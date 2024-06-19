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Гороскоп Таро на июль 2024: Ракам - озарение , Львам - вещий сон, Девам - сомнения

Анна Ярославская
19 июня 2024, 11:16
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Раков ожидается финансовый рост. Львы узнают тайну, а Девам нужно слушать свою интуицию.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены.

Гороскоп Таро на июль 2024 Рак

Туз мечей - Таро значение

Перед Раками откроются новые возможности. Ситуация прояснится. Вы сделаете первый шаг в новом направлении. Вам придет как будто озарение.

Кто-то или что-то ненужное уйдет из вашей жизни.

3 жезлов - Таро значение

Вы готовы двигаться вперед к новым берегам. Возможно состоится поездка или путешествие. Раки могут объединиться с группой людей, стать командой.

7 пентаклей - Таро значение
Вы получите деньги. Будет финансовый рост. Прибыль увеличится.

Таролог отметила: возможно это не ваши деньги, а деньги мужа или жены.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2024 Лев

Смерть - Таро значение

Карта трансформации. Одна дверь закрывается или мы ее захлопываем, а другая открывается. Появятся новые возможности. Львы перейдут новый рубикон. Вы начнете жить в новом качестве.

Справедливость - Таро значение

Карта обозначает юридические дела, брак, развод. Будет решение суда.

В целом, справедливость говорит о балансе. Возможно вам нужно будет от чего-то отказаться, что восстановить баланс.

Жрица Таро значение

Карта интуиции, беременности.

Все тайное станет явным. Вы можете увидеть вещий сон. Жрица покажет то, что вы должны узнать или увидеть.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2024 Дева

9 мечей Таро значение

Вам нужно принять решение. Сроки поджимают. Вы не знаете, как правильно поступить. Дев ждут бессонные ночи.

2 пентаклей Таро значение

Вам нужно считать свои доходы и расходы и балансировать.

Карта также говорит о совместном бюджете. Появится еще один источник дохода.

Возможно партнерство, совместный бизнес. Но вы будете сомневаться, нужно ли это вам.

5 кубков Таро значение

Карта разочарования. Таролог посоветовала слушать свою интуицию. Если внутренний голос вам советует отказаться от предложения, то стоит так и сделать.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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