Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Мария Николишин
31 декабря 2025, 04:30
63
Последний день 2025 года станет очень важным для трех знаков зодиака.
Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь
Кого ждет достаток 31 декабря / коллаж: главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждет кульминационный момент 31 декабря
  • Кто сбросит тяжелый груз с плеч

Удача и достаток появятся в жизни трех китайских знаков зодиака 31 декабря. 2025 год заканчивается Днем открытых дверей с энергией Деревянной Собаки, пишет YourTango.

По словам астрологов, Дни открытых дверей - это ворота, которые находятся на пороге между тем, что вы закрываете, и тем, что вы приглашаете внутрь. Финансовая удача в этот день приходит от решениях, которые вы принимаете со спокойным умом.

видео дня

Кроме того, 31 декабря Вселенная обращает внимание на то, что вы решите принести в 2026 год и что вы наконец оставляете позади. Из-за этого последний день 2025 года становится моментом согласования, передает Главред.

Какие знаки зодиака на пороге изобилия:

Собака

Вы будете синхронизированы с характерной энергией среды. Вы можете получить новости, которые приносят больше облегчения, чем восторга, но облегчение - это богатство. Вы вступаете в 2026 год без бремени, которое вы терпели. Финансовый успех для вас появляется, когда вы перестаете минимизировать свой вклад.

Дракон

31 декабря вас ждет настоящая кульминация. Вы можете получить ответ от кого-то, заключить сделку или получить сообщение, подтверждающее, что вы не сбились с пути. Финансовая удача может прийти благодаря видимости. Кто-то поделится вашей работой, отметит ваш прогресс или предложит шанс, который кажется большим, чем вы ожидали.

Обезьяна

Ваш финансовый успех в этот день ощущается как изменение перспективы. Как только вы перестанете делать выбор с мыслью о дефиците и начнете делать его с позиции обогащения, вы поймете, что способны на большее, чем просили в 2025 году.

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп дракон гороскоп обезьяна гороскоп собака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:52Украина
Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:35Политика
"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

21:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Последние новости

06:00

Передал полномочия Уильяму и Кейт: королевскую семью ждут перемены

05:30

Большие перемены и новые деньги: гороскоп для Рыб на 2026 годВидео

04:30

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кота в клубке пряжи за 23 секунды

03:57

Что происходит с организмом, если ежедневно пить кефир: женщина провела эксперимент

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
03:15

Без скребка и щетки: простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто

01:30

"Выглядит счастливой": инсайдер раскрыл детали личной жизни Лопес после развода

00:14

Джордж Клуни с детьми покидает США - что произошло

30 декабря, вторник
23:56

Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

Реклама
23:44

"Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены

22:59

Как Путин Трампа "гнилой селедкой" накормилмнение

22:58

Покупать или ждать: эксперты спрогнозировали стоимость жилья в Украине в 2026 году

22:25

Супруги нашли капсулу времени: пара раскрыла давнюю тайну своего дома

22:24

Популярная голливудская актриса похудела на ошеломительные 22 кг

21:52

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:35

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:32

Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе

21:24

Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

21:03

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

20:25

Социологический опрос: показатели доверия к БЭБ выросли почти вдвое

Реклама
19:58

Гороскоп на завтра 31 декабря: Скорпионам - волнение, Весам - прибыль

19:55

Победительница "Холостяка-13" выходит замуж: кто станет ее мужем

19:16

Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

19:14

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

19:11

Деколонизация топонимии: в Киеве убрали фамилию Чайковского из названия музакадемии

19:10

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?мнение

18:28

Представляет серьезную угрозу: чем опасна соль, которой зимой борются с гололедом

18:19

"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

18:16

Новый год-2026: что категорически нельзя делать 31 декабря

17:52

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБКФотоВидео

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

17:28

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

17:26

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:04

Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

16:41

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

16:32

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизодаВидео

16:27

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:06

Зима под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

Реклама
15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

13:34

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языкеВидео

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огородеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять