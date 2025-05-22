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Гороскоп Таро на июнь 2025: Козерогам - успех, Водолеям - радость, Рыбам - везение

Анна Ярославская
22 мая 2025, 10:02
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в июне Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на июнь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака выйдет на новый жизненный уровень
  • У кого сбудутся все мечты

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет исполнение желаний. Водолеи весь месяц будут на коне. В жизни Рыб произойдут перемены в лучшую сторону.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Козерог

3 жезлов Таро - значение

Карта сотрудничества, творчества, коллаборации. Вы будете делать то, что раньше не делали. Появятся новые клиенты или единомышленники.

Козероги отправятся в поездку или путешествие.

10 кубков Таро - значение

Ваши желания и мечты исполнятся. Вы будете стоить планы на будущее.

Козероги перейдут но следующий уровень.

Возможно, вам нужно сбросить лишний балласт, чтобы достичь цели.

9 пентаклей Таро - значение

Финансовое состояние будет стабильным. Вы сможете позволить то, чего хотите.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Водолей

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя. Вас ждет успех и популярность. Вы получите награду, достигнете цели. Радостной новостью захочется с кем-то поделиться.

Солнце Таро - значение

Карта исцеления. Вы получите новый приток энергии, появится желание жить. Будет хорошее настроение.

Водолеи поймут, чем хотят заниматься. Кроме того, вы получите финансовую прибыль. В целом, в июне Водолеи будут на коне. Не стоит упускать шанс.

6 пентаклей Таро - значение

Вы будете помогать кому-то или сами получите финансовую помощь. К вам прилдет какая-то сумма денег.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Рыбы

Колесо фортуны Таро - значение

Карта везения и перемен, удачи и денег. Загадывайте желания и будьте готовы принять их исполнение. Чтобы получить подарки Вселенной, нужно быть внутренне открытым. Вас ждут перемены в лучшую сторону.

Некоторые представители этого знака зодиака отправятся в поездку или путешествие.

4 кубков Таро - значение

Вы задумаетесь, что вам нужно и какой выбор сделать. Вам нужен покой и стабильность. Возможно, вы ждете нужного момента.

Звезда Таро - значение

Карта мечты и желаний. Вы как будто поймали звезду, сказала таролог.

Помните, что сбываются не те желания, которые вы придумали, а те, которые являются истинными.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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