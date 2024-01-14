УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 января: Льву - безграничный потенциал, Стрельцу - облегчение

Лидия Неплях
14 января 2024, 14:40
Кому из знаков какие карты Таро выпали на этой неделе, читайте на Главреде.
Китайський гороскоп на завтра
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 января карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас годом новых начинаний! Дурак олицетворяет начало путешествия и принятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это ваш сигнал от Вселенной, чтобы наконец-то сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда гораздо проще придерживаться того, что знаешь. Однако ваша зона безопасности - это не то место, где происходит наибольший рост и самореализация. Выбросьте дорожную карту и сделайте прыжок веры. В итоге вы можете оказаться в лучшем месте, чем ожидали.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Принц мечей

Возможно, на этой неделе вас уже никто не остановит... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей - это карта, предостерегающая от того, чтобы добиваться желаемого любой ценой. Да, амбиции - это хорошо, но только в том случае, если вы сначала обдумали все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой шаг, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы можете потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими в погоне за своей целью? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от возможных головных болей в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Восьмерка Кубков

На этой неделе вас призывают расстаться с разочаровывающей ситуацией или не приносящими удовлетворения отношениями в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что это расставание будет болезненным, особенно если учесть, что вы посвятили ему столько времени и сил. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не сдвинулись с мертвой точки. Вместо того чтобы зацикливаться на том, как могло бы быть, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть. Помните, что уход причинит вам временную боль, но в долгосрочной перспективе вы можете пострадать еще больше.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от повседневной жизни! Отшельник указывает на то, что на этой неделе у вас может возникнуть потребность отстраниться и поразмышлять. Возможно, вы погрузились во множество новых впечатлений или в последнее время проводили много времени в общении. Сейчас необходимо отправиться на прогулку в лес, принять длительную ванну, заказать поездку на выходные или что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и воссоединиться со своим внутренним миром. Подзарядка духовных батарей поможет вам вернуться к жизни с обновленными перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Тройка шестов

Возможности для вас сейчас поистине безграничны! Тройка Жезлов сигнализирует о том, что у вас будет множество возможностей расширить свои горизонты в каком-то смысле. Загляните на мгновение за пределы своих нынешних обстоятельств и подумайте о своем будущем. Каким вы его себе представляете? Сейчас не время думать о малом. Ваш потенциал безграничен, поэтому воспользуйтесь этими возможностями, как только они появятся. Самые большие успехи лежат за пределами вашей зоны комфорта.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Шестерка мечей

Это может быть неделя, когда вы наконец-то отпустите то, что висело над вами слишком долго. Шестерка Мечей служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации. За что вы держались, что мешало вам создать для себя светлое будущее? Настало время забыть об этом раз и навсегда. Это будет нелегко, но, в конечном счете, это правильное решение.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Принц пентаклей

В последнее время вы витали в облаках? На этой неделе Рыцарь Пентаклей призывает вас спуститься на землю и приложить усилия к реализации своих идей. Возможно, вы страдаете от того, что "только говорите и ничего не делаете". Или же вы откладываете свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. Независимо от ситуации, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка дня, поскольку прогресс лучше всего достигается благодаря дисциплине.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерть - одна из самых непонятных карт Таро. Она не символизирует физическую смерть - скорее, речь идет о трансформации личности и избавлении от того, что больше не служит нам. За что вы держались, от чего вам нужно избавиться? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему. На этой неделе обратите внимание на возможности отказаться от всего, что удерживает вас от будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Звезда

Вы можете вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе наступило облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя эти потрясения дались вам нелегко, вы смогли выдержать все испытания, которые бросала вам жизнь. Какие уроки вы извлекли? Что вы смогли отпустить из того, что вас сдерживало? Как вы будете двигаться вперед по-другому? Настало время сбросить старое, и вы сможете стать тем человеком, которым вам суждено быть.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Пятерка мечей

На этой неделе вам рекомендуется мудро выбирать свои сражения. Пятерка Мечей указывает на то, что в какой-то сфере вашей жизни назревает конфликт, и вскоре может произойти противостояние. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой - но подумали ли вы, что это за цена? Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать то, о чем потом будете жалеть, а также испортить отношения с другим человеком (или людьми). Прежде чем вступать в бой, подумайте, как победа в данный момент может привести к долгосрочному проигрышу.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Четверка Кубков

Четверка Кубков говорит о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы оглядываетесь вокруг и видите, что есть у других, тоскуя по тому, чего нет в вашей собственной жизни. Возможно, вы также чувствуете себя немотивированно в своих нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то очень приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь разобраться с первопричиной этих чувств. Действительно ли на другой стороне трава зеленее, или вам просто нужно потратить время на полив собственной травы?

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Солнце

На этой неделе Солнце действительно светит вам! Эта карта символизирует изобилие, оптимизм, успех и тепло счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца-края не видно. Что ж, перед рассветом всегда темнее всего - и рассвет наступил! Пройдя через эти препятствия, вы узнали о себе много нового и обрели уверенность в том, что вам по плечу любая буря. Наслаждайтесь этим периодом позитива, ведь вы его заслужили.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп на завтра гороскоп Таро
Реклама

Главное за день

Собрали 80 тысяч солдат: враг нацелился на захват важного города - офицер ВСУ

Собрали 80 тысяч солдат: враг нацелился на захват важного города - офицер ВСУ

15:48 Украина
РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации

РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации

15:29 Украина
Украина переходит на западную технику: ВСУ усилят новым истребителем-штурмовиком

Украина переходит на западную технику: ВСУ усилят новым истребителем-штурмовиком

14:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:00

4 имени самых счастливых женщин: рядом с ними всегда есть ангел-хранитель

15:57

Удар по аэродрому в Саках: уничтожен заместитель комполка – подполковник ВКС РФ

15:48

Собрали 80 тысяч солдат: враг нацелился на захват важного города - офицер ВСУ

15:29

РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации

15:14

"Голая вечеринка" для двоих: Джигурда и Волочкова опозорились пьяными плясками

Байден показал миру решимость, ударив по Йемену - Илия КусаБайден показал миру решимость, ударив по Йемену - Илия Куса
14:54

Украина переходит на западную технику: ВСУ усилят новым истребителем-штурмовиком

14:49

В Кремле разразилась "война кланов": Путин "наехал" на Патрушева и Шойгу – ISW

14:47

Об этом знают единицы: как нужно пить чай с лимоном, чтобы получить витамин С

14:40

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 января: Льву - безграничный потенциал, Стрельцу - облегчение

Реклама
14:27

Нет лекарств и персонала: разведка Британии раскрыла, как россияне "страдают" из-за войны

13:58

Будет плохо: доктор Габорец назвал самая опасную пищу для сердцаВидео

13:51

Лилия Подкопаева умилила кадрами с очень беременным животиком

13:39

Запрет на упоминание ВСУ в рекламе: Pepsi влипла в скандал из-за войны в Украине

13:26

Чешуя не будет разлетаться по всей кухне: как почистить рыбу без ножа

13:20

Готовились 30 лет: эксперт оценил вероятность замены Лукашенко и назвал фамилию

13:16

Китайский гороскоп на 15 января 2024: Бык - терпите, Кролик - откройтесь другим

12:58

Массированные удары на Востоке: эксперт объяснил, ждать ли новой войны

12:46

Это больше чем просто альянс: Зеленский раскрыл детали соглашения с Британией

12:43

"Мед – очень уж опасный предмет": рецензия на фильм "Пчеловод"Видео

12:30

Сергей Притула рассказал, как проходит военно-врачебную комиссию

Реклама
12:23

Как приготовить идеальные яйца пашот в микроволновке: женщина поразила методомВидео

11:58

Три "горячие точки" на передовой: Залужный раскрыл новый план для ВСУФото

11:55

Только люди с "орлиным зрением" угадают животное за 4 секунды: чрезвычайно сложная загадка

11:47

Россияне собрали 40 тысяч солдат: генерал ВСУ назвал направление главного удара

11:11

Иран разработал для России новую модель "Шахеда": Sky News раскрыло новые угрозы для Украины

11:06

Приготовит даже ребенок: простой рецепт карамели из трех ингредиентов за 20 минут

11:00

Иллюзия для самых внимательных: лишь немногие смогут найти панду среди енотов

10:57

Нужен только телефон: как понять, что в магазине подкручены весы

10:41

Огромные потери в живой силе: полковник ВСУ рассказал о ситуации в Авдеевке

10:15

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 января 2024: кого завалит деньгами

10:10

"Стянули 10 тысяч россиян": оккупанты хотят выбить ВСУ с плацдарма в Крынках

09:57

Готова ли Россия к затяжной войне?мнение

09:53

Пенсии в Украине существенно вырастут: кто будет получать больше уже с 1 марта

09:49

Гороскоп на неделю с 15 по 21 января: Водолеев спасут друзья, Овны - готовы рисковать

09:35

Израиль готовит наращивание военной мощи: к чему готовится государство

09:10

Гороскоп на завтра 15 января 2024: Стрельцам пришло время заработать, Рыбам - конфликт

08:47

Россияне сбивают собственные дроны: в ISW объяснили панические действия врага

08:20

Россияне готовятся высадить десантные бригады в украинском тылу - ISW

07:23

Россияне жестоко атакуют химическим оружием позиции ВСУ: в ISW раскрыли опасность

06:43

Американцы наконец-то осмелилисьмнение

Реклама
05:30

Какими будут ракетные атаки РФ до конца зимы: Свитан спрогнозировал интенсивность

05:25

Надо найти вора за 6 секунд: только самые сообразительные справятся с задачей

04:15

Внук-тезка Виталия Билоножко рассказал, что дед говорил ему перед кончиной

03:45

Почему нельзя дарить ножи: какую беду это может навлечь

02:05

Травести-дива Монро рассказала о романе с народным депутатом

01:30

Что будет с курсом доллара в Украине до конца января - прогноз банкира

00:15

ВСУ расширяют плацдарм на Херсонщине: Россия стягивает туда резервы оккупантов

13 января, суббота
23:58

"Мы можем пройти": военный эксперт назвал два условия для прорыва ВСУ

23:15

Нестареющая Мадонна удивила красивым гламурным образом

23:14

Лук и чеснок будут свежими в течение трех месяцев: гениальный лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять