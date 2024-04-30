Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в мае Раки получат хорошую прибыль. Львов ждет прогресс в делах, а Девы будут довольны своими достижениями.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыль.
Гороскоп Таро на май 2024 Рак
Иерофант Таро - значение
Важный и мудрый человек появится в жизни Раков. К этому человеку вы прислушаетесь. Это может быть отец, начальник, чиновник, священник, учитель.
Рыцарь Таро - значение
Раки получат важную новость. Ожидается поездка, путешествие.
Императрица Таро - значение
Карта прибыли, подарков, красоты, щедрости.
В мае Раки будут находиться в том месте, которое им нравится. Придут деньги. Появится ощущение комфорта.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2024 Лев
10 пентаклей Таро - значение
На Львов прольется золотой дождь. Вас ждет признание, премия. Ваши инвестиции вырастут в цене. Бизнес принесет хороший доход. В семье также все будет благополучно.
Львы достигнут своих целей.
Колесница Таро - значение
Карта путешествия и поездки. Также она означает триумф. Вы контролируете ситуацию и свои эмоции. Вы знаете свои цели и как их достигнуть. Львов ждет прогресс в делах.
6 мечей Таро - значение
Темная полоса заканчивается и начинается светлая. Возможно вам нужно что-то завершить, чтобы это произошло. Львы могут поменять работу, переехать на новое место жительства. Не стоит бояться, все перемены - к лучшему.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2024 Дева
4 кубков Таро - значение
Девы захотят отдохнуть. Вы откажетесь от работы, приглашения, предложения.
Совет карты: не соглашайтесь на все подряд.
Хорошее время для диет и детокса.
7 мечей Таро - значение
Кто-то уйдет или уедет. Это произойдет неожиданно, без предупреждения.
Таролог посоветовала остерегаться воровства.
9 кубков Таро - значение
Девы будут довольны результатом или последствиями своих действий. Вы будете гордиться собой и своими достижениями.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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