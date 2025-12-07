Укр
Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Сергей Кущ
7 декабря 2025, 10:20
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Император

Значение: Император - это отцовская, авторитетная фигура, наделяющая вас способностью быть сильным и вести за собой. В сочетании с приглашением Нептуна быть волшебным, я чувствую, что это неделя, когда "взрослый" вы можете дать "детскому" праздничные угощения, награды и опыт, о которых вы мечтали когда-то.

Сейчас у вас есть самостоятельность, ресурсы и время, которых у вас не было в возрасте от 7 до 12 лет. Но та версия вас была жива и жива в это время года со списком мечтаний и надежд. Что вы можете вспомнить и что хотели бы исполнить сейчас? В этом действии есть мощная ритуальная энергия полного круга. Делайте это с умом.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Паж Жезлов

Значение: Паж - это дети, а Жезлы связаны с детскими энергиями и желаниями - образованием, творчеством, страстями и путешествиями. Это неделя, когда вы можете позволить своему внутреннему ребенку говорить и вести вас по хаотичной карусели ностальгии, возвращаясь к старым увлечениям, хобби и дружбе, чтобы увидеть, во что вы еще можете вдохнуть жизнь.

Что-то в вашем прошлом ждет вашего внимания и энергии. И когда оно получит их, то ворвется в жизнь самым неожиданным образом. Это будет очень интересно. Отправляйтесь играть и исследовать!

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Туз Кубков

Значение: Большая часть 2025 года была связана с потерей или тяжелой правдой об отношениях, которые были односторонними, искаженными или недобрыми. Вы были смелы и сделали много изменений на этом фронте. И вот наступает награда - финал года!

Туз Кубков открывает новые лица, дружеские и даже романтические отношения в вашей сфере. Люди действительно восхищаются вами, хотят узнать вас получше, и они заявят о себе в этот праздничный сезон. Все, что было утрачено, будет заменено личностями, гораздо более подходящими для того, кем вы являетесь сейчас и кем продолжаете становиться. Это настоящие союзники. Примите их.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Тройка Кубков

Значение: Когда вы потакаете себе, Рак, вы делаете это по-настоящему . В вашем раковом царстве есть только крайности, никакой умеренности, спасибо. А директный разворот Нептуна принесет вам шквал волшебных, мистических, чудесных идей о том, как вы можете по-настоящему развлечься в этот праздничный сезон.

Впереди вас ждут праздники, веселье и забавы. Вы собираетесь активировать сказочный сезон доброжелательности и веселья, созданный вокруг ваших уникальных желаний и возможностей. Все складывается вместе. И все начинается с вашего мощного воображения. Позвольте своему видению Рождества дышать!

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Семерка Мечей

Значение: На этой неделе Нептун дарует вам возможность развеять иллюзии, которые вы питали по отношению к кому-то. На этой неделе они ведут себя так, что показывают вам, кто они такие и что они о вас думают. Это откровение, и вы должны действовать.

Активные действия создадут границу, которая навсегда защитит вас от их намерений и энергий. Вы известны тем, что привлекаете ревнивцев, потому что являетесь таким ярким светом. Поэтому проведите ритуал привязки или носите с собой темный кристалл, насыпьте соль у порога или руками выметете плохую энергию из своей ауры в открытое окно! Привнесите немного магии в процесс очищения и защиты и почувствуйте себя полностью очищенным.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Рыцарь Кубков

Значение: В течение некоторого времени вы вынашивали мощное видение любви. Оно жило только в вашем сердечном пространстве. Это потребность, тоска, фантазия, которая разыгрывается мысленно, чтобы вызвать эти эмоции. Вы хотите чувствовать себя обожаемым, нужным, приоритетным.

Пришло время перенести эту тоску в реальную жизнь - через выражение, вибрацию, поведение или требование! Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя таким образом. Вы живете здесь только один раз, и ваша личная жизнь важнее, чем вы часто признаете. Сделайте эту неделю романтической. Ищите и открывайте. Выражайте и подавайте пример. Здесь может произойти волшебство!

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Королева мечей

Значение: Ретроградный Нептун дал возможность глубоко проанализировать свои идеи и мнения, перебрать возможные стратегии для личного роста, продвижения и продвижения по службе. Вы готовы.

На этой неделе вас окружает почти воинственная энергия. Королева Мечей не собирается играть. Она амбициозна, миролюбива, целеустремленна и даже безжалостна. Она - женщина с миссией, как и вы. Нептун заставил вас глубоко погрузиться в себя, чтобы найти свою истинную мотивацию. Теперь она у вас есть, и вы собираетесь ее использовать. Безжалостно.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Тройка мечей

Значение: Секреты, секреты, секреты. Из всех знаков зодиака вы больше всех погружены в скрытый мир, в оккультизм, в паутину человеческих взаимоотношений, которые происходят в тени. Вы понимаете истинную сущность людей. Иногда это темное место. Но оно всегда честное. Вы бесстрашны, Скорпион.

Тройка мечей показывает, что вы пробираетесь в другое мутное царство и проливаете свет и правду на то, что делается в тени. Для кого-то это может оказаться болезненным откровением, поэтому отнеситесь к нему с состраданием. Но действуйте. Не оставляйте это без внимания. Что-то должно измениться. Иллюзия развеяна, и наступает рассвет новой реальности. Вы - ее вестник.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Тройка Жезлов

Значение: На этой неделе Нептун будет говорить с вами напрямую! Готовы ли вы настроиться на невидимые силы и знаки вокруг вас? Парящие перья, камни странной формы, сверкающие шары и огни, слова, произнесенные шепотом, вороны и птицы, которые следуют за вами, ясные сны, счастливые числа.

Какие бы знаки вы ни заметили, обратите внимание на то, что они пробуждают в вас, на то, что поднимается на поверхность вашего сознания. Силы Нептуна направляют вас к истине и идее, которые предназначены только для вас.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Туз Жезлов

Значение: Вас ждет большая идея, Козерог, и она изменит ход игры. Тузы всегда являются мощными картами, сигнализирующими о новых начинаниях и свежем старте. Этот Туз принесет что-то новое и вдохновляющее, связанное с любой из следующих тем: цель, карьера, путешествия, творчество, образ жизни, образование.

Ретроградный Нептун позволил вам глубже погрузиться в свои желания, и вы обнаружили, что есть что-то, что вы действительно хотите сделать, например, что-то из "списка ведра". Пришло время начать исследовать, планировать и инвестировать в это дело.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Пятерка мечей

Значение: Когда вы становитесь тихим и спокойным, так что они почти забывают о вашем присутствии, вы можете видеть их выражения и поведение более естественно и нефильтрованно. И вы делали это в последние несколько месяцев. Вы наблюдали. Тихо.

И то, что вы увидели и заметили, дало вам совершенно новое понимание того, почему люди ведут себя так, как они ведут. Вы видите энергетические шнуры, соединяющие и связывающие одних людей, и в то же время отталкивающие и причиняющие боль другим. Все это невидимо, но странно заметно для вас, Водолей. Возможно, ваша чистота и интеллект в сочетании создают эмоциональное рентгеновское зрение! Вы это увидели. Но что вы собираетесь с этим делать? Пора решать.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Двойка Мечей

Значение: Нептун - ваш планетарный управитель, поэтому любая активность вокруг этой планеты оказывает на вас глубокое влияние. Это позитивная неделя и энергия, которая поможет вам почувствовать себя более ясно мыслящим, уверенным в том, какие действия вам необходимо предпринять.

Самоуверенность - это половина успеха. И вы ею обладаете. Используйте эту уверенность, чтобы принять действительно смелое и важное решение на этой неделе. Поступайте так, как будет лучше для вас. Не слушайте уговоры других. В глубине души вы точно знаете, какой вариант правильный. Примите его.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

