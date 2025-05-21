Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

Анна Ярославская
21 мая 2025, 02:30
4
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на июнь 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Кому нужно будет поставить точку в июне
  • Какой знак зодиака добьется своих целей

Таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на июнь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы что-то завершат и закроют дверь в прошлое. У Скорпионов будет очень удачный месяц. У Стрельцов начнется белая полоса, пишет Главред.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Весы

Королева кубков Таро - значение

Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Весов в июне.

Возможно, вы будете выступать в роли психолога для себя или для кого-то.

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Что-то нужно отрубить. Например, уйти с работы или закончить отношения. Поставить точку на чем-то. Вы идете в новую жизнь и не оглядываетесь назад. То, что вы завершите, уже не вернется.

Королева пентаклей Таро - значение

Женщина (Телец, Дева, Козерог) будет рядом с вами в июне. Может быть вы вместе поедете отдыхать. Эта женщина очень практичная, стабильная. Возможно вы будете решать какие-то финансовые вопросы.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Скорпион

6 жезлов Таро - значение

Карта победы. Вы достигнете цели, получите награду. Вам захочется поделиться со всеми радостной новостью. Кто-то вам завидует, кто-то радуется за вас. Если у вас есть планы, то не сомневайтесь, делать это или нет. Вас ждет успех.

3 кубков Таро - значение

Вы будете праздновать что-то. Вас ждут радостные новости.

Паж мечей Таро - значение

Новое начало. Вы в начале пути. Вы получите новость о ребенке или будете праздновать достижения ваших детей.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпион от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Стрелец

Колесница Таро - значение

Карта движения вперед. Вы сами управляете своей судьбой. Возможны поездки, путешествия, переезд. Вы врываетесь в жизнь своей мечты. Вас ждет победа и триумф.

Умеренность Таро - значение

Карта умеренности и спокойствия. Скажите "нет" тому, что портит вашу жизнь и здоровье. Не бойтесь говорить свое мнение, но делайте это спокойно. Будьте уверены в себе. Все идет своим чередом. Вы находитесь под защитой ангела.

4 мечей Таро - значение

Таролог советует отдохнуть, наполнится энергией, выспаться. Можно сходить на массаж или в спа-салон. Уделите время себе.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на июнь гороскоп Скорпион гороскоп Стрелец гороскоп Весы Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ватикан открывает двери для мира: как Папа Лев XIV планирует остановить войну в Украине

Ватикан открывает двери для мира: как Папа Лев XIV планирует остановить войну в Украине

01:54Политика
Сразу с двух сторон: россияне рвутся к важному городу в Донецкой области

Сразу с двух сторон: россияне рвутся к важному городу в Донецкой области

23:02Фронт
"РФ хочет то, на что не имеет права": у Трампа сделали заявление о войне в Украине

"РФ хочет то, на что не имеет права": у Трампа сделали заявление о войне в Украине

22:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

Последние новости

03:30

Садоводы призвали посадить бархатцы и салат возле свеклы: в чем причина

02:30

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

01:54

Ватикан открывает двери для мира: как Папа Лев XIV планирует остановить войну в Украине

00:58

Что требуют сенаторы США от России перед мирным соглашением: все подробности

20 мая, вторник
23:56

"Кавалерия" по-новому: в ВСУ появилась необычная штурмовая ротаВидео

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
23:42

Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

23:07

Доллар на пороге резкого скачка: каким будет курс до 23 мая

23:05

Что скрывает пакет на знаке: юрист объяснил, имеют ли право штрафовать

23:02

Сразу с двух сторон: россияне рвутся к важному городу в Донецкой области

Реклама
22:36

Дочь Елены Мозговой после каминг-аута засветила обручальное кольцо

22:19

Торговый безвиз с Украиной заканчивается: Дональд Туск назвал дату

22:09

"Я уже дважды через это проходила": жена Преснякова заговорила о пополнении

22:06

"РФ хочет то, на что не имеет права": у Трампа сделали заявление о войне в Украине

22:04

Повезет на все 100: 5 знаков зодиака, которым улыбнется удача в ближайшее время

21:42

От зернышка до саженца: когда и как пикировать томаты

21:27

Куда на самом деле засыпать порошок: мастер объяснил значение I, II и "цветка"Видео

21:02

"Мое сердце принадлежит "Ахиллесу": Эктор Хименес-Браво рассказал о своей роли в ВСУ

20:43

Украину накрывает резкое потепление: где задержится дождливая погода

20:41

Обязательно ли целовать покойника на похоронах: священник удивил ответомВидео

20:38

Языковая карта Украины: как говорят в разных уголках страны

Реклама
20:32

Некоторым украинцам обещают выплатить по 7 тысяч гривен: кто в списке

20:31

Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией: подробности

20:25

Как появилось название "джинсы" и при чем здесь золотоискателиВидео

19:38

Угроза из Петербурга: Медведев сделал заявление о мирных переговорах РФ и Украины

19:34

По России готовят удар "там, где действительно болит": в ЕС разрыли замысел

19:30

Военная помощь Украине: в США вышли с неожиданным заявлением

19:10

Что случилось после разговора Трампа и Путина?мнение

18:52

Водители не догадываются: можно ли садиться за руль после безалкогольного пиваВидео

18:49

Подорожания не избежать: в чем причина скачка цен на популярный вид мяса

18:47

Почему Украина еще не уничтожила Крымский мост: названа единственная причина

18:38

Где спрятался кот: только гений найдет его за 5 секунд

18:37

70% украинцев не верят Порошенко: общество требует наказания, - Гладких

18:35

В Украине приняли решение по пенсиям на 10 млрд грн - кого коснутся изменения

17:57

Свата Трампа назначили послом США во Франции несмотря на судимости за тяжкие преступления

17:53

"Всегда бесило": Зеленская сделала неожиданное признание о своей маме

17:47

"С ним покончено": СМИ выяснили, куда исчез Илон Маск

17:28

Рождены под счастливой звездой - какие 3 знака зодиака всегда получают желаемое

17:05

С какой стороны должна спать жена: священник удивил ответомВидео

17:02

"Трансформеры" возвращаются: как изменились герои культовой франшизы за 18 лет

16:51

"Мне запретили петь": у солиста группы Ziferblat обнаружили болезнь перед Евровидением

Реклама
16:44

Гривна "отвоевывает" позиции у доллара: сколько будет стоить валюта 21 мая

16:34

Лидеры ЕС шокированы: СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным

16:33

Скончалась звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

16:12

Выбрасывать не стоит: что можно сделать из старых консервных банокВидео

15:55

Одно действие перед стиркой - и затхлый запах от полотенец исчезнет: что стоит добавить

15:33

Большинству не по карману: в Украине резко подскочили цены на жилье

15:28

Загадка для украинцев: что на самом деле означает слово "суббота"Видео

15:27

Бельгия отправит войска в Украину в составе "коалиции решительных", но есть условие

15:01

Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев: кому обещают за это $1000

14:59

Серьезный удар по РФ: ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота и не только

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Переговоры с Россией
Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять