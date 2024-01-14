Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 января: Льву - безграничный потенциал, Стрельцу - облегчение

Кому из знаков какие карты Таро выпали на этой неделе, читайте на Главреде.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-s-15-po-21-yanvarya-10533161.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 января карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас годом новых начинаний! Дурак олицетворяет начало путешествия и принятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это ваш сигнал от Вселенной, чтобы наконец-то сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда гораздо проще придерживаться того, что знаешь. Однако ваша зона безопасности - это не то место, где происходит наибольший рост и самореализация. Выбросьте дорожную карту и сделайте прыжок веры. В итоге вы можете оказаться в лучшем месте, чем ожидали.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Принц мечей

Возможно, на этой неделе вас уже никто не остановит... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей - это карта, предостерегающая от того, чтобы добиваться желаемого любой ценой. Да, амбиции - это хорошо, но только в том случае, если вы сначала обдумали все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой шаг, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы можете потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими в погоне за своей целью? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от возможных головных болей в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Восьмерка Кубков

На этой неделе вас призывают расстаться с разочаровывающей ситуацией или не приносящими удовлетворения отношениями в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что это расставание будет болезненным, особенно если учесть, что вы посвятили ему столько времени и сил. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не сдвинулись с мертвой точки. Вместо того чтобы зацикливаться на том, как могло бы быть, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть. Помните, что уход причинит вам временную боль, но в долгосрочной перспективе вы можете пострадать еще больше.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от повседневной жизни! Отшельник указывает на то, что на этой неделе у вас может возникнуть потребность отстраниться и поразмышлять. Возможно, вы погрузились во множество новых впечатлений или в последнее время проводили много времени в общении. Сейчас необходимо отправиться на прогулку в лес, принять длительную ванну, заказать поездку на выходные или что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и воссоединиться со своим внутренним миром. Подзарядка духовных батарей поможет вам вернуться к жизни с обновленными перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Тройка шестов

Возможности для вас сейчас поистине безграничны! Тройка Жезлов сигнализирует о том, что у вас будет множество возможностей расширить свои горизонты в каком-то смысле. Загляните на мгновение за пределы своих нынешних обстоятельств и подумайте о своем будущем. Каким вы его себе представляете? Сейчас не время думать о малом. Ваш потенциал безграничен, поэтому воспользуйтесь этими возможностями, как только они появятся. Самые большие успехи лежат за пределами вашей зоны комфорта.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Шестерка мечей

Это может быть неделя, когда вы наконец-то отпустите то, что висело над вами слишком долго. Шестерка Мечей служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации. За что вы держались, что мешало вам создать для себя светлое будущее? Настало время забыть об этом раз и навсегда. Это будет нелегко, но, в конечном счете, это правильное решение.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Принц пентаклей

В последнее время вы витали в облаках? На этой неделе Рыцарь Пентаклей призывает вас спуститься на землю и приложить усилия к реализации своих идей. Возможно, вы страдаете от того, что "только говорите и ничего не делаете". Или же вы откладываете свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. Независимо от ситуации, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка дня, поскольку прогресс лучше всего достигается благодаря дисциплине.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерть - одна из самых непонятных карт Таро. Она не символизирует физическую смерть - скорее, речь идет о трансформации личности и избавлении от того, что больше не служит нам. За что вы держались, от чего вам нужно избавиться? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему. На этой неделе обратите внимание на возможности отказаться от всего, что удерживает вас от будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Звезда

Вы можете вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе наступило облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя эти потрясения дались вам нелегко, вы смогли выдержать все испытания, которые бросала вам жизнь. Какие уроки вы извлекли? Что вы смогли отпустить из того, что вас сдерживало? Как вы будете двигаться вперед по-другому? Настало время сбросить старое, и вы сможете стать тем человеком, которым вам суждено быть.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Пятерка мечей

На этой неделе вам рекомендуется мудро выбирать свои сражения. Пятерка Мечей указывает на то, что в какой-то сфере вашей жизни назревает конфликт, и вскоре может произойти противостояние. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой - но подумали ли вы, что это за цена? Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать то, о чем потом будете жалеть, а также испортить отношения с другим человеком (или людьми). Прежде чем вступать в бой, подумайте, как победа в данный момент может привести к долгосрочному проигрышу.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Четверка Кубков

Четверка Кубков говорит о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы оглядываетесь вокруг и видите, что есть у других, тоскуя по тому, чего нет в вашей собственной жизни. Возможно, вы также чувствуете себя немотивированно в своих нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то очень приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь разобраться с первопричиной этих чувств. Действительно ли на другой стороне трава зеленее, или вам просто нужно потратить время на полив собственной травы?

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Солнце

На этой неделе Солнце действительно светит вам! Эта карта символизирует изобилие, оптимизм, успех и тепло счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца-края не видно. Что ж, перед рассветом всегда темнее всего - и рассвет наступил! Пройдя через эти препятствия, вы узнали о себе много нового и обрели уверенность в том, что вам по плечу любая буря. Наслаждайтесь этим периодом позитива, ведь вы его заслужили.

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.