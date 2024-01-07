Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 января:

Кому из знаков какие карты Таро выпали на этой неделе, читайте на Главреде.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-s-8-po-14-yanvarya-10531391.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 января карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Десятка Жезлов

Возникало ли у вас ощущение, что вы взвалили на себя всю тяжесть мира? Десятка Жезлов признает, что вы несете на себе непомерно тяжелую ношу. Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своих целей, и теперь вам необходимо попросить о помощи или сократить то, чему вы себя посвятили. Возможно, вам будет нелегко проглотить эту пилюлю, потому что в дело вступают гордость и нежелание делегировать полномочия. Тем не менее, вы достигли точки, когда ваша способность достичь цели оказалась под угрозой. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите о помощи на этой неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Двойка Мечей

Двойка Мечей указывает на то, что сейчас вы можете испытывать приступ нерешительности. Возможно, вы настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напомнят, что, как бы вы ни старались избежать этой ситуации, она просто так не исчезнет. Вместо того чтобы зацикливаться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще не примете никакого решения. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Восьмерка Мечей

Восьмерка Мечей указывает на то, что сейчас вы чувствуете себя в ловушке, считая, что выхода из сложившихся обстоятельств нет. На этой неделе вас призывают задуматься о том, действительно ли вы застряли... или просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнения - это те чувства, которые часто удерживают нас в ситуации гораздо дольше, чем нужно. Изучите этот вопрос более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что все это время вас сдерживали самоограничения.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Король Кубков

Ваша тема на этой неделе - успешное применение силы, а точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков - человек проницательный, эмоционально уравновешенный и контролирующий ситуацию. Получение этой карты - напоминание о необходимости использовать свою эмоциональную зрелость, когда вы разбираетесь с тем, что жизнь подкинула вам в последнее время. Возможно, ваш первоначальный инстинкт заключался в том, чтобы подавить любые эмоции, которые вы испытывали в связи с этой ситуацией. И наоборот, вы могли позволить своим эмоциям взять верх над вами. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и голову, чтобы справиться с этой личной проблемой.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Башня

Приготовьтесь! На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые обозначает Башня, внезапны и непредвиденны. Вашим первым инстинктом может быть отказ от этих перемен - но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, через такие ситуации нелегко пройти, но перемены необходимы для прогресса. Эта встряска для вашей системы - то, что вам было нужно, чтобы увидеть, где трещины в вашем фундаменте. В свою очередь, это позволит вам перестроиться на более стабильную почву. Принятие этого переходного периода и того, чему он может вас научить, приведет к большим личным достижениям в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Семерка Мечей

Вы можете бежать, но не можете спрятаться на этой неделе! Семерка Мечей признает, что вы, возможно, пытаетесь избежать ситуации, с которой лучше столкнуться лицом к лицу. Вы откладывали тяжелый разговор с другом? Вы еще не готовы поговорить с партнером о том, куда движутся ваши отношения? Вы позволяете профессиональному напряжению нарастать, вместо того чтобы решать его? Помните, что уклонение от решения проблемы не сделает ее лучше. Более того, это может даже ухудшить ситуацию. Время решать этот вопрос пришло.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Пятерка Пентаклей

Пятерка Пентаклей говорит о том, что в последнее время для вас наступили тяжелые времена. Вы потеряли работу? Финансы идут не так легко, как вам хотелось бы? Подобные проблемы не только бьют по карману - они могут стать эмоциональным, ментальным и духовным бременем. Не взваливайте на себя всю тяжесть мира в одиночку. На этой неделе мы призываем вас обратиться за помощью к друзьям и близким. Все трудные периоды рано или поздно проходят, но они проходят гораздо легче, когда у вас есть поддержка.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Девятка Пентаклей

На этой неделе девятка Пентаклей приглашает вас насладиться плодами своего труда. Вы вкладывали в свои цели кровь, пот и слезы, и теперь видите заслуженный успех как результат своих усилий. Настало время воспользоваться материальным комфортом, который вы себе создали. Так что вперед, заказывайте дорогой спа-пакет. Отправляйтесь в путешествие. Купите бутылку дорогого вина, на которую вы давно засматривались. Вы более чем заслужили право на расточительство!

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Девятка мечей

Девятка Мечей указывает на то, что сейчас вы переживаете какую-то потерю или разочарование. Это может быть что-то, что вы предвидели, или это может быть что-то внезапное и неожиданное. Независимо от этого, стресс давит на вас, и вам кажется, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Потратьте время на горе и исцеление, помня о том, что, хотя то, что вы переживаете, очень тяжело, вы можете двигаться дальше и развиваться на основе этого опыта.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Туз Пентаклей

Туз Пентаклей сигнализирует о том, что на этой неделе перед вами откроется изобилие новых возможностей в материальном мире. Вы чувствовали себя заторможенным в своей карьере? Инвестиции не окупились так, как вы рассчитывали? Вам не удавалось заработать на идее, которая у вас была? Сейчас все может измениться! Будьте начеку, ведь новое начало в любой из этих сфер может быть уже не за горами. Решите ли вы воспользоваться этим, зависит только от вас, но такая возможность, безусловно, есть.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Туз Кубков

На этой неделе вы будете оседлать волну хороших предчувствий! Туз Кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание будут в вашем распоряжении. Он также означает возможность укрепить существующие отношения - и, возможно, встретить нового друга или возлюбленного! Если в последнее время вы чувствовали себя замкнуто, пришло время открыть свое сердце, чтобы принять любовь и мир, которых вы заслуживаете. Это ваш шанс глотнуть из чаши глубокого духовного удовлетворения, так что пейте!

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Четверка Пентаклей

На этой неделе четверка Пентаклей хочет, чтобы вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами. Бережете ли вы свои деньги, но при этом не отказываете себе в маленьких роскошествах? Или вы бережете каждую копейку, потому что боитесь потерять все? Проанализируйте, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать вас от эффективного управления своим богатством и настраивать себя на долгосрочный успех. Вы можете получать удовольствие сейчас и быть уверенным в завтрашнем дне.

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.