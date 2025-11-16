Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Справедливость

Значение: Вы каким-то образом убедили себя в том, что ваши желания "плохие" и их нужно подавить или заменить на что-то более высокое, лучшее, позитивное или принятое другими. Игра с толпой никогда не приносит успеха в долгосрочной перспективе и лишь выставляет вас впоследствии притворщиком.

Овны, вы такие, какие вы есть, и вам следует признать и принять то, что вас интересует и чем вы увлечены. Другие не обязаны вас одобрять. Вам не нужно никого впечатлять своими хобби, увлечениями, целями или занятиями. Если вы искренне увлечены, никого не беспокоите и не расстраиваете и чувствуете восторг от того, что делаете, значит, это то, что вам подходит.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Королева Монет

Значение: Все Тельцы любят деньги, потому что они дают уверенность, комфорт, безопасность, а иногда и роскошь - все это очень хорошо сочетается с ребенком Венеры.

Королева монет просит вас добиваться своих финансовых целей прямо сейчас. Получите совет, изучите новые варианты, попросите совета, посмотрите, как другие люди сделали несколько потоков дохода или обеспечили наилучший рост своих денег. Перенимайте идеи. Создавайте свои собственные. На этой и последующих неделях делайте шаги, которые обеспечат вам более высокую финансовую отдачу в 2026 году.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Двойка Монет

Значение: Ваши желания многочисленны! Для Близнецов не существует одной-единственной галочки, вы как зодиакальный сорокопут. Вы порхаете вокруг, собирая все, что вас интригует или привлекает внимание, и почему бы и нет - Меркурий управляет вами и делает вас любопытными и быстроногими, так что вы можете охватить много территории!

Двойка Монет - это приглашение к изобилию и разнообразию. Добавьте к своим увлечениям, целям и интересам. Расширяйте и исследуйте. Не ограничивайте себя. Сделайте эту неделю фазой привнесения новых идей, энергии, уроков и целей в вашу сферу на 2026 год и далее.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Восьмерка Жезлов

Значение: Вы хотите быть популярными, востребованными, желанными и находиться в гуще событий. Пришло время сбросить свой рачий панцирь и выйти на сцену как бог/богиня, которой вы на самом деле являетесь, Рак! Восьмерка Жезлов обещает на этой неделе общение, связи, сплетни, флирт и содержательное общение. Вы хотите чувствовать, что держите руку на пульсе и что люди восхищаются вами, а это означает, что нужно выйти в мир и быть замеченным.

Планируйте встречи, свидания, прогулки и собрания, как на работе, так и в общественной жизни, и даже в районе и сообществе. Будьте заметны и разговорчивы, и кто знает, какие возможности и приглашения появятся на вашем пути. Эта неделя может стать переломной, и все зависит от того, кого вы знаете (и с кем встречаетесь).

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Тройка монет

Значение: Вы хотите получить признание за то, над чем упорно трудились и в чем преуспели, и эта неделя принесет вам призы и похвалу. Вас заметили! Все Лео любят блистать, чтобы ими восхищались и аплодировали, так что эта неделя поднимет вам настроение и придаст сил, и даже может привести к какому-то прогрессу или повышению.

Обязательно покажите себя с лучшей стороны, заявите о себе, станьте волонтером, покажитесь, прислонитесь и будьте замечены. То, что вы делаете, привлекло внимание окружающих, и они уважают ваш упорный труд и результаты, теперь пришло время воспользоваться этим, появившись в нужном месте в нужное время, чтобы получить вознаграждение. Вам нужны призы, и вы их получите!

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Пятерка Мечей

Значение: Ваше самое большое желание сейчас - это мир, гармония и доброжелательность ко всем людям в башнях Девы. В последний месяц или около того в вашей сфере происходят конфликты, и это выводит вас из равновесия.

Не позволяйте этому продолжаться. Расскажите людям о своих чувствах и предложите перемирие, разрешение, разделение или компромисс. Не вступайте в праздничный сезон с затянувшимися плохими предчувствиями. Вам не нужны эти хлопоты. Будь то на работе или дома, станьте посредником и предложите решение, чтобы восстановить счастливую гармонию, которая так нужна вам в вашем окружении.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Королева Кубков

Значение: Ваше самое большое желание - быть желанным! В дружбе, семье и романтических отношениях. Вы жаждете признательности и ощущения себя главным приоритетом для тех, кто вам наиболее дорог. Все мы существуем в рамках чинопочитания, люди иерархичны, и вы хотите быть на вершине списка - что ж, способ поощрить это на этой неделе - относиться к себе как к приоритету.

Ставьте свои потребности и желания на первое место и удовлетворяйте их. Позаботьтесь о своем разуме, теле и душе. Это поможет вам чувствовать себя хорошо, зажжет привлекательные вибрации и научит других ценить вас и относиться к вам. Это беспроигрышный подход.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Шестерка Жезлов

Значение: Вы жаждете удачи и везения, хотите, чтобы вам хоть раз повезло! Госпожа Удача услышала вас и открывает перед вами прекрасные возможности, нужно только быть начеку и замечать тонкие приглашения рискнуть и пойти навстречу своим желаниям.

Замечайте предзнаменования, знаки, невидимые силы. Играйте в азартные игры, ставьте на что-то, пусть удача ускорит ваши надежды и мечты. Обращайте внимание на число шесть и вспышки света или искры. Эта полоса везения и побед может продлиться до конца года, поэтому запаситесь тем, что вы действительно хотите, чтобы произошло в вашей жизни, и сосредоточьтесь на этом на 100%.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Смерть

Значение: Ваше самое большое тайное желание сейчас - это трансформация, полная перестройка с ног до головы, новая энергия, сияние, большие перемены, которые пронесутся через всю вашу жизнь и освежат все. Так нажмите на кнопку! На этой неделе активируйте эту энергию одним смелым прыжком в неизвестность. Это даст сигнал Вселенной, что вы готовы отправиться в это путешествие, и все начнет происходить.

Будьте смелыми, уверенными, оптимистичными. Хороший, позитивный настрой будет двигать вас вперед, и удача посетит вас, как это всегда бывает. Вами управляет Юпитер, и это приносит вам природное изобилие и удачу.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Рыцарь Кубков

Значение: Под амбициозной, проницательной внешностью скрывается настоящая нежность, и вы жаждете больше романтики и фантазийных ухаживаний в вашей сфере! Кто бы не хотел быть сбитым с ног, верно? Возлюбленный, удивительная дружба или творческий союз.

Позвольте себе быть открытыми для такой энергии на этой неделе. Устройте вечер свиданий, сделайте жест любви, поделитесь комплиментами, будьте уязвимы и скажите правду, которую раньше не произносили вслух. Приветствуйте людей в своем мягком и уютном царстве и почувствуйте себя более мягкими, теплыми, открытыми. На этой неделе вы построите удивительные отношения. Особенно обратите внимание на знаки Воды - Рыб, Рака, Скорпиона.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Девятка Жезлов

Значение: Вам нужна помощь и, возможно, даже божественное вмешательство, чтобы помочь вам набраться смелости, решимости и удачи в решении ваших проблем. Есть вещи, с которыми вам просто необходимо разобраться, но вы откладывали их, ожидая "подходящего момента". Что ж, оно наступит уже на этой неделе!

И если вы начнете, то весь этот ужас и раздражение превратятся в мотивацию и топливо. А еще вы получите неожиданную помощь, содействие и удачу, чтобы превратить эти проблемы в пыль. Все пройдет гораздо легче и проще, чем вы можете себе представить, но вы должны начать действовать. Приступайте!

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Башня

Значение: Вы втайне хотите, чтобы что-то рухнуло, упало, закончилось, исчезло, взорвалось и навсегда исчезло из вашей жизни! Вы давно мечтали о космическом событии, которое сделает за вас грязную работу, и на этой неделе оно произойдет. Не дрогните и не отступайте. Используйте это событие, чтобы выбраться из тюрьмы и сбежать из этой ситуации/роли/жизни/отношений/хора.

