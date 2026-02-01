Укр
Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Анна Ярославская
1 февраля 2026, 06:30
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц зимы Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на февраль 2026 для Овнов, Тельцов, Близнецов / скриншот

Вы узнаете:

  • Кого ждут перемены на работе и в любви
  • Какой знак зодиака будет заниматься финансовыми вопросами
  • Кто обретет долгожданную свободу

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2026 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, старая жизнь Овнов разрушится и начнется новая. У Тельцов будут и доходы, и незапланированные расходы. В жизни Близнецов появится финансовая стабильность, пишет Главред.

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Овен

7 кубков Таро - значение

Овнам предстоит сделать важный выбор в сфере работы, любви, отношений, переезда, крупных покупок или профессионального пути. Рекомендуется слушать свое сердце, а не логику.

Башня Таро - значение

То, что казалось незыблемым или стабильным (отношения, работа, старые ценности), может разрушиться. Это разрушение создаст пространство для новых начинаний и возможностей.

6 мечей Таро - значение

Овны будут двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое. Это может быть переезд, смена места жительства, работы или выход из старых отношений.

Движение будет происходить от "одних берегов к другим", возможно, в другую страну или город.

9 жезлов Таро - значение

Возможно пересечение границ (географических или личных), преодоление ограничений.

Овны будут на виду, их заметят – возможно, через публичные выступления, рекламу или социальные сети. Это карта кульминации и признания достигнутого уровня.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Телец

6 пентаклей Таро - значение

Ожидаются финансовые поступления. Будет достаточно средств для покрытия долгов, запланированных покупок или оплаты счетов. Возможна взаимная помощь или вы сами будете кому-то помогать.

5 пентаклей Таро - значение

Могут возникнуть незапланированные траты. Это могут быть расходы на медицину (больницы, операции, стоматологи), помощь родственникам или детям, или другие непредвиденные нужды. Карта также указывает на возможные финансовые перемены или страх нехватки денег.

Императрица Таро - значение

Карта предвещает финансовую прибыль в бизнесе, особенно если он связан с кафе, ресторанами, красотой или модой.

8 пентаклей - Таро - значение

Хорошая карта для работы и финансов, указывающая на заработки, вознаграждения, получение дипломов/сертификатов. Вы будете учиться мастерству ли сами станете мастером в своём деле. Будут заказы от клиентов.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Близнецы

Королева кубков Таро - значение

Указывает на приятные приглашения, добрые эмоциональные жесты, подарки или неожиданную прибыль.

В вашей жизни сыграет роль женщина (представитель водных знаков зодиака). По профессии - психолог, воспитатель. Это человек, который окажет эмоциональную поддержку.

8 мечей Таро - значение

Символизирует ощущение скованности обстоятельствами. Это может быть чрезмерная работа, болезнь или самоналоженные ограничения. Карта призывает выйти из "плена" и перестроить свою жизнь.

4 пентаклей Таро - значение

Несмотря на ограничения, ваше финансовое положение стабильно. Это период накопления средств, возможных инвестиций в недвижимость или выплаты кредитов. Нет непредвиденных опасностей.

Шут Таро - значение

Эта карта предвещает скорое освобождение. Это может быть поездка, переезд, смена работы или обретение внутренней свободы. Ощущение полета и легкости, какого Близнецы давно не испытывали. Уран, входящий в знак Близнецов на 7 лет, усиливает тему разбивания цепей.

8 пентаклей - Таро - значение

Карта мастера. Предвещает обучение, повышение квалификации, освоение новых техник, приток клиентов или начало преподавания. Ожидаются хорошие финансовые поступления.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на февраль гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Близнецы таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
