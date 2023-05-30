УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на июнь 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - конфликт, Близнецам - сюрприз

Анна Ярославская
30 мая 2023, 11:26 обновлено 30 мая, 11:33
6
В июне Овны будут дарить и получать подарки. Тельцы одержат "пиррову победу", Близнецы начнут жизнь с нуля, говорит Таро-прогноз.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет прибыльный месяц, Тельцам стоит внимательно относиться к финансам, а Близнецам нужно проанализировать ситуацию и рискнуть.

Гороскоп Таро на июнь 2023 Овен

Императрица Таро - значение

Карта Венеры, красоты, цветов, подарков, любви. В первый месяц лета женщины-Овны почувствуют себя королевами.

В бизнесе будет прибыль, особенно если он связан со сферой красоты.

Некоторые Овны узнают о беременности. Вы будете дарить и получать подарки.

8 пентаклей Таро - значение

Карта работы и заработков. Овнам будет, чем заняться. Вы будете получать доход за свою деятельность. Возможно пойдете учиться какому-то мастерству.

3 жезлов Таро - значение

Расширится кругозор, вы будете хотеть чего-то нового в жизни. Некоторые Овны отправятся в путешествие. Возможно начнется какой-то совместный проект.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Телец

5 мечей Таро - значение

Карта перемен. Причем это будут перемены, которые вам не понравятся или вас в них не поддержат. Возможен конфликт.

Тельцы могут одержать победу, но чтобы ее достичь, нужно потратить слишком много ресурсов.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Движение вперед, путешествие, поездка.

Вы загоритесь какой-то идеей или на что-то решитесь. Возможно будет покупка автомобиля. Также вы получите новость.

4 пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. В июне нужно считать бюджет, не стоит рисковать финансами и делать инвестиции.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Близнецы

Дурак Таро - значение

Многие Близнецы захотят начать что-то с нуля или заняться чем-то новым, поехать в страну, в которой вы никогда не были, изучить иностранный язык.

Состоится знакомство. Могут начаться отношения с человеком с разницей в возрасте.

Также представителей этого знака зодиака ждет сюрприз.

Королева мечей Таро - значение

Это карта Близнецов, Весов и Водолеев. Либо вы будете давать советы, либо вам окажут помощь женщины этих знаков зодиака.

Карта риска и анализа. Близнецам нужно проанализировать ситуацию и рискнуть.

Ситуация прояснится, вы получите ответ на свои вопросы.

9 жезлов Таро - значение

Кульминация какого-то процесса. Будет сложно, но вы выстоите и получите положительный результат, говорит гороскоп Таро.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Близнецы Овен Телец гороскоп Телец гороскоп Овен Близнецы гороскоп гороскоп Близнецы таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро
Реклама

Главное за день

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек ранены

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек ранены

10:59 Украина
Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"

10:36 Мир
РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

11:26

Гороскоп Таро на июнь 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - конфликт, Близнецам - сюрприз

11:01

Военный эксперт оценил, большие ли запасы дронов-"шахедов" у страны-агрессора РФ

10:59

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек раненыФото

10:52

Необычайная оптическая иллюзия: лишь единицы за 10 секунд найдут число на картинке

10:37

3 знака зодиака, которым июнь принесет счастье: будет везти во всемВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:36

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"Видео

10:21

Крутая копия: старшая дочь Бейонсе выступила на ее концертеВидео

10:03

"Шойгу, где ПВО?": у россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву

09:52

Путин впал в ступор, к нему вызвали врачей: в Сети рассказали о здоровье диктатораВидео

Реклама
09:47

Беспилотники в Москве: месть нашим соседям, мешающим спать, должна быть другаямнение

09:44

"Взрыв и пламя, это просто страх": очевидцы об ударе РФ дроном по дому в КиевеФото

09:14

Знакомые будут завидовать: 3 причины не выбрасывать старые диски

09:04

В Украине ввели новые специальные пенсии: кто имеет право на 5 тысяч грн в месяцВидео

09:00

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоЭксклюзив

08:56

Когда ВСУ выйдут на границы 1991 года: эксперт назвал важное условие

08:52

Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

08:28

РФ будет вынуждена взять паузу в обстрелах: эксперт назвал причину и сроки

08:22

Российские аналоговнеты не выдерживают конкуренциимнение

08:04

Дроны атаковали Москву: в РФ переполох из-за сильных взрывовВидео

07:52

Атаками на Киев РФ снижает свою способность сдержать контрнаступление ВСУ - ISW

Реклама
07:11

Гороскоп на июнь 2023 для Козерогов: новый роман и хорошие финансовые новостиВидео

06:42

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: все, что известно на данный моментФото

06:01

Цивилизационный выбор Украины: где наше место?мнение

05:47

Гороскоп на июнь 2023: что ждет Близнецов в первый месяц лета

05:10

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: смогут лишь люди с высоким уровнем IQ

05:06

РФ ударила иранскими дронами по Киеву: есть жертва и пострадавшие, горит многоэтажкаФотоВидео

04:40

Что обязательно должно быть в ванной комнате: хитрости для уюта и безопасности

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 мая

03:20

Обязательно приготовьте, гости будут в недоумении от 1 ингредиента: самый вкусный рецепт салатаВидео

03:10

Когда и как удалять стрелки у чеснока: секрет опытных дачников сразит наповал

02:40

"Не подписала флаг и держалась в стороне": как Loreen вела себя на ЕвровиденииВидео

02:10

"Уже пробуют развивать наступление": Мусиенко рассказал, пойдут ли оккупанты на СлавянскВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему русские оккупанты так вцепились за БахмутВидео

29 мая, понедельник
23:50

РФ держит "Калибры" наготове: в ОК Юг сообщили о высоком уровне опасностиВидео

23:20

Могут ли россияне ударить по ЗАЭС, когда будут убегать: Свитан оценил возможную угрозуВидео

22:59

Это не поражение: Боррель назвал единственный вариант, когда РФ пойдет на переговоры

22:41

Россия скоро полностью потеряет Бахмут - The Wall Street Journal

22:36

"Что у тебя в голове?": Бадоев жестко "разнес" Лорак, которую всегда защищалВидео

22:26

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

22:03

Задержанного на многомиллионной взятке "слугу" Трубицына подают в международный розыск, - ответ САП

Реклама
21:56

РФ пойдет в новое наступление в ближайшие месяцы - Боррель

21:52

"Везде твоя щекастая рожа, берега попутал?": Киркоров набросился на известного комикаВидео

21:34

Роман Цимбалюк. В эфире РосТВ тема отстранения Путина заиграла новыми краскамиВидеоблоги

21:31

Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов - МусиенкоВидео

21:27

Ротару выступила в Черниговской области - зал громыхал от аплодисментовВидео

20:58

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти 8 отличий за 15 секунд

20:53

"Вы войну поддерживаете?": Арсенал Зинченко шокировал поздравлением российского футболиста

20:25

В тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой журналист Евгений ОсиевскийВидео

19:51

РФ нужно демилитаризовать: Подоляк назвал области, которые могут попасть под эту программу

19:50

В Украину ворвется похолодание: синоптики рассказали, где ждать +7Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять