Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Если вам интересны астрологические прогнозы на март для этих знаков зодиака, читайте материалы:
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раков ждет очень положительный месяц во всех сферах. Львы будут очень заняты, а Девы взяли на себя слишком много обязанностей.
Гороскоп Таро на март 2024 Рак
3 кубков Таро - значение
Раков ждет радостное событие, празднование, хорошая новость. Настроение будет отличное. Возможно вы что-то будете делать в группе с другими людьми.
8 жезлов Таро - значение
Карта скорости - события происходят очень быстро. Будет много контактов, общения, переговоров. Возможна неожиданная поездка, перелет.
Туз кубков Таро - значение
Вы получите выгодное предложение, которое порадует и принесет много положительных эмоций. Вас ждет новое начало. Это может новая работа или новые романтические отношения. Ваша чаша переполнена. Вы получите даже больше, чем рассчитывали.
10 пентаклей Таро - значение
С финансами у Раков также все будет отлично - вы получите прибыль. Возможно будет пополнение в семействе.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2024 Лев
2 мечей Таро - значение
Вы захотите отдохнуть и остаться наедине с собой, а может быть вместе со своим партнером.
Некоторые Львы могут закрыться от предложений или просьб людей из своего окружения.
Солнце Таро - значение
Вы будете "на коне" и в центре внимания. Возможна поездка в теплые края. Произойдет радостное событие.
7 жезлов Таро - значение
На вас навалится множество дел или проектов. Возможно вы к чему-то готовитесь, что-то организовываете. Иногда могут возникать препятствия, но в результате удастся справиться.
6 мечейТаро - значение
Львы начнут движение к новым берегам. Все перемены будут к лучшему.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на март 2024 Дева
10 жезлов Таро - значение
Карта завершения и кульминации. Возможно вы примете решение о переезде. Будете помогать кому-то.
Таролог говорит, что вы слишком много на себя взяли, поэтому часть обязанностей стоит делегировать.
9 кубков Таро - значение
Карта радости, наполненности, исполнения желаний. Вы витаете в облаках от счастья.
6 пентаклей Таро - значение
Если вы ждете выплату, премию, финансовую помощь, то в марте эти деньги придут.
7 пентаклей Таро - значение
Доход увеличится, но финансовый рост возможен со временем. Стоит приложить усилия и немного подождать.
Также эта карта может означать выздоровление.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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