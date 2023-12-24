Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 декабря: Близнецам - сложное решение, Льву - долгожданный отдых

Кому из знаков какие карты Таро выпали на этой неделе, читайте на Главреде.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 декабря карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Паж мечей

Если вы ждали знака, чтобы приступить к осуществлению задуманного, то сейчас он есть! Паж Мечей указывает на то, что вы полны энергии и воодушевлены новым проектом или начинанием. Вопрос в том, сможете ли вы сохранить этот безграничный энтузиазм, когда начнете действовать? Какое бы направление вы ни выбрали в жизни, всегда найдутся препятствия, которые вам придется преодолеть, но пусть это вас не останавливает. Знайте, что, следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить этот импульс.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Колесница

Колесница - это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вам предлагается вступить в свои права и смело взять бразды правления в свои руки, чтобы двигаться к намеченной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами произойдет что-то хорошее. Эта карта знает, что все, что стоит иметь, требует упорного труда и дисциплины. Пристегнув эмоциональную и ментальную броню, вы сможете устремиться в будущее, не обращая внимания на препятствия, возникающие на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева мечей

Приготовьтесь высоко восседать на своем троне на этой неделе! Королева Мечей невероятно проницательна, она воплощает в себе интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отсеивать шум эмоций и посторонних мнений. Возможно, сейчас или в ближайшем будущем вам предстоит принять решение, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно полагаться на свою логику и изучать все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, которые вы можете использовать, так что обязательно воспользуйтесь ими.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Рыцарь Пентаклей

В последнее время вы витали в облаках? На этой неделе Рыцарь Пентаклей призывает вас вернуться на землю и приложить усилия к реализации своих идей. Возможно, вы страдаете от того, что "только говорите и ничего не делаете". Или же вы откладываете свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. Независимо от ситуации, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка дня, поскольку прогресс лучше всего достигается благодаря дисциплине.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Четверка Мечей

Отдыхайте, размышляйте и восстанавливайтесь. Именно такое послание несет вам Четверка Мечей на этой неделе. Возможно, недавно вы столкнулись с трудной ситуацией, например, с потерей работы, разрывом отношений или проблемами, связанными с деньгами. Этот вопрос отнял у вас много сил, и сейчас вы, возможно, чувствуете себя умственно, физически, эмоционально и духовно истощенными. Найдите время, чтобы восстановить силы и зарядиться энергией. Важно дать себе возможность восстановить силы - это поможет вам вернуться в мир с обновленным духом и новыми перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Звезда

Вы можете вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе наступило облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя эти потрясения дались вам нелегко, вы смогли выдержать все испытания, которые бросала вам жизнь. Какие уроки вы извлекли? Что вы смогли отпустить из того, что вас сдерживало? Как вы будете двигаться вперед по-другому? Настало время сбросить старое, и вы сможете стать тем человеком, которым вам суждено быть.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Девятка Кубков

Получение 9 Кубков может означать, что именно на этой неделе ваши звезды наконец-то начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал от Вселенной, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта порция удачной энергии может означать, что вы чувствуете себя вполне довольными работой, отношениями, дружбой - ваша эмоциональная чаша может переполниться! Найдите время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Шестерка мечей

Это может быть неделя, когда вы наконец-то отпустите то, что висело над вами слишком долго. Шестерка Мечей служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации. За что вы держались, что мешало вам создать для себя светлое будущее? Настало время забыть об этом раз и навсегда. Это будет нелегко, но, в конечном счете, это правильное решение.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Тройка Кубков

Позвольте хорошим временам течь! Тройка Кубков - это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в режиме "вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечер в городе с друзьями. Устройте званый ужин для семьи. Соберите несколько коллег и отправьтесь на счастливый час. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы почувствуете с теми, кто вас окружает. Жизнь - это не только ответственность и обязательства, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Императрица

Получение Карта Императрицы говорит о том, что эта неделя посвящена получению даров, которые находятся вокруг вас. Легко попасть в бешеный ритм повседневной жизни, но сейчас вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами. Съешьте вкусную еду. Остановитесь и понюхайте цветы. Вдохните свежий лесной воздух. Заземлившись таким образом, вы откроете в себе способность видеть, чувствовать запахи, слышать, осязать, пробовать и по-настоящему ощущать все величайшие блага жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Туз мечей

Наступил момент прорыва! Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе вы обретаете большую ясность ума. Вам может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая поможет вам преодолеть шум и добраться до сути вопроса. Ситуация не такая, какой кажется? Кто-то обманывает вас? Вы обманывали себя? Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и увидеть все как есть.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков указывает на то, что вы позволяете себе барахтаться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы испытываете, вполне реальна и не должна преуменьшаться, это не дает вам права навсегда застрять в этом режиме. Сосредоточившись на своих мнимых неудачах и ошибках, вы не сможете увидеть положительные моменты, которые находятся прямо перед вами, и не сможете двигаться дальше, к более зеленым пастбищам. Надежда еще есть, и на этой неделе вам важно найти, где она находится, и переключить свое внимание на нее.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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