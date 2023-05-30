Гороскоп Таро на июнь 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - конфликт, Близнецам - сюрприз

В июне Овны будут дарить и получать подарки. Тельцы одержат "пиррову победу", Близнецы начнут жизнь с нуля, говорит Таро-прогноз.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет прибыльный месяц, Тельцам стоит внимательно относиться к финансам, а Близнецам нужно проанализировать ситуацию и рискнуть.

Гороскоп Таро на июнь 2023 Овен

Императрица Таро - значение

Карта Венеры, красоты, цветов, подарков, любви. В первый месяц лета женщины-Овны почувствуют себя королевами.

В бизнесе будет прибыль, особенно если он связан со сферой красоты.

Некоторые Овны узнают о беременности. Вы будете дарить и получать подарки.

8 пентаклей Таро - значение

Карта работы и заработков. Овнам будет, чем заняться. Вы будете получать доход за свою деятельность. Возможно пойдете учиться какому-то мастерству.

3 жезлов Таро - значение

Расширится кругозор, вы будете хотеть чего-то нового в жизни. Некоторые Овны отправятся в путешествие. Возможно начнется какой-то совместный проект.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Телец

5 мечей Таро - значение

Карта перемен. Причем это будут перемены, которые вам не понравятся или вас в них не поддержат. Возможен конфликт.

Тельцы могут одержать победу, но чтобы ее достичь, нужно потратить слишком много ресурсов.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Движение вперед, путешествие, поездка.

Вы загоритесь какой-то идеей или на что-то решитесь. Возможно будет покупка автомобиля. Также вы получите новость.

4 пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. В июне нужно считать бюджет, не стоит рисковать финансами и делать инвестиции.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Близнецы

Дурак Таро - значение

Многие Близнецы захотят начать что-то с нуля или заняться чем-то новым, поехать в страну, в которой вы никогда не были, изучить иностранный язык.

Состоится знакомство. Могут начаться отношения с человеком с разницей в возрасте.

Также представителей этого знака зодиака ждет сюрприз.

Королева мечей Таро - значение

Это карта Близнецов, Весов и Водолеев. Либо вы будете давать советы, либо вам окажут помощь женщины этих знаков зодиака.

Карта риска и анализа. Близнецам нужно проанализировать ситуацию и рискнуть.

Ситуация прояснится, вы получите ответ на свои вопросы.

9 жезлов Таро - значение

Кульминация какого-то процесса. Будет сложно, но вы выстоите и получите положительный результат, говорит гороскоп Таро.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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