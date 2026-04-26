Гороскоп Таро на неделю с 27 апреля по 3 мая: Ракам - споры, Девам - важные дела

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю

Гороскоп Таро на неделю с 27 апреля по 3 мая проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Таро-гороскоп на неделю для Овна

Эта неделя кажется моментом, когда вы перестаете ждать и начинаете принимать решения. Что-то затянулось уже достаточно долго. Возможно, вы даже не злитесь сейчас, просто вам все надоело. Такое настроение помогает. Как только вы проясните ситуацию, другие тоже перестанут играть в игры.

Прочитайте еженедельный прогноз по Таро на основе знаков зодиака с 26 апреля по 1 мая 2026 года.

Счастливое число: 12

Счастливый день: понедельник

Таро-гороскоп на неделю для Тельца

На этой неделе вам захочется, чтобы жизнь стала проще. Меньше беспорядка, меньше лишних размышлений, меньше ненужных разговоров. Необходимо уделить немного внимания практическим вопросам, связанным с деньгами, домом или повседневной рутиной, но это вполне по силам. Не усложняйте ситуацию. Небольшие исправления помогут больше, чем громкие обещания.

Счастливое число: 8

Счастливый день: четверг

Таро-гороскоп на неделю для Близнецов

Вокруг вас происходит многое, но на этот раз это кажется полезным, а не случайным. Один разговор может действительно привести к чему-то. Тем не менее, не отвечайте слишком быстро только потому, что можете. Сначала выслушайте. Вы поймете больше, если перестанете пытаться быть на шаг впереди всех.

Счастливое число: 19

Счастливый день: среда

Таро-гороскоп на неделю Рак

На этой неделе вы заметите, в каких ситуациях вы были слишком доступны. Не потому, что люди плохие, а потому, что вы тихо перенапрягали себя, и теперь нужно это уменьшить. Вы можете заботиться и при этом сохранять границы. На самом деле, ваш покой улучшится в тот момент, когда вы перестанете слишком уступать.

Счастливое число: 3

Счастливый день: пятница

Таро-гороскоп на неделю Лев

На этой неделе вам не нужно устраивать сцены, чтобы доказать свою правоту. На самом деле, чем спокойнее вы будете, тем сильнее будете выглядеть. Что-то, связанное с работой, публичным имиджем или ответственностью, может потребовать вашего должного внимания. Справитесь с этим и двигайтесь дальше. Не нужно превращать все в битву.

Счастливое число: 21

Счастливый день: воскресенье

Таро-гороскоп на неделю Дева

У вас накопилось несколько дел, которые остались на втором плане, наполовину выполненные, наполовину игнорируемые, и теперь они вас раздражают. Хорошо. Завершите их. Эта неделя не для кардинальных перемен, а просто для наведения порядка. Кроме того, четко просите о том, что вам нужно. Люди не умеют читать мысли, как бы очевидно это ни казалось вам.

Счастливое число: 10

Счастливый день: вторник

Таро-гороскоп на неделю Весы

Сейчас все кажется более сбалансированным, в основном потому, что вы видите ситуацию более ясно. Возможно, человек стал более последовательным, а может быть, вы перестали ждать от него того, чего он никогда не предлагал. В любом случае, это помогает. Сохраняйте теплоту отношений, но не изгибайтесь так сильно, чтобы потерять свою форму.

Счастливое число: 16

Счастливый день: суббота

Гороскоп Таро на неделю Скорпион

Эта неделя будет скорее практичной, чем эмоциональной, и это на самом деле хорошо для вас. Сейчас вам нужна стабильность больше, чем интенсивность. Рутина, финансовые вопросы или планы на будущее выиграют от дисциплины. На этой неделе вам подходит спокойная работа. Не все нужно объявлять, пока это еще только формируется.

Счастливое число: 5

Счастливый день: понедельник

Гороскоп Таро на неделю Стрелец

На этой неделе атмосфера будет более легкой. Вы, возможно, будете больше смеяться, больше флиртовать, больше творить или просто на время почувствуете меньшую нагрузку. Относитесь к этому серьезно. Радость — это не всегда отвлекающий фактор. Что-то веселое, спонтанное или слегка неожиданное может освежить вас больше, чем любой серьезный план.

Счастливое число: 14

Счастливый день: пятница

Гороскоп Таро на неделю Козерог

Снаружи вы можете выглядеть нормально, но внутри вам нужно немного тишины. На этой неделе домашняя энергия имеет большее значение. То же самое касается отдыха. И не стоит брать на себя давление других людей, как будто оно принадлежит вам. Отступите, когда это необходимо. После этого вы вернетесь сильнее, а не слабее.

Счастливое число: 7

Счастливый день: среда

Гороскоп Таро на неделю Водолей

Сообщение, встреча или простой обмен мнениями могут оказаться важнее, чем вам кажется на первый взгляд. Поэтому не пренебрегайте общением на этой неделе. Говорите правильно. При необходимости продолжайте разговор. Ваши идеи сейчас лучше воспринимаются, но только если вы доводите мысль до конца, а не переключаетесь на другую на полпути.

Счастливое число: 22

Счастливый день: четверг

Гороскоп Таро на неделю Рыбы

На этой неделе ваше внимание привлечет то, что отнимает у вас слишком много сил. Это могут быть деньги. Это может быть энергия. Это может быть время, потраченное не на то. Как только вы это заметите, вы поймете, что делать. Один практичный выбор поможет вам почувствовать себя увереннее практически сразу.

Счастливое число: 11

Счастливый день: вторник

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

