Гороскоп Таро на июль 2023: Овнам - удача, Тельцам - разочарование, Близнецам - радость

Близнецов ждет очень радостный месяц, а перед Раками откроются новые двери, говорит Таро-прогноз.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы, Рак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы, Рак.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в жизни Овнов произойдут большие перемены. Тельцы могут получить не очень приятную новость. Близнецов ждет очень радостный месяц, а перед Раками откроются новые двери.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на второй месяц лета, читайте материалы:

Гороскоп Таро на июль 2023 Овен

Колесо фортуны Таро - значение

Удача повернется к вам лицом. Откроются новые возможности. Это может быть везение в финансовых делах. Не упустите свой шанс, становитесь у руля, советуют карты Таро. Вас ждет удачный поворот событий.

Умеренность Таро - значение

Умерьте ваши аппетиты, ведь даже хорошее в большом количестве может принести вред. Плохому же нужно сказать "нет". Откажитесь от отношений, которые вредят.

Месяц будет хорошим, если вы себе это позволите.

Смерть Таро - значение

Карта больших перемен и трансформации. Что-то должно умереть и новое родиться. Это может касаться работы, отношений или любой другой сферы жизни.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2023 Телец

Королева жезлов Таро - значение

С вами рядом будет очень активная женщина (Овен, Стрелец или Телец по гороскопу). Это может быть мама, сестра, подруга. К ней вы обратитесь за помощью.

Пятерка кубков Таро - значение

Тельцов ждет разочарование, печальная новость (возможно от женщины).

Также это карта перемен. Вам нужно с чем-то попрощаться, чтобы пойти дальше.

Если у вас есть проблема, то посмотрите на нее под другим углом. Выход есть, просто, возможно, вы его пока что не увидели.

Королева пентаклей Таро - значение

Эта карта символизирует женщину (Телец, Дева или Козерог по гороскопу). Если это вы, значит у вас будут деньги. Королева пентаклей говорит о доходе и покупках.

Возможны встречи с подругами, но в эмоциональном плане вам будет некомфортно.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2023 Близнецы

6 кубков Таро - значение

Вы будете получать цветы, комплименты, благодарность.

Также это карта прошлого. Возможно вы встретите человека, с которым давно не виделись. Этот человек сделает для вас что-то приятное.

3 кубков Таро - значение

Близнецов ждет хорошая новость, встреча, празднование. Вы приятно проведете время с группой людей.

8 жезлов Таро - значение

Карта полета, возможна поездка в командировку или на отдых.

Также это карта-"почтальон". Вы получите письмо, смс, посылку, документы. Возможно к вам приедут гости.

Императрица Таро - значение

Близнецы будут себя баловать. Это карта приятных покупок, подарков, карта красоты и прибыли.

Близнецы получат деньги, которых ждали.

Вы можете изменить прическу, стиль одежды.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2023 Рак

Иерофант Таро - значение

Карта системы и стабильности, говорит о смене статуса. Некоторых

Раков ждет брак, других - развод.

Раки могут начать обучение, будут получать новые знания. Вы можете встретить своего учителя.

Туз жезлов Таро - значение

Карта начинаний. Тузы открывают возможности. Вам дадут силу и энергию, новый статус, новую должность. Вы как будто получите волшебную палочку и возможность сделать шаг вперед.

6 кубков Таро - значение

Карта ностальгии и приятных воспоминаний. Появятся люди из прошлого. Вы будете чувствовать себя так же комфортно, как в детстве.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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