Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 января: Тельцу - расставание, Весам - горе

Кому из знаков какие карты Таро выпали на этой неделе, читайте на Главреде.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 января карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Десятка Мечей

Десятка Мечей говорит о том, что сейчас вы переживаете болезненный период. Возможно, вас предали, а может быть, вы переживаете период, когда все рушится на вас. Такие переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новом начале, которое может освободить этот конец. Даже если вам кажется, что вы достигли дна, утешьтесь тем, что дальше идти некуда, кроме как вверх. Помните, что препятствия могут быть замаскированными возможностями.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Восьмерка Кубков

На этой неделе вас призывают расстаться с разочаровывающей ситуацией или не приносящими удовлетворения отношениями в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что это расставание будет болезненным, особенно если учесть, что вы посвятили ему столько времени и сил. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не сдвинулись с мертвой точки. Вместо того чтобы зацикливаться на том, как могло бы быть, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть. Помните, что уход причинит вам временную боль, но в долгосрочной перспективе вы можете пострадать еще больше.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Пятерка Жезлов

На этой неделе вам может показаться, что вы оказались втянуты в конфликт! Пятерка Жезлов указывает на то, что вы пытаетесь достичь какой-то цели, но на пути к ней возникают препятствия. Возможно, вам кажется, что вашу точку зрения оспаривают, или же вам трудно работать с конкретным человеком. В любом случае, на этой неделе вам предстоит по-настоящему прислушаться к чужому мнению. Возможно, вы обнаружите, что то, что вначале казалось критикой, на самом деле было конструктивной обратной связью, которая поможет вам в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Паж Жезлов

Паж Жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы приняли свою более свободную сторону! Иногда мы легко застреваем в рутине или продолжаем следовать тому, что нас устраивает. Однако в жизни еще так много интересного! Что вы хотели сделать, но думали, что не сможете? Сейчас ни одна мечта не является слишком большой или маленькой. Когда вы объедините свою страсть и энтузиазм, небо станет для вас настоящим пределом.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Шестерка Жезлов

На этой неделе победа будет за вами! Шестерка Жезлов - это карта решимости и чести. Она указывает на то, что вы не только упорно трудились и достигли своих целей, но и начинаете получать признание благодаря им. Получили ли вы похвалу от вышестоящего руководства вашей компании за ваши усилия в проекте? Вы приступили к новому режиму здоровья, и окружающие обратили на это внимание? Впитывайте это. Возможно, вы склонны отмахнуться от такого признания, но сейчас не время для стыдливости. Это нормально, когда ваши достижения признают, так что наслаждайтесь этим моментом.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Четверка Жезлов

Пришло время праздновать! Четверка Жезлов признает, что вы приложили немало усилий для достижения своих целей. Несмотря на соблазн продолжать двигаться вперед, неплохо было бы сделать паузу и просто оценить все, чего вы достигли на данный момент. Позвольте другим людям принять участие в праздновании вашего успеха. Это может быть что угодно - от небольшого праздничного ужина до бурной вечеринки. Помните, что вы можете продолжать стремиться к своим целям, время от времени останавливаясь, чтобы насладиться плодами своего труда.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Тройка Мечей

Тройка Мечей хочет признать горе или сердечную боль, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, а может быть, вы испытываете душевные муки. На этой неделе эта карта просит вас проявить настойчивость и держать под контролем свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не распадаясь на части. Только следите за тем, чтобы не стать окончательно отстраненным в своем стремлении оставаться сильным. Если вы сохраните связь со своей эмоциональной стороной, вы сможете выйти из этой ситуации с другой стороны, способной любить еще сильнее.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева Пентаклей

На этой неделе кому-то понадобится дополнительная забота! Королева пентаклей - настоящий кормилец: именно она следит за тем, чтобы все были сыты, в доме царил порядок, а близким уделялось достаточно времени и внимания. Когда она появляется в раскладе, это сигнал о том, что кому-то может понадобиться больше поддержки, чем обычно. Кто-то из ваших знакомых испытывает трудности, или это вы сами нуждаетесь в плече, на которое можно опереться? Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, не бойтесь обратиться за помощью. Ресурсы есть, и это нормально - просить о том, что вам нужно.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Паж Пентаклей

Паж Пентаклей олицетворяет энтузиазм по отношению к новым начинаниям и новым предприятиям. На этой неделе вам предлагается каким-то образом проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но не делали первых шагов, чтобы довести это до конца? Эта карта хочет, чтобы вы взяли те фантастические идеи, которые вы вынашивали, и начали работать над их воплощением. Сохраняя концентрацию и применяя сильную трудовую этику, вы дадите себе возможность воплотить свои мечты в реальность.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков связана с влиянием прошлого на настоящее. На этой неделе вас призывают проанализировать, не привязаны ли вы каким-то образом к своему прошлому. Хотя это правда, что иногда нам необходимо смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принимать решения в настоящем или будущем, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям мешать вам добиваться прогресса и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому стать источником улучшения, а не застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Мир

Ваше послание на эту неделю - о создании большего баланса в вашей жизни. Таро предоставляет вам множество возможностей для рассмотрения этой темы, но карта Мир, возможно, является высшим выражением этой потребности. Эта карта призывает вас обратить внимание на все сферы вашего существования - эмоциональную, физическую, ментальную и духовную. Не хватает ли вам гармонии в одной из этих сфер? Если да, то вам советуют не только выяснить, как достичь этого баланса, но и как его поддерживать.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Рыцарь Мечей

Возможно, на этой неделе вас уже никто не остановит... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей - это карта, предостерегающая от того, чтобы добиваться желаемого любой ценой. Да, амбиции - это хорошо, но только в том случае, если вы сначала обдумали все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой шаг, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы можете потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими в погоне за своей целью? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от возможных головных болей в будущем.

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