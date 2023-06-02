Гороскоп Таро на июнь 2023: чего ждать Козерогам, Водолеям и Рыбам

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам первый месяц лета принесет судьбоносные события. Водолеи возьмут жизнь в свои руки, а у Рыб будут стремительно развиваться события.
Гороскоп Таро на июнь 2023 Козерог
3 жезлов Таро - значение
Козероги будут работать вместе с группой людей, например, с друзьями. В бизнесе - достижение цели. У вас есть серьезный план и вы предпринимаете какие-то шаги к достижению цели.
Карта советует не оглядываться в прошлое, смотрите только вперед. Вы знаете, чего хотите.
Суд Таро - значение
Кармическая карта. Может произойти что-то неожиданное, это поменяет ваше мышление.
Козероги получат судьбоносную информацию.
Королева мечей Таро - значение
Женщина или девушка (Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу), специалист в каком-то деле, даст Козерогам совет или окажет помощь. Королева мечей всегда вносит ясность.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2023 Водолей
9 жезлов Таро - значение
Вы что-то завершаете, выходите из кучи проблем. Вы устали, но не сломлены. Водолеям нужно будет решить какие-то вопросы за других людей.
Карты Таро советуют поберечь здоровье.
Шут Таро - значение
Водолеи смогут вздохнуть спокойно. Что-то закончится, от чего вы почувствуете себя лучше.
Вы можете начать с нуля, произойдет неожиданный поворот событий. Это вас не испугает, а, наоборот, даст заряд энергии.
Туз жезлов Таро - значение
Символ победы, силы, нового начала. Вы сделаете шаг в новом направлении. Появится ощущение того, что у вас есть силы и ресурсы для того, чтобы взять жизнь в сои руки.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2023 Рыбы
10 пентаклей Таро - значение
Карта означает достижение и получение прибыли/результата.
Прибыль может проявиться не только в получении денег, но и в других материальных вещах. Например, состоится выгодная продажа или вы получите наследство.
7 мечей Таро - значение
Есть риск обмана и воровства, говорит расклад Таро. Стоит сохранять бдительность. Украсть могут не только кошелек, но и идеи или клиентов.
8 жезлов Таро - значение
Карта скорости. События будут развиваться стремительно.
Вы получите информацию, документы, посылку. Также это карта полета - возможна поездка.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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