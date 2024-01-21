Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 января: Овну - новые перпективы, Блюзнецам - предложение

Рыбы, сейчас самое время отстоять свою власть и стать хозяином своего видения.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 января карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Повешенный

Получение Повешенного может указывать на то, что на этой неделе произойдет серьезный сдвиг в перспективах. С другой стороны, это может означать, что необходимо принести какую-то жертву. Процесс, который Повешенный хочет, чтобы вы прошли в ближайшие дни, может показаться некомфортным, но он может привести вас к столь необходимому освобождению от негативных моделей прошлого, которые больше не служат вам. За что вы держались и как эти убеждения мешали вам? На этой неделе вам предлагается раз и навсегда избавиться от них.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Шестерка Пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать себя обязанным сделать для других больше и лучше! 6 пентаклей - это карта щедрости, благотворительности, отдачи и получения. Это может быть в буквальном смысле, указывая на то, что вы можете дать кому-то кредит или оказать другую финансовую поддержку. Однако это может быть и время, когда вы проявляете щедрость духа, помогая кому-то переехать, давая совет или оказывая столь необходимую поддержку близкому человеку, переживающему трудные времена. Некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, являются бесплатными.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков - это карта видения и продвижения вперед. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого вы, возможно, не ожидали. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но также она хочет, чтобы вы проявили осторожность, двигаясь вперед. Рыцарь предостерегает от того, чтобы слишком увлекаться фантазиями. Оцените ситуацию, прежде чем действовать, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы извлечете из этого пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Семерка Кубков

Вам казалось, что вы жонглируете слишком многими вещами одновременно? На этой неделе Семерка Кубков признает, что у вас много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию стольким разным делам, оказалось невозможным уделить должное внимание какому-то одному из них. В результате одна или несколько областей пострадали. Выбор может быть нашим другом, но может быть и нашим врагом. Сейчас самое время понять, куда лучше всего потратить свое время и энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Паж Мечей

Если вы ждали знака, чтобы приступить к осуществлению задуманного, то сейчас он есть! Паж Мечей указывает на то, что вы полны энергии и воодушевлены новым проектом или начинанием. Вопрос в том, сможете ли вы сохранить этот безграничный энтузиазм, когда начнете действовать? Какое бы направление вы ни выбрали в жизни, всегда найдутся препятствия, которые вам придется преодолеть, но пусть это вас не останавливает. Знайте, что, следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить этот импульс.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Тройка Кубков

Позвольте хорошим временам течь! Тройка Кубков - это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в режиме вечеринки с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечер в городе с друзьями. Устройте званый ужин для семьи. Соберите несколько коллег и отправьтесь на счастливый час. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы почувствуете с теми, кто вас окружает. Жизнь - это не только ответственность и обязательства, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Семерка Пентаклей

Не сдавайтесь пока! Ваша карта на этой неделе, 7 пентаклей, напоминает вам, что все, что стоит иметь, не может быть достигнуто в одночасье. Возможно, вы работали над каким-то проектом или областью своей жизни и пока не получили плодов своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была нелегкая задача, и гордитесь теми усилиями, которые вы уже приложили. Возможно, ваши упорный труд и терпение еще не окупились, но скоро это произойдет.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Паж Кубков

На этой неделе сохраняйте открытое сердце и открытый разум! Паж Кубков призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более детскими, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и замкнутыми, чтобы оградить себя от боли. Хотя такой подход, конечно, поможет вам избежать боли, он также может помешать вам испытать жизненные удовольствия. Не позволяйте своему прошлому так диктовать вам будущее. Научитесь снова доверять.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков указывает на то, что вы позволяете себе барахтаться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы испытываете, вполне реальна и не должна преуменьшаться, это не дает вам права навсегда застрять в этом режиме. Сосредоточившись на своих мнимых неудачах и ошибках, вы не сможете увидеть положительные моменты, которые находятся прямо перед вами, и не сможете двигаться дальше, к более зеленым пастбищам. Надежда еще есть, и на этой неделе вам важно найти, где она находится, и переключить свое внимание на нее.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Король Мечей

На этой неделе ваш ум - ваш главный актив! Возможно, вам предстоит принять важное решение или исследовать неизведанную территорию в определенной сфере вашей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы сориентироваться в ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы сможете определить правильный путь, только когда по-настоящему вникнете в суть дела, а это может произойти только при условии беспристрастности. Дайте себе возможность взглянуть на ситуацию через более ясную призму, и вы увидите, как появится путь.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Двойка Кубков

Двойка Кубков говорит о том, что на этой неделе для вас на первом месте будет партнерство. Это может быть романтическое партнерство, а может быть что-то, что вы построили с платоническим или профессиональным союзником. Даже если ваши отношения с этим человеком находятся на ранней стадии, они способны перерасти в нечто, что принесет вам обоим пользу в долгосрочной перспективе. Потратьте время на развитие этих отношений сейчас, одновременно радуясь тому, что ваши объединенные силы и взаимное восхищение приведут вас обоих далеко.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Король Жезлов

На этой неделе вам может представиться возможность, и Король Жезлов признает, что у вас хватит сил и стойкости, чтобы принять ее! Уклонялись ли вы в прошлом от руководящих ролей? Вы чувствовали себя подавленным, когда брали на себя больше ответственности? Сейчас самое время отстоять свою власть и стать хозяином своего видения. Ключ к успеху - это четкое понимание того, куда вы хотите попасть, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам добиться этого. Выходите и беритесь за кольцо!

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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