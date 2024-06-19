Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Раков ожидается финансовый рост. Львы узнают тайну, а Девам нужно слушать свою интуицию.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены.
Гороскоп Таро на июль 2024 Рак
Туз мечей - Таро значение
Перед Раками откроются новые возможности. Ситуация прояснится. Вы сделаете первый шаг в новом направлении. Вам придет как будто озарение.
Кто-то или что-то ненужное уйдет из вашей жизни.
3 жезлов - Таро значение
Вы готовы двигаться вперед к новым берегам. Возможно состоится поездка или путешествие. Раки могут объединиться с группой людей, стать командой.
7 пентаклей - Таро значение
Вы получите деньги. Будет финансовый рост. Прибыль увеличится.
Таролог отметила: возможно это не ваши деньги, а деньги мужа или жены.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июль 2024 Лев
Смерть - Таро значение
Карта трансформации. Одна дверь закрывается или мы ее захлопываем, а другая открывается. Появятся новые возможности. Львы перейдут новый рубикон. Вы начнете жить в новом качестве.
Справедливость - Таро значение
Карта обозначает юридические дела, брак, развод. Будет решение суда.
В целом, справедливость говорит о балансе. Возможно вам нужно будет от чего-то отказаться, что восстановить баланс.
Жрица Таро значение
Карта интуиции, беременности.
Все тайное станет явным. Вы можете увидеть вещий сон. Жрица покажет то, что вы должны узнать или увидеть.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на июль 2024 Дева
9 мечей Таро значение
Вам нужно принять решение. Сроки поджимают. Вы не знаете, как правильно поступить. Дев ждут бессонные ночи.
2 пентаклей Таро значение
Вам нужно считать свои доходы и расходы и балансировать.
Карта также говорит о совместном бюджете. Появится еще один источник дохода.
Возможно партнерство, совместный бизнес. Но вы будете сомневаться, нужно ли это вам.
5 кубков Таро значение
Карта разочарования. Таролог посоветовала слушать свою интуицию. Если внутренний голос вам советует отказаться от предложения, то стоит так и сделать.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
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