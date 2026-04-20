Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 апреля: Тельцам - новости, Ракам - прорыв

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 апреля проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Таро-гороскоп на неделю для Овна

Таро-карты на эту неделю для Овна: Король жезлов (перевернутая) и Влюбленные (перевернутая)

Овен, появление карт "Король жезлов" и "Влюбленные" в перевернутом положении указывает на то, что у вас высокие ожидания.

Ваше нежелание отпускать ситуацию проистекает из ваших твердых ценностей. У вас есть свои стандарты, и вы часто чувствуете или боитесь, что ослабление контроля означает низкую самооценку.

Хотя ваша страсть хорошо согласуется с вхождением Эроса в знак Овна 21-го числа, ваша оборонительная позиция связана с переходом Паллады в знак Овна 26-го числа. Оба этих события делают вас чрезвычайно чувствительными к тому, как вас воспринимают, и готовыми бороться за себя.

Таро-гороскоп на неделю для Тельца

Таро-карта недели для Тельца: Туз пентаклей

На этой неделе вам выпала не только карта, отражающая вашу энергию, Телец, но и приносящая вам фантастические новости.

Туз пентаклей — это знак того, что вас ждут деньги и изобилие. Конечно, как только вы отпустите все, что вас сдерживает.

Это очень хорошо связано с первой четвертью Луны в знаке Льва 24-го числа, когда вашему упрямству противостоит энергия "действуй или проиграешь", подталкивающая вас к действию. У вас есть варианты, и вы знаете, какой из них даст вам то, что вы хотите.

Таро-гороскоп на неделю для Близнецов

Таро-карты на эту неделю для Близнецов: Девятка Мечей и Семерка Жезлов

Близнецы, это хороший таро-гороскоп! Девятка Мечей и Семерка Мечей символизируют, что, поскольку вы не позволяете страху управлять своей жизнью, вы находитесь в эпическом путешествии с непоколебимым сердцем.

Вы — боец. Вы — выживший, но никогда не жертва. Такая точка зрения помогает вам идти по пути, предначертанному судьбой. Такой настрой вполне логичен, ведь 25-го числа Уран входит в ваш знак, подчеркивая вашу уникальную точку зрения на жизнь и ваше видение будущего.

Точно так же Паллада, вступающая в знак Овна 26-го числа, обращает особое внимание на вашу внутреннюю силу и на то, как ваш уникальный взгляд на вещи помог вам пройти через все испытания жизни.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю Рак

Таро-карта недели для Рака: Девятка жезлов

Рак, Девятка жезлов показывает, что на этой неделе вас ждет испытание. Оно призвано помочь вам расти.

23-го числа, под растущей полумесяцем, проходящим через знаки Рака и Льва, вы сможете увидеть гораздо больше, чем просто свою точку зрения. Это поможет вам понять, что вы находитесь на этапе развития, и этот уровень — всего лишь еще одна ступенька на пути вверх по лестнице. У вас все получится, шаг за шагом.

Таро-гороскоп на неделю Лев

Таро-карта недели для Льва: Королева Мечей, в перевернутом положении

На этой неделе, Лев, ты закрываешься. Перевернутая Королева Мечей позаботится об этом.

На этой неделе вам не составит труда отстаивать свою позицию, даже если иногда вы будете казаться холодным или грубым. Но есть нечто, во что вы твердо верите, и вы отказываетесь от этого отказываться.

Благодаря растущей полумесячной луне, проходящей через знаки Рака и Льва 23-го числа, вы яростно защищаете свои планы. Вы вдохновлены на это, зная, что если не будете тверды, всё может просто развалиться.

Таро-гороскоп на неделю Дева

Таро-карта недели для Девы: Королева жезлов

Ваша уверенность в себе на этой неделе на высшем уровне, как показывает Королева жезлов, Дева!

Вы — яркий луч света, оптимистично проходящий по миру с самосознанием и решимостью, готовый поделиться своим солнечным светом с другими. Скорее всего, вы продемонстрируете свои скрытые сильные стороны во время первой четверти Луны в знаке Льва 24-го числа.

Однако, когда 25 и 26 числа растущая Луна перейдет из знака Льва в знак Девы, вы осмелитесь сиять так ярко, как только сможете, вдохновляя всех в своей орбите.

Гороскоп Таро на неделю Весы

Таро-карта недели для Весов: Король жезлов, в перевернутом положении

Весы, Король жезлов в перевернутом положении показывает, что у вас высокие ожидания на этой неделе.

Хотя люди ждут, что вы приведете их к следующему шагу, вы медлите из-за того, что это требует дополнительных усилий. Вы не хотите вести за собой группу в одиночку. Вам нужен партнер.

Поскольку это единственный способ, которым вы официально будете действовать как лидер, энергия Дня Ангела 26 апреля, когда растущая луна проходит через знаки Льва и Девы, соответствует этому настроению. В день, предназначенный для установления здоровых границ в вашей личной жизни и партнерских отношениях, вы озвучиваете свои условия в надежде, что это приблизит вас к тому, чего вы хотите.

Гороскоп Таро на неделю Скорпион

Таро-карта недели для Скорпиона: Башня

Появление карты "Башня" в вашем недельном гороскопе означает, что вас ждет внезапная перемена, Скорпион, которая всколыхнет ваш мир.

Но то, что я услышала, глядя на эту карту, было: "Пора". Эта перемена приветствуется. На самом деле, вы ждали знака, и вот он.

Призыв к этой резкой перемене соответствует энергии первой четверти Луны в знаке Льва 24 апреля, или Дню Ангельского числа 4/24, так что не удивляйтесь, если это произойдет именно тогда. Важно отметить, что в тот же день Венера переходит в знак Близнецов, что является дополнительным подтверждением того, что эта перемена изменит ваш нынешний образ жизни.

Гороскоп Таро на неделю Стрелец

Таро-карта недели для Стрельца: Пятерка жезлов

Пятерка Мечей намекает на то, что на этой неделе вам предстоит решить какую-то проблему, Стрелец. Говоря словами Тейлор Свифт, между вами есть вражда, и вы не намерены с этим мириться.

Это вполне соответствует растущей полумесяцу в начале недели. Поскольку вы хотите остановить это безумие любыми средствами, когда убывающая полумесяц проходит через Близнецов и Рака в начале недели, вы понимаете, насколько влиятельна эта ситуация, и делаете все от вас зависящее, чтобы помочь делу идти гладко.

Гороскоп Таро на неделю Козерог

Таро-карта недели для Козерога: Семерка жезлов

На этой неделе вы являетесь источником вдохновения для многих людей, Козерог. Вы излучаете ауру образца для подражания, и вам это нравится.

Однако с Семеркой жезлов возникает опасение, что у некоторых из этих поклонников может быть соревновательный дух. Вы много работали, чтобы достичь того, чего добились. Вы очень заботитесь о своих достижениях. Вы не против вдохновлять людей, но вам не по душе, когда ненавистники пытаются бросить вам вызов.

Помните, что никто не может отнять то, что принадлежит вам, но будьте начеку, особенно около 21-го числа, когда растущая полумесяц в Близнецах и Раке выявит чью-то зависть.

Гороскоп Таро на неделю Водолей

Таро-карты на эту неделю для Водолея: Туз Мечей и Тройка Жезлов

Согласно Тузу Мечей, на этой неделе тебя ждут прорывы, Водолей. Кроме того, Тройка Жезлов показывает, что эти прорывы приведут к новым возможностям.

26-го, когда растущая луна пройдет через знаки Льва и Девы в тот же день, когда Паллада войдет в знак Овна, вы раскроете новый уровень внутренней силы. Это открытие станет неожиданностью даже для вас, и в результате к вам начнут приходить новые возможности.

Гороскоп Таро на неделю Рыбы

Таро-карта недели для Рыб: Рыцарь Мечей

С этой картой в вашем недельном гороскопе вы на этой неделе необычайно амбициозны, Рыбы.

Рыцарь Мечей означает, что вы стремитесь к успеху и ориентированы на действие. Говоря словами Flo-Rida, клуб сейчас не сможет вас удержать.

Уровень амбиций, который вы раскроете, очень похож на первую четверть Луны в знаке Льва 24-го числа. Ваши действия в пятницу сделают вас настоящей звездой! Идите и добивайтесь своего, не оглядываясь назад.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

