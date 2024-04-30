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Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения

Анна Ярославская
30 апреля 2024, 11:02
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в мае Ракам, Львам и Девам.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в мае Раки получат хорошую прибыль. Львов ждет прогресс в делах, а Девы будут довольны своими достижениями.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыль.

Гороскоп Таро на май 2024 Рак

Иерофант Таро - значение

Важный и мудрый человек появится в жизни Раков. К этому человеку вы прислушаетесь. Это может быть отец, начальник, чиновник, священник, учитель.

Рыцарь Таро - значение

Раки получат важную новость. Ожидается поездка, путешествие.

Императрица Таро - значение

Карта прибыли, подарков, красоты, щедрости.

В мае Раки будут находиться в том месте, которое им нравится. Придут деньги. Появится ощущение комфорта.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2024 Лев

10 пентаклей Таро - значение

На Львов прольется золотой дождь. Вас ждет признание, премия. Ваши инвестиции вырастут в цене. Бизнес принесет хороший доход. В семье также все будет благополучно.

Львы достигнут своих целей.

Колесница Таро - значение

Карта путешествия и поездки. Также она означает триумф. Вы контролируете ситуацию и свои эмоции. Вы знаете свои цели и как их достигнуть. Львов ждет прогресс в делах.

6 мечей Таро - значение

Темная полоса заканчивается и начинается светлая. Возможно вам нужно что-то завершить, чтобы это произошло. Львы могут поменять работу, переехать на новое место жительства. Не стоит бояться, все перемены - к лучшему.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2024 Дева

4 кубков Таро - значение

Девы захотят отдохнуть. Вы откажетесь от работы, приглашения, предложения.

Совет карты: не соглашайтесь на все подряд.

Хорошее время для диет и детокса.

7 мечей Таро - значение

Кто-то уйдет или уедет. Это произойдет неожиданно, без предупреждения.

Таролог посоветовала остерегаться воровства.

9 кубков Таро - значение

Девы будут довольны результатом или последствиями своих действий. Вы будете гордиться собой и своими достижениями.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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