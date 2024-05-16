Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньги

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам следует соблюдать меру. Тельцов ждет стабильный месяц без перемен и потрясений, а Близнецы будут на что-то закрывать глаза.
Гороскоп Таро на июнь 2024 Овен
Умеренность Таро - значение
Все идет своим чередом. Все, чего вы ждете случится, но в свое время.
Совет карты: знайте меру во всем.
Рыцарь кубков Таро - значение
Это хорошая карта для влюбленности, свиданий, поездки. Произойдет что-то, что наполнит вас эмоционально.
Творческий проект сдвинется с места.
Если вам сделают какое-то предложение, то оно должно быть подкреплено действиями. Иначе это могут быть просто слова.
Король пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта. Кто-то поможет вам деньгами или вложит деньги в вашу идею. Возможно это будет мужчина (Телец, Козерог, Дева).
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2024 Телец
4 пентаклей Таро - значение
Карта накоплений. Вы сидите на деньгах. Совет: не тратить, не давать в долг - деньги могут не вернуть.
Финансовых и имущественных потерь не будет. В целом, июнь будет стабильным месяцем для Тельцов.
Звезда Таро - значение
Карта исполнения желаний. Тельцы станут ближе к своей мечте или достигнут уели.
Луна Таро - значение
Какая-то ситуация остается неясной. Вы о чем-то догадываетесь, но пока не знаете точно.
Звезда + Луна могут говорить о беременности.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2024 Близнецы
Королева пентаклей Таро - значение
Женщина (по гороскопу - Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в жизни Близнецов в июне. Это может быть мама, жена, руководитель.
Это денежная карта. Близнецы могут получить прибыль. Кто-то будет вам предлагать что-то ценное.
2 мечей Таро - значение
Карта страха и сомнений.
Близнецы будут раздумывать над каким-то предложением. Вы будете от чего-то отказываться.
Вас одолевает тревога. Вы чего-то ждете и закрываете на что-то глаза.
4 жезлов Таро - значение
Хорошая карта в контексте обретения стабильности. Например, вы получите хорошую работу. В коллетиве вы будете чувствовать себя как дома.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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