вопросы. Речь идет о небольшой сумме.
Туз жезлов Таро - значение
Козероги загорятся какой-то идеей. Перед вам откроется возможность. Даже если вам страшно, все равно сделайте первый шаг в этом направлении, поскольку в результате вас ждет успех.
6 жезлов Таро - значение
Карта успеха и признания. Вы будете рассказывать о радостных событиях и делиться впечатлениями. Козероги окажутся в центре внимания.
Также представители этого знака зодиака получат прибыль.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2025 Водолей
8 мечей Таро - значение
В феврале у Водолеев будет много работы и клиентов. Не исключено, что вас будут сковывать какие-то обязательства.
По словам таролога, все ограничения только у вас в голове.
4 кубков Таро - значение
Вы слишком много думаете, как выйти из какой-то ситуации, как поменять режим жизни, работу. Вам поступают советы или предложения, но вы отказываетесь, так хотите принять решение.
5 мечей Таро - значение
У вас нет поддержки, вас некому помочь. Возможно вам приходится работать за двоих.
Таролог советует не расстраиваться. Вместо этого лучше попробовать добиться перемен в своей жизни.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2025 Рыбы
Иерофант Таро - значение
Карта мудреца и учителя. Возможно вы пойдете на курсы пилатеса, медитации или йоги.
Также это карта мудрости. Вы можете познакомиться с человеком, который даст вам мудрый совет или вы сами поможете кому-то принять правильное решение.
2 пентаклей Таро - значение
Карта баланса. У вас будет несколько источников дохода. Деньги будут приходить и уходить, но недостатка в них не будет.
Не исключего бизнес-партнерство.
Влюбленные Таро - значение
Карта говорит о любви, знакомстве, свидании, совместной поездке. Если речь идет не о романтических отношениях, то Рыб ждет бизнес-партнерство, заключение договора, контракта.
В целом, Влюбленные свидетельствуют о том, что две стороны хотят одного и того же.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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