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Гороскоп Таро на март 2024: Ракам - радость, Львам - поездка, Девам - деньги

Анна Ярославская
27 февраля 2024, 12:27
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Фото: скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Если вам интересны астрологические прогнозы на март для этих знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раков ждет очень положительный месяц во всех сферах. Львы будут очень заняты, а Девы взяли на себя слишком много обязанностей.

Гороскоп Таро на март 2024 Рак

3 кубков Таро - значение

Раков ждет радостное событие, празднование, хорошая новость. Настроение будет отличное. Возможно вы что-то будете делать в группе с другими людьми.

8 жезлов Таро - значение

Карта скорости - события происходят очень быстро. Будет много контактов, общения, переговоров. Возможна неожиданная поездка, перелет.

Туз кубков Таро - значение

Вы получите выгодное предложение, которое порадует и принесет много положительных эмоций. Вас ждет новое начало. Это может новая работа или новые романтические отношения. Ваша чаша переполнена. Вы получите даже больше, чем рассчитывали.

10 пентаклей Таро - значение

С финансами у Раков также все будет отлично - вы получите прибыль. Возможно будет пополнение в семействе.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2024 Лев

2 мечей Таро - значение

Вы захотите отдохнуть и остаться наедине с собой, а может быть вместе со своим партнером.

Некоторые Львы могут закрыться от предложений или просьб людей из своего окружения.

Солнце Таро - значение

Вы будете "на коне" и в центре внимания. Возможна поездка в теплые края. Произойдет радостное событие.

7 жезлов Таро - значение

На вас навалится множество дел или проектов. Возможно вы к чему-то готовитесь, что-то организовываете. Иногда могут возникать препятствия, но в результате удастся справиться.

6 мечейТаро - значение

Львы начнут движение к новым берегам. Все перемены будут к лучшему.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2024 Дева

10 жезлов Таро - значение

Карта завершения и кульминации. Возможно вы примете решение о переезде. Будете помогать кому-то.

Таролог говорит, что вы слишком много на себя взяли, поэтому часть обязанностей стоит делегировать.

9 кубков Таро - значение

Карта радости, наполненности, исполнения желаний. Вы витаете в облаках от счастья.

6 пентаклей Таро - значение

Если вы ждете выплату, премию, финансовую помощь, то в марте эти деньги придут.

7 пентаклей Таро - значение

Доход увеличится, но финансовый рост возможен со временем. Стоит приложить усилия и немного подождать.

Также эта карта может означать выздоровление.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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