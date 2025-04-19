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Гороскоп Таро на май 2025: Ракам - удовольствия, Львам - победа, Девам - праздник

Анна Ярославская
19 апреля 2025, 09:03
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в мае Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на май 2025 для Раков, Львов, Дев / скриншот

Вы узнаете:

  • Кого в мае ждет помолвка
  • Кому стоит опасаться манипуляций

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раков ждут удовольствия, Львы поймут, в чем смысл жизни. У Дев будет хороший месяц, но стоит опасаться манипуляций, пишет Главред.

Гороскоп Таро на май 2025 Рак

Луна Таро - значение

Раки будут видеть вещие сны. Стоит прислушиваться к своей интуиции.

Какую-то ситуацию вы не видите ясно.

9 пентаклей Таро - значение

Раки смогут себе позволить то, что хочется. У вас будут деньги для того, чтобы потратить их на удовольствия.

Дьявол Таро - значение

Стоит быть аккуратными с алкоголем и развлечениями. То, что чрезмерно, не приносит пользы.

Таролог советует научиться говорить слово "нет", если к вам постоянно обращаются с просьбами. Возможно, вами манипулируют.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2025 Лев

2 жезлов Таро - значение

Вы хотите масштабироваться. У вас появятся новые мечты и желания.

Состоится поездка, путешествие. Львы будут общаться с человеком, который живет на расстоянии.

Суд Таро - значение

Вы осознаете свои истинные желания и поймете, как хотите дальше жить.

Также Львы сделают важное заявление.

5 мечей Таро - значение

Львов ждет победа в конфликте. Перемены вынудят вас жестко настоять на своем.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2025 Дева

3 кубков Таро - значение

Вас ждет радость, положительные эмоции. Вам будет, что отпраздновать.

Также это карта команды. Возможно, у вас будет совместное достижение с группой людей.

Не исключено рождение детей, помолвка.

8 пентаклей Таро - значение

В мае Девы получат прибыль. Вы будете хорошо зарабатывать благодаря своим умениям.

Девы будут учить или учиться мастерству, новым навыкам. В целом, работа и клиенты у вас будут.

Дьявол Таро - значение

Нужно опасаться манипуляций со стороны.

Стоит спросить себя, почему вы принимаете то или иное решение. Возможно, вы это делаете, руководствуясь своими страхами.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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