Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньги

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам следует соблюдать меру. Тельцов ждет стабильный месяц без перемен и потрясений, а Близнецы будут на что-то закрывать глаза.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Овен

Умеренность Таро - значение

Все идет своим чередом. Все, чего вы ждете случится, но в свое время.

Совет карты: знайте меру во всем.

Рыцарь кубков Таро - значение

Это хорошая карта для влюбленности, свиданий, поездки. Произойдет что-то, что наполнит вас эмоционально.

Творческий проект сдвинется с места.

Если вам сделают какое-то предложение, то оно должно быть подкреплено действиями. Иначе это могут быть просто слова.

Король пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Кто-то поможет вам деньгами или вложит деньги в вашу идею. Возможно это будет мужчина (Телец, Козерог, Дева).

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2024 Телец

4 пентаклей Таро - значение

Карта накоплений. Вы сидите на деньгах. Совет: не тратить, не давать в долг - деньги могут не вернуть.

Финансовых и имущественных потерь не будет. В целом, июнь будет стабильным месяцем для Тельцов.

Звезда Таро - значение

Карта исполнения желаний. Тельцы станут ближе к своей мечте или достигнут уели.

Луна Таро - значение

Какая-то ситуация остается неясной. Вы о чем-то догадываетесь, но пока не знаете точно.

Звезда + Луна могут говорить о беременности.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2024 Близнецы

Королева пентаклей Таро - значение

Женщина (по гороскопу - Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в жизни Близнецов в июне. Это может быть мама, жена, руководитель.

Это денежная карта. Близнецы могут получить прибыль. Кто-то будет вам предлагать что-то ценное.

2 мечей Таро - значение

Карта страха и сомнений.

Близнецы будут раздумывать над каким-то предложением. Вы будете от чего-то отказываться.

Вас одолевает тревога. Вы чего-то ждете и закрываете на что-то глаза.

4 жезлов Таро - значение

Хорошая карта в контексте обретения стабильности. Например, вы получите хорошую работу. В коллетиве вы будете чувствовать себя как дома.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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