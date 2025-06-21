Вы узнаете:
- Кому стоит прислушаться к своей интуиции
- Кто получит неприятное известие
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Козерогов начнется период ожидания. Водолеи смогут в июле изменить свою судьбу. Рыб пригласят на праздник, пишет Главред.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Козерог
Повешенный Таро - значение
Подвешенная ситуация. Вы не можете сдвинуться с места. Возможно вы погрузились с головой во что-то.
Отношения не развиваются. Наступит период ожидания. Вы не можете получить ответ, ждете документы. И это не дает вам сдвинуться с места.
Влюбленные Таро - значение
Задержки могут касаться как романтических, так и рабочих отношений. Возможно вы не можете с кем-то встретиться или заключить соглашение.
Паж мечей Таро - значение
Либо вы наблюдаете за ситуацией, либо кто-то следит за вами.
Также это карта начинаний. Возможно у вас начинаются новые отношения или вы занимаетесь своим обучением.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июль 2025 - Водолей
Иерофант Таро - значение
Вас пригласят на крестины, свадьбу. Также эта карта символизирует судью, учителя, мудреца.
Жрица Таро - значение
Карта советует прислушаться к интуиции. Если внутренний голос вам говорит, что что-то не так, то стоит обратить на это внимание.
Люди вам что-то не договаривают, замалчивают.
Откроется какая-то тайна.
Маг Таро - значение
Вы всем можете. Вы - творец своей судьбы. У вас есть для этого все возможности. Вы способны поменять свою жизнь и заявить о своем новом статусе.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Рыбы
3 мечей Таро - значение
Новости вас расстроят. Что-то вам не понравится и принесет неприятные эмоции. Информация разочарует.
6 жезлов Таро - значение
Карта победителя, триумфа. Вас пригласят на празднование. Вы получите признание. Произойдет публичное событие.
Император Таро - значение
Мужчина (Овен) сыграет роль в вашей жизни. Этот человек имеет властный характер и умеет брать на себя ответственность.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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