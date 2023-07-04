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Гороскоп Таро на июль 2023: Весам - предложение, Львам - прибыль, Девам - праздник

Анна Ярославская
4 июля 2023, 10:40 обновлено 4 июля, 10:50
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Анжела Перл рассказала, что принесет второй месяц лета трем знакам зодиака - Весы, Лев, Дева.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Лев и Дева / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2023 для знаков зодиака Весы, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам не стоит верить обещаниям, возможно их не выполнят. Перед Львами откроются новые возможности, а Девы достигнут своих целей.

Гороскоп Таро на июль 2023 Весы

Рыцарь кубков Таро - значение

Весов ждет какое-то предложение от молодого человека, свидание, знакомство. Вам что-то пообещают, но не факт, что обещание исполнят.

Возможно продвижение в делах, в любви, появится вдохновение, начнется творческий проект.

Иерофант Таро - значение

Эта карта означает систему, чиновников, преподавателей, человека, к советам которого вы прислушиваетесь и которого уважаете.

Иерофант - это традиции. Представителей знака могут пригласить на крестины или свадьбу. Возможно вы обратитесь к нотариусу, адвокату, судье. Вы попросите о помощи.

4 кубков Таро - значение

Вам сделают предложение, но возможно не такое, как вы хотите. Скорее всего, вы будете перебирать или ждать лучшего варианта.

Некоторые представители знака захотят побыть в одиночестве и уделить время себе.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2023 Лев

6 кубков Таро - значение

Вас ждут приятные эмоции, комфорт, ощущение любви. Вы будете чувствовать себя так, как будто вы вернулись в детство.

Возможна встреча со старыми друзьями, получение подарка/благодарности. Вы получите приятную новость или сообщение.

Некоторые Львы могут восстановить отношения с бывшими возлюбленными или друзьями.

Королева мечей Таро - значение

Женщина (Близнецы, Весы, Водолей по гороскопу) будет рядом со Львами в июле. Эта женщина - специалист в своем деле, не эмоциональная и деловая. Например, нотариус, юрист, врач. Возможно заключение контракта.

Колесо фортуны Таро - значение

Эта карта может означать поездку или прибыль.

Также Колесо фортуны открывает новые возможности. Не упустите их, вы можете изменить свою жизнь к лучшему.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2023 Дева

10 кубков Таро - значение

Все будте так, как вы хотите, и даже лучше. Вы достигнете всего, к чему стремились.

Дев ждет семейная встреча, радостная новость в семье. Вы будете радоваться своим достижениям. Желания исполнятся. Вас будут поддерживать высшие силы.

Иерофант Таро - значение

Карта статуса, закона, авторитетных лиц. Возможно вы будете заверять документы у нотариуса, получать сертификат, диплом, решение суда.

Также эта карта может означать венчание или крещение ребенка.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности. У вас появится чувство безопастности. Возможен переезд, покупка/оренда дома или квартиры - в новом жилье вам точно понравится.

В коллективе Дев примут как члена семьи. Также эта карта может означать празднование чего-то.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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