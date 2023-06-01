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Гороскоп Таро на июнь 2023: Весам - баланс, Стрельцам - романтика, Скорпионам - прибыль

Анна Ярославская
1 июня 2023, 11:24 обновлено 1 июня, 11:51
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Анжела Перл рассказала, что принесет первый месяц лета трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.
Анжела Перл, гороскоп
​ Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов будет много общения в июне. У Скорпионов прояснится какая-то ситуация, а Стрельцы обратятся за помощью к специалисту.

Гороскоп Таро на июнь 2023 Весы

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев, Стрелец по гороскопу), который знает, чего хочет, быстро загорается какой-то идей и делает шаг вперед. Это может быть брат, муж, друг. Он сыграет роль в жизни Весов в июне.

Справедливость Таро - значение

Карта, которая говорит о любых юридических делах, переговорах, браке / разводе. Также это могут быть сделки.

Второе значение карты - баланс. Весы захотят сбалансировать свою жизнь в первый месяц лета.

Рыцарь мечей Таро - значение

Весам нужно будет с кем-то поговорить или что-то быстро сделать. В июне представителей знака ждет много встреч, общения, поездок, переговоров.

В делах будет продвижение. Вы знаете, в каком направлении идете.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Скорпион

Туз мечей Таро - значение

Карта начинаний. Вы проявите инициативу, сделаете шаг в новом направлении.

Вы получите информацию, которая все прояснит. Состоится важный разговор. Время ожидания прошло, можно действовать.

Император Таро - значение

Эта карта обозначает человека, который принимает решения. Например, начальник, судья, чиновник, муж, отец. Он сыграет роль в жизни Скорпионов.

Возможно на работе сменится руководство. Вы получите решение суда.

Скорпионам стоит высказывать свое мнение, действовать четко и открыто, принимать решения.

Туз пентаклей Таро - значение

У Скорпионов может появиться новый источник дохода, новая работа, возможно это будет ценное вложение.

Карта прибыли, вы получите доход.

Появятся новые финансовые возможности.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Стрелец

Влюбленные Таро - значение

Карта, которая говорит об отношениях и любви, новых знакомствах. Возможна помолвка, брак, совместное проживание. Если вы в браке, то эта карта означает романтику.

Также эта карта говорит о заключении сделок, переговорах и выборе между двумя вариантами

Паж Пентаклей Таро - значение

Карта начинаний и вложений. Вы получите небольшую прибыль.

В июне Стрельцам нужно будет оплачивать счета.

Возможно придется потратить деньги на детей.

Король Мечей Таро - значение

Мужчина с высшим образованием, по гороскопу - Близнецы, Весы, Водолей. Он сыграет какую-то роль в жизни Стрельцов. Возможно вы будете обращаться к юрист, адвокату, учителю, бухгалтеру.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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