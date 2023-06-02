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Гороскоп Таро на июнь 2023: чего ждать Козерогам, Водолеям и Рыбам

Анна Ярославская
2 июня 2023, 12:38 обновлено 2 июня, 12:38
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Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в первый месяц лета.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
​ Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам первый месяц лета принесет судьбоносные события. Водолеи возьмут жизнь в свои руки, а у Рыб будут стремительно развиваться события.

Гороскоп Таро на июнь 2023 Козерог

3 жезлов Таро - значение

Козероги будут работать вместе с группой людей, например, с друзьями. В бизнесе - достижение цели. У вас есть серьезный план и вы предпринимаете какие-то шаги к достижению цели.

Карта советует не оглядываться в прошлое, смотрите только вперед. Вы знаете, чего хотите.

Суд Таро - значение

Кармическая карта. Может произойти что-то неожиданное, это поменяет ваше мышление.

Козероги получат судьбоносную информацию.

Королева мечей Таро - значение

Женщина или девушка (Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу), специалист в каком-то деле, даст Козерогам совет или окажет помощь. Королева мечей всегда вносит ясность.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Водолей

9 жезлов Таро - значение

Вы что-то завершаете, выходите из кучи проблем. Вы устали, но не сломлены. Водолеям нужно будет решить какие-то вопросы за других людей.

Карты Таро советуют поберечь здоровье.

Шут Таро - значение

Водолеи смогут вздохнуть спокойно. Что-то закончится, от чего вы почувствуете себя лучше.

Вы можете начать с нуля, произойдет неожиданный поворот событий. Это вас не испугает, а, наоборот, даст заряд энергии.

Туз жезлов Таро - значение

Символ победы, силы, нового начала. Вы сделаете шаг в новом направлении. Появится ощущение того, что у вас есть силы и ресурсы для того, чтобы взять жизнь в сои руки.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Рыбы

10 пентаклей Таро - значение

Карта означает достижение и получение прибыли/результата.

Прибыль может проявиться не только в получении денег, но и в других материальных вещах. Например, состоится выгодная продажа или вы получите наследство.

7 мечей Таро - значение

Есть риск обмана и воровства, говорит расклад Таро. Стоит сохранять бдительность. Украсть могут не только кошелек, но и идеи или клиентов.

8 жезлов Таро - значение

Карта скорости. События будут развиваться стремительно.

Вы получите информацию, документы, посылку. Также это карта полета - возможна поездка.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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