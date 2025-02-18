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Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Анна Ярославская
18 февраля 2025, 12:25
309
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны 2025 года Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на март 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

  • Какому знаку зодиака больше всего повезет в любви
  • Кто узнает всю правду, а кому стоит опасаться подлости

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет месяц получения новой информации, у вас откроются глаза на многие ситуации. Перед Тельцами отроется правда без прикрас. Близнецам стоит готовиться к ярким романтическим событиям, пишет Главред.

Гороскоп Таро на март 2025 Овен

Туз Мечей Таро - значение

Овнам стоит проявить инициативу, смелость в решении вопросов, решительность.

Ситуация прояснится. Тайное станет явным. Вы будете рубить с плеча.

7 мечей Таро - значение

Что-то происходит за вашей спиной. Вы пока еще не в курсе, но уже подозреваете и скоро узнаете все нюансы.

Кто-то может использовать вас в своих целях или украсть ваши идеи или клиентов.

2 мечей Таро - значение

Овны будут взвешивать ситуацию, обдумывать, какое решение принять.

Есть риск конликта, предупредила таролог.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Телец

Луна Таро - значение

Это очень эмоциональная карта. Она показывает важную информацию. Туман рассется, розовые очки спадут. Два затмения в марте прояснят ситуацию. Вы увидите правду такой, какая она есть.

Также карта может обозначать смену места жительства или беременность.

10 мечей Таро - значение

В вашей жизни закончится какой-то этап. Вы поставите точку. Например, завершатся отношения или вы уволитесь с работы.

Королева пентаклей Таро - значение

Карта, которая означает женщину-Тельца.

Изменится ваш источник дохода. Поменяется ситуация в том, как вы зарабатываете деньги.

КолесницаТаро - значение

Вас ждет движение вперед в правильном направлении. Вы знаете, чего вы хотите и направляетесь к цели. Карта обозначает прогресс в делах, отношениях и любых других сферах жизни.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Близнецы

Отшельник Таро - значение

Карта самопознания, обучения, преподавания.

Вы увидите то, чего не знали раньше.

Влюблённые Таро - значение

Кто-то признается вам в любви или получит предложение руки и сердца. Состоится романтическое знакомство. Если вы в браке, то у вас начнется второй медовый месяц.

В бизнесе начнется новое партнерство, подписание контракта/сделки.

Две стороны хотят одного и того же и идут навстречу друг другу.

Солнце Таро - значение

Состоится встреча с важным, авторитетным человеком. Вы на коне, вас ждет успех.

Близнецы узнают об успехах своих детей. Также ожидается прибыль.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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