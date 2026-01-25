Укр
Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

Сергей Кущ
25 января 2026, 10:17
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю 26 января по 1 февраля проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Неделя наполнена оптимизмом и уверенностью в себе. Ваша задача — вести себя так, словно успех уже у вас в руках. Смелость, харизма и вера в собственные силы откроют двери к наградам и новым возможностям. Там, где вы излучаете позитив, будут происходить хорошие события.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Испытания последних месяцев начинают играть вам на руку. Вы учитесь видеть смысл даже в сложностях и находить в них источник внутренней силы. Благодарность за пройденный путь привлечёт неожиданное вознаграждение и приятные сюрпризы.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Неделя учит вас не замыкаться в себе. Позвольте другим быть рядом, поддерживать и помогать. Откровенность и принятие чужой заботы принесут облегчение и покажут, насколько вы на самом деле ценны для окружающих.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Время довериться интуиции и тонким ощущениям. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, экспериментируйте с духовными практиками и позволяйте магии войти в вашу жизнь. Эта неделя особенно благоприятна для внутреннего роста и озарений.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Период требует лидерства и решительных действий. Не ждите разрешений — действуйте. Амбиции, самостоятельность и смелые шаги в неизвестное принесут прорыв. Полная Луна усиливает вашу силу, и сейчас возможно гораздо больше, чем вы думаете.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Фокус недели — личная жизнь и чувства. Позвольте себе романтику, флирт и яркие эмоции. Выход из зоны комфорта приведёт к приятным переменам в любви. Потенциал для счастья уже рядом — не бойтесь сделать шаг навстречу.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Вы настроены на победу. Эта неделя потребует максимальной отдачи, но усилия будут щедро вознаграждены. Упорство, дисциплина и вера в результат помогут добиться того, что раньше казалось сложным или недостижимым.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Проявляйте силу через благородство. Ваша задача — исправить то, что было нарушено, и защитить тех, кто нуждается в поддержке. Милосердие и зрелые решения принесут не только уважение, но и долгосрочные плоды.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Неделя возвращает вас к истокам — детским мечтам, забытым увлечениям и искренним желаниям. Воспоминания помогут понять, что именно наполняет вас радостью. Через прошлое вы найдёте путь к вдохновлённому будущему.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Семья и близкие выходят на первый план. Уделите внимание отношениям, пересмотрите их качество и глубину. Вы можете обнаружить, насколько вы любимы и значимы. Этот период укрепляет связи и приносит эмоциональное тепло.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Пришло время быть собой без оглядки на чужое мнение. Освобождение от внутренних ограничений может привести к важным переменам. Чем честнее вы будете с собой и окружающими, тем сильнее станет ваше чувство свободы.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Вы уже знаете, кем хотите стать — просто начните быть этим человеком сейчас. Игра в новую версию себя постепенно превратится в естественное состояние. Эта неделя идеально подходит для личной трансформации и формирования новых привычек.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

