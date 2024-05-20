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Гороскоп Таро на июнь 2024: Козерогам - давление, Водолеям - праздник, Рыбам - перемены

Анна Ярославская
20 мая 2024, 10:20
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Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в первый месяц лета.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на первый месяц лета, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, на Козерогов будет давить какой-то человек или ситуация. Водолеи откажутся от того, что их тяготило, а у Рыб закончится черная полоса.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Козерог

Дьявол Таро - значение

Это карта знака зодиака Козерог. Она также символизирует государственные структуры, многие Козероги могут работать в этой сфере.

Дьявол свидетельствует о давлении и контроле. Либо вы должны контролировать кого-то, либо кто-то будет контролировать вас (например, руководитель, налоговая и т.д.).

Не исключено повышение по службе, увеличится объем работы, будет больше стресса.

Отношения тяжелые, но уйти вы не можете - есть зависимость от чего-то или от кого-то.

8 кубков Таро - значение

Уйти Козерогам все же удастся. Возможно вы просто пойдете в отпуск, а может быть отправитесь покорять новые вершины. Вы идете вперед - на новую работу, обучаться чему-то, делаете шаг навстречу мечте.

Туз мечей Таро - значение

Карта нового начала и возможностей. Туз может отрезать что-то, убрать балласт. Также ситуация прояснится и вы сделаете первый в шаг в направлении новой цели.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2024 Водолей

Солнце Таро - значение

Карта триумфа, успеха продвижения дел, поддержки. Символ финансов и успехов в карьере. Успехи будут не только у вас, но и у ваших детей. Возможна поездка в отпуск.

4 жезлов Таро - значение

Карта дома, хорошего коллектива, праздника. Где-то будут очень рады вашему появлению. Возможно новоселье, покупка недвижимости.

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Будет забит "последний гвоздь" - что-то завершится в вашей жизни. Вы откажетесь от того, что вас тяготило.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2024 Рыбы

Смерть Таро - значение

Карта трансформации. Что-то должно уйти. Вы возрождаетесь, как бабочка, и уже в новом качестве. Хотите вы этого или нет, но вас ждут перемены в жизни.

Колесница Таро - значение

Рыбы берут под контроль свою жизнь. Вы точно знаете, чего хотите. В результате вас ждет триумф и прогресс.

Возможна смена работы.

10 кубков Таро - значение

Карта счастья, воссоединения семьи, завершения. Вы долго шли к чему-то и наконец получили результат. Заканчивается черная полоса и теперь вы точно знаете, что можете планировать будущее.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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