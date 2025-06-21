Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в июле Козерогам, Водолеям и Рыбам.

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Гороскоп Таро на июль 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Вы узнаете:

Кому стоит прислушаться к своей интуиции

Кто получит неприятное известие

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги.

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Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Козерогов начнется период ожидания. Водолеи смогут в июле изменить свою судьбу. Рыб пригласят на праздник, пишет Главред.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Козерог

Повешенный Таро - значение

Подвешенная ситуация. Вы не можете сдвинуться с места. Возможно вы погрузились с головой во что-то.

Отношения не развиваются. Наступит период ожидания. Вы не можете получить ответ, ждете документы. И это не дает вам сдвинуться с места.

Влюбленные Таро - значение

Задержки могут касаться как романтических, так и рабочих отношений. Возможно вы не можете с кем-то встретиться или заключить соглашение.

Паж мечей Таро - значение

Либо вы наблюдаете за ситуацией, либо кто-то следит за вами.

Также это карта начинаний. Возможно у вас начинаются новые отношения или вы занимаетесь своим обучением.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2025 - Водолей

Иерофант Таро - значение

Вас пригласят на крестины, свадьбу. Также эта карта символизирует судью, учителя, мудреца.

Жрица Таро - значение

Карта советует прислушаться к интуиции. Если внутренний голос вам говорит, что что-то не так, то стоит обратить на это внимание.

Люди вам что-то не договаривают, замалчивают.

Откроется какая-то тайна.

Маг Таро - значение

Вы всем можете. Вы - творец своей судьбы. У вас есть для этого все возможности. Вы способны поменять свою жизнь и заявить о своем новом статусе.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Рыбы

3 мечей Таро - значение

Новости вас расстроят. Что-то вам не понравится и принесет неприятные эмоции. Информация разочарует.

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя, триумфа. Вас пригласят на празднование. Вы получите признание. Произойдет публичное событие.

Император Таро - значение

Мужчина (Овен) сыграет роль в вашей жизни. Этот человек имеет властный характер и умеет брать на себя ответственность.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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