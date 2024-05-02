Гороскоп Таро на май 2024: Козерогам - ожидание, Водолеям - лучшая жизнь, Рыбам - перемены

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на третий месяц весны, читайте материалы:
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Козерогов будет очень хорошая и стабильная финансовая ситуация. У Водолеев закончится черная полоса, а Рыбы получат психологическую помощь и финансовую поддержку.
Гороскоп Таро на май 2024 Козерог
Повешенный Таро - значение
В начале мая у некоторых Козерогов может быть какая-то подвешенная ситуация, ожидание. Другие же представители этого знака зодиака нырнут с головой в какой-то проект. Однако все равно могут быть задержки. Вы можете ждать ответ. Кто-то не говорит ни "да", ни "нет".
8 пенткалей Таро - значение
Финансовое положение стабильное - будет и работа, и клиенты, и прибыль.
Кто-то погрузится в обучение. Впоследствии эти навыки принесут деньги.
Король жезлов Таро - значение
Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) ведет себя уверенно, он знает, чего хочет и как достичь цели. Этот человек сыграет какую-то роль в жизни Козерогов в мае.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2024 Водолей
3 мечей Таро - значение
Водолеев ждет плохая новость, неприятная ситуация. Кто-то или что-то ранит ваше сердце. Есть риск конфликта.
Если у вас есть проблемы с сердцем, то будьте острожны.
6 мечей Таро - значение
Поездка, переезд, путешествие.
Возможно кто-то уезжает и этим разобьет ваше сердце. Или вы сами уезжаете вопреки своему желанию.
В целом, это хорошая карта. Вы плывете в лучшим берегам. Но возможно сначала нужно что-то отрезать, убрать из жизни, чтобы вы пошли дальше. Черная полоса в жизни Водолеев закончится.
6 кубков Таро - значение
Карта прошлого и хороших воспоминаний. К вам вернутся люди, с которыми вы раньше были связаны.
Вы получите очень приятные ощущения, которые растрогают до слез.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2024 Рыбы
Смерть Таро - значение
Рыб ждут большие перемены, трансформация.
Суд Таро - значение
Пришло время быть самим собой. У вас появится возможность стать тем человеком, которым вы хотите быть. Вселенная вам поможет.
Рыбы получат важное сообщение.
Король кубков Таро - значение
Мужчина (Рыба, Скорпион, Рак). По профессии - врач, психолог. Этот человек вас выслушает, поможет помощь.
6 пентаклей Таро - значение
Карта говорит о получении денег. Вы получите финансовую помощь, алименты, деньги от государства. У вас будет, что дать и чем заплатить.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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