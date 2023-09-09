Гороскоп Таро на неделю 11-17 сентября: Овну – достижения, Раку - наслаждение

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 11-17 сентября / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 11-17 сентября карты Таро предрекают разное. Кому-то наслаждение достижениями, а кому-то новые успехи.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Маг

На этой неделе вам предлагается раскрыть свой потенциал! Маг осознает, что весь мир у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить то, что вы хотите. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями — действительно может произойти все, что угодно!

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Двойка пентаклей

На этой неделе вы узнаете, что жизнь — это балансирование! Двойка Пентаклей символизирует достижение гармонии с противостоящими силами. Вас недавно звали в разные стороны? Противоречат ли то, что вы хотите, и то, что вам нужно? Работа отняла время у вашей личной жизни или наоборот? Эта карта хочет, чтобы вы выяснили, каковы ваши приоритеты.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Рыцарь кубков

Рыцарь Кубков — это карта видения и продвижения. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого вы, возможно, не ожидали. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность по мере продвижения вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Четверка мечей

Отдых, размышление и восстановление. Это послание для вас на этой неделе. Возможно, вы недавно столкнулись с трудной ситуацией, например, с потерей работы, прекращением отношений или проблемами, связанными с деньгами. Этот вопрос отнял у вас много сил, и теперь вы можете чувствовать себя умственно, физически, эмоционально и духовно истощенным.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Пятерка кубков

Пятерка кубков указывает на то, что вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, очень реальна и ее не следует сводить к минимуму, оставаться в этом режиме навсегда — это не выход. Решив сосредоточиться на своих предполагаемых неудачах или ошибках, вы не сможете увидеть позитивные вещи.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Влюбленные

На этой неделе вам, возможно, придется принять важное решение! Эта ситуация может представлять для вас моральную дилемму, и карта "Влюбленные" указывает на необходимость более четкого понимания ваших ценностей и убеждений, прежде чем решать, как действовать дальше.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Четверка жезлов

Пришло время праздновать! Четверка Жезлов означает, что вы приложили огромные усилия для достижения своих целей. Хотя соблазнительно продолжать двигаться вперед, приятно остановиться и просто оценить все, чего вы достигли на данный момент. Позвольте другим разделить это празднование вашего успеха.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Шестерка монет

Возможно, на этой неделе вы почувствуете необходимость сделать все возможное для других! Шестерка Пентаклей — карта щедрости, благотворительности, дарения и получения. Это может быть в буквальном смысле знак о том, что вы можете кого-то поддержать.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Четверка монет

Четверка пентаклей хочет, чтобы вы на этой неделе сосредоточились на своих отношениях с деньгами. Вы экономите свои деньги, но при этом наслаждаетесь маленькой роскошью жизни? Или вы копите каждую копейку, потому что боитесь потерять все? Выясните, что движет этим мышлением.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Тройка монет

Тройка пентаклей подтверждает, что вы на правильном пути! Вы сейчас работаете над чем-то новым? Эта карта побуждает вас продолжать идти вперед. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь. На этой неделе самое время сделать домашнее задание и подготовиться, составив комплексный план, если у вас его еще нет.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Двойка мечей

Двойка Мечей указывает на то, что в это время вы можете испытывать приступ нерешительности. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как действовать, что активно откладываете рассмотрение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избежать этой ситуации, она не исчезнет сама собой.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Звезда

Вам может вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе пришло облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя вам было нелегко пережить эту суматоху, вы смогли выдержать любые испытания, которые жизнь бросала вам на пути.

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