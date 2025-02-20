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Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Анна Ярославская
20 февраля 2025, 11:40
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на март 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / скриншот

Вы узнаете:

  • Для кого март станет очень прибыльным месяцем
  • У какого знака зодиака появится поклонник

Таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на март 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы будут ставить себе новые цели. У Скорпионом события будут развиваться очень быстро. У Стрельцов начнется новый цикл жизни, отроются новые двери, пишет Главред.

Гороскоп Таро на март 2025 Весы

3 кубков Таро - значение

Карта праздника. Вы будете делиться радостной новостью. Вас ждет хорошее событие, новость, мероприятие, вечеринка.

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового роста, урожая, прибыли, беременности. Вы получите плоды своих трудов.

Ваше финансовое состояние будет улучшаться.

8 кубков Таро - значение

Карта расставания. Либо вы принимаете решение уйти, либо от вас кто-то уходит или уезжает. Возможна смена работы, разрыв отношений. В то же время у Весов появятся новые цели и планы.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Скорпион

Башня Таро - значение

Неожиданное событие произойдет как гром среди ясного неба. Вы точно этого не ожидали. Вам нужно будет менять планы. Может открыться тайна.

Рыцарь мечей Таро - значение

Произойдет разговор. Вы получите какую-то информацию. Возможно состоится внезапная поездка или неожиданно приедут гости.

Рыцарь кубков Таро - значение

В вашей жизни появится поклонник. Вы получите романтическое или твореческое предложение. Поддержка у вас будет.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Стрелец

Мир Таро - значение

Вас ждут глобальные события. Закончится какой-то цикл жизни и начнется новый. Вас ждет переезд, переход на новую должность, новые отношения.

Рыцарь кубков Таро - значение

Вы получите предложение. Не исключена поездка, которая принесет удовольствие.

9 жезлов Таро - значение

Вы уже многое прошли, у вас есть опыт. Наступает момент кульминации, приняти решения. Вы будете выставлять личные границы.

Возможно, вы отправитесь в командировку, отпуск.

Императрица Таро - значение

Стрельцов ждет успех в бизнесе. Прибыль, подарки. Не исключена беременность.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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