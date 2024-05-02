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Гороскоп Таро на май 2024: Козерогам - ожидание, Водолеям - лучшая жизнь, Рыбам - перемены

Анна Ярославская
2 мая 2024, 10:37
Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в мае.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на третий месяц весны, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Козерогов будет очень хорошая и стабильная финансовая ситуация. У Водолеев закончится черная полоса, а Рыбы получат психологическую помощь и финансовую поддержку.

Гороскоп Таро на май 2024 Козерог

Повешенный Таро - значение

В начале мая у некоторых Козерогов может быть какая-то подвешенная ситуация, ожидание. Другие же представители этого знака зодиака нырнут с головой в какой-то проект. Однако все равно могут быть задержки. Вы можете ждать ответ. Кто-то не говорит ни "да", ни "нет".

8 пенткалей Таро - значение

Финансовое положение стабильное - будет и работа, и клиенты, и прибыль.

Кто-то погрузится в обучение. Впоследствии эти навыки принесут деньги.

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) ведет себя уверенно, он знает, чего хочет и как достичь цели. Этот человек сыграет какую-то роль в жизни Козерогов в мае.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2024 Водолей

3 мечей Таро - значение

Водолеев ждет плохая новость, неприятная ситуация. Кто-то или что-то ранит ваше сердце. Есть риск конфликта.

Если у вас есть проблемы с сердцем, то будьте острожны.

6 мечей Таро - значение

Поездка, переезд, путешествие.

Возможно кто-то уезжает и этим разобьет ваше сердце. Или вы сами уезжаете вопреки своему желанию.

В целом, это хорошая карта. Вы плывете в лучшим берегам. Но возможно сначала нужно что-то отрезать, убрать из жизни, чтобы вы пошли дальше. Черная полоса в жизни Водолеев закончится.

6 кубков Таро - значение

Карта прошлого и хороших воспоминаний. К вам вернутся люди, с которыми вы раньше были связаны.

Вы получите очень приятные ощущения, которые растрогают до слез.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2024 Рыбы

Смерть Таро - значение

Рыб ждут большие перемены, трансформация.

Суд Таро - значение

Пришло время быть самим собой. У вас появится возможность стать тем человеком, которым вы хотите быть. Вселенная вам поможет.

Рыбы получат важное сообщение.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рыба, Скорпион, Рак). По профессии - врач, психолог. Этот человек вас выслушает, поможет помощь.

6 пентаклей Таро - значение

Карта говорит о получении денег. Вы получите финансовую помощь, алименты, деньги от государства. У вас будет, что дать и чем заплатить.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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