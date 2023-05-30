Гороскоп Таро на июнь 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - конфликт, Близнецам - сюрприз

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет прибыльный месяц, Тельцам стоит внимательно относиться к финансам, а Близнецам нужно проанализировать ситуацию и рискнуть.
Гороскоп Таро на июнь 2023 Овен
Императрица Таро - значение
Карта Венеры, красоты, цветов, подарков, любви. В первый месяц лета женщины-Овны почувствуют себя королевами.
В бизнесе будет прибыль, особенно если он связан со сферой красоты.
Некоторые Овны узнают о беременности. Вы будете дарить и получать подарки.
8 пентаклей Таро - значение
Карта работы и заработков. Овнам будет, чем заняться. Вы будете получать доход за свою деятельность. Возможно пойдете учиться какому-то мастерству.
3 жезлов Таро - значение
Расширится кругозор, вы будете хотеть чего-то нового в жизни. Некоторые Овны отправятся в путешествие. Возможно начнется какой-то совместный проект.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2023 Телец
5 мечей Таро - значение
Карта перемен. Причем это будут перемены, которые вам не понравятся или вас в них не поддержат. Возможен конфликт.
Тельцы могут одержать победу, но чтобы ее достичь, нужно потратить слишком много ресурсов.
Рыцарь жезлов Таро - значение
Движение вперед, путешествие, поездка.
Вы загоритесь какой-то идеей или на что-то решитесь. Возможно будет покупка автомобиля. Также вы получите новость.
4 пентаклей Таро - значение
Финансовая карта. В июне нужно считать бюджет, не стоит рисковать финансами и делать инвестиции.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2023 Близнецы
Дурак Таро - значение
Многие Близнецы захотят начать что-то с нуля или заняться чем-то новым, поехать в страну, в которой вы никогда не были, изучить иностранный язык.
Состоится знакомство. Могут начаться отношения с человеком с разницей в возрасте.
Также представителей этого знака зодиака ждет сюрприз.
Королева мечей Таро - значение
Это карта Близнецов, Весов и Водолеев. Либо вы будете давать советы, либо вам окажут помощь женщины этих знаков зодиака.
Карта риска и анализа. Близнецам нужно проанализировать ситуацию и рискнуть.
Ситуация прояснится, вы получите ответ на свои вопросы.
9 жезлов Таро - значение
Кульминация какого-то процесса. Будет сложно, но вы выстоите и получите положительный результат, говорит гороскоп Таро.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно: