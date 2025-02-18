Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

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Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет месяц получения новой информации, у вас откроются глаза на многие ситуации. Перед Тельцами отроется правда без прикрас. Близнецам стоит готовиться к ярким романтическим событиям, пишет Главред.
Гороскоп Таро на март 2025 Овен
Туз Мечей Таро - значение
Овнам стоит проявить инициативу, смелость в решении вопросов, решительность.
Ситуация прояснится. Тайное станет явным. Вы будете рубить с плеча.
7 мечей Таро - значение
Что-то происходит за вашей спиной. Вы пока еще не в курсе, но уже подозреваете и скоро узнаете все нюансы.
Кто-то может использовать вас в своих целях или украсть ваши идеи или клиентов.
2 мечей Таро - значение
Овны будут взвешивать ситуацию, обдумывать, какое решение принять.
Есть риск конликта, предупредила таролог.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2025 Телец
Луна Таро - значение
Это очень эмоциональная карта. Она показывает важную информацию. Туман рассется, розовые очки спадут. Два затмения в марте прояснят ситуацию. Вы увидите правду такой, какая она есть.
Также карта может обозначать смену места жительства или беременность.
10 мечей Таро - значение
В вашей жизни закончится какой-то этап. Вы поставите точку. Например, завершатся отношения или вы уволитесь с работы.
Королева пентаклей Таро - значение
Карта, которая означает женщину-Тельца.
Изменится ваш источник дохода. Поменяется ситуация в том, как вы зарабатываете деньги.
КолесницаТаро - значение
Вас ждет движение вперед в правильном направлении. Вы знаете, чего вы хотите и направляетесь к цели. Карта обозначает прогресс в делах, отношениях и любых других сферах жизни.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2025 Близнецы
Отшельник Таро - значение
Карта самопознания, обучения, преподавания.
Вы увидите то, чего не знали раньше.
Влюблённые Таро - значение
Кто-то признается вам в любви или получит предложение руки и сердца. Состоится романтическое знакомство. Если вы в браке, то у вас начнется второй медовый месяц.
В бизнесе начнется новое партнерство, подписание контракта/сделки.
Две стороны хотят одного и того же и идут навстречу друг другу.
Солнце Таро - значение
Состоится встреча с важным, авторитетным человеком. Вы на коне, вас ждет успех.
Близнецы узнают об успехах своих детей. Также ожидается прибыль.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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