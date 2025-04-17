Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

В мае Ракам стоит прислушаться к интуиции, посоветовала таролог.

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Гороскоп Таро на май 2025 для Раков / скриншот

Вы узнаете:

Какой будет финансовая ситуация

Чего Ракам ждать в любви и отношениях

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для Ракоа. Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Гороскоп Таро на мая 2025 Рак

Мир Таро - значение

Вас ждет полет за границу, путешествие. Ожидается смена статуса, брак, развод, завершение обучения. Возможно у вас начнутся отношения, пишет Главред.

В целом, карта Мир - это последняя карта, которая говорит о завершении одного цикла жизни и начале нового.

"Вы перевернете страницу жизни и начнете новую главу", - рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Влюбленные Таро - значение

Карта обви, влюбленности, нового романа.

В бизнесе - партнерство, колаборация.

Верховная жрица Таро - значение

Откроется тайна, скрытая информация. Вы можете обратиться к тарологу, астрологу.

Стоит прислушиваться к своей интуиции, она вас не подведет.

4 пентаклей Таро - значение

Карта стабильности. Попридержите деньги, не стоит их тратить. Лучше постараться сделать накопления.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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