Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Весам, Скорпионам и Стрельцам.

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Гороскоп Таро на июнь 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Кому нужно будет поставить точку в июне

Какой знак зодиака добьется своих целей

Таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на июнь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы что-то завершат и закроют дверь в прошлое. У Скорпионов будет очень удачный месяц. У Стрельцов начнется белая полоса, пишет Главред.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Весы

Королева кубков Таро - значение

Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Весов в июне.

Возможно, вы будете выступать в роли психолога для себя или для кого-то.

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Что-то нужно отрубить. Например, уйти с работы или закончить отношения. Поставить точку на чем-то. Вы идете в новую жизнь и не оглядываетесь назад. То, что вы завершите, уже не вернется.

Королева пентаклей Таро - значение

Женщина (Телец, Дева, Козерог) будет рядом с вами в июне. Может быть вы вместе поедете отдыхать. Эта женщина очень практичная, стабильная. Возможно вы будете решать какие-то финансовые вопросы.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Скорпион

6 жезлов Таро - значение

Карта победы. Вы достигнете цели, получите награду. Вам захочется поделиться со всеми радостной новостью. Кто-то вам завидует, кто-то радуется за вас. Если у вас есть планы, то не сомневайтесь, делать это или нет. Вас ждет успех.

3 кубков Таро - значение

Вы будете праздновать что-то. Вас ждут радостные новости.

Паж мечей Таро - значение

Новое начало. Вы в начале пути. Вы получите новость о ребенке или будете праздновать достижения ваших детей.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпион от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Стрелец

Колесница Таро - значение

Карта движения вперед. Вы сами управляете своей судьбой. Возможны поездки, путешествия, переезд. Вы врываетесь в жизнь своей мечты. Вас ждет победа и триумф.

Умеренность Таро - значение

Карта умеренности и спокойствия. Скажите "нет" тому, что портит вашу жизнь и здоровье. Не бойтесь говорить свое мнение, но делайте это спокойно. Будьте уверены в себе. Все идет своим чередом. Вы находитесь под защитой ангела.

4 мечей Таро - значение

Таролог советует отдохнуть, наполнится энергией, выспаться. Можно сходить на массаж или в спа-салон. Уделите время себе.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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