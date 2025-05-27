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Гороскоп Таро на новолуние 27 мая: Водолеям - выбор, Ракам - белая полоса, Львам - победа

Анна Ярославская
27 мая 2025, 11:49
767
Новая Луна обычно очень сильная в первые семь дней. Это время очень удачное для новых начинаний.
Анжела Перл
Новолуние в мае 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Кто рискует попасть в конфликтную ситуацию
  • Какой занк зодиака сбросит с себя ненужное бремя
  • Кому придется поставить точку

Новолуние в мае 2025 года состоится 27 числа в знаке Близнецы. Этот знак отвечает за общение, контакты, переговоры, информацию, торговлю, путешествия.

Новая Луна обычно очень сильная в первые семь дней. Это время очень удачное для новых начинаний.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карты: Королева кубков, Туз жезлов

Энергетика этой карты - забота, мягкость, подарки, прибыль. Вы получите что-то, возможно это будет новость о беременности.

Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) будет рядом с вами. По профессии она - врач, психолог. Вы можете познакомиться с таким человеком.

Возможно вам предложат новую работу или проект. Появятся новые возможности.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карты: 3 пентаклей, 3 мечей

Какие-то контакты приведут к заработкам или работе. У вас будут клиенты, проекты. Возможно вы оплачиваете какое-то обучение, которое впоследствии принесет прибыль.

Вы с кем-то не сойдетесь во мнениях. Будет сложно договориться. Есть риск конфликта. Выстраивайте стратегию общения.

Даже если вас что-то огорчит, вы точно будете знать, что делать.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карты: 6 жезлов, Луна

У вас будет много работы. Нужно будет разобраться со многими вопросами и задачами.

То, что начнется в новолуние, закончится в полнолуние 11 июня.

Ситуация будет не очень понятной. Туман развеется через две недели.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карты: 6 мечей, 9 пентаклей, Туз пентаклей

Вы собираетесь в дальний путь. Ситуация прояснится. Не исключен переезд, переход на новую работу. Вы двигаетесь дальше. Начнется белая полоса.

Раки наслаждаются плодами своих трудов. Вы получите результаты и прибыль.

Новолуние принесет Ракам новые финансовые возможности. Не исключено выгодное предложение.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карты: Королева жезлов, 10 жезлов

Вы ничего не боитесь. Вас с чем-то будут поздравлять. Вы окажетесь в центре внимания.

Львы покорили вершину и будут праздновать победу.

Вам остался последний шаг для достижения цели. Если вы тащили какую-то ношу, то теперь это закончится и вы будете довольны собой.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карты: 10 кубков, 10 жезлов

Вас ждет семейный праздник, счастье, мир, гармония. Заканчивается какая-то глава в вашей жизни, вы будете наполнены положительными эмоциями.

Девы сбросят с себя ненужную ношу и достигнут вершины. Наступит освобождение.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карты: 9 жезлов, 10 мечей

Карта опыта. Вас жизни побила. Вы решали какие-то проблемы. Но вы выстояли и победили всех врагов, а также получили важный опыт. Дальше уже не нужно бороться и напрягаться. Можно спокойно выдохнуть.

Вы можете думать о том, что кто-то некрасиво с вами поступил.

Весы могут поставить последнюю точку, после которой не будет возврата. Вы отрежете то, что долго продолжалось и было болезненным.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карты: Королева мечей, Справедливость

Энергия решительности, честности, справедливости. Вам нужно будет получить какую-то конкретную информацию, внести ясность.

Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) по гороскопу будет рядом с вами. Это может быть юрист, адвокат, нотариус, преподаватель.

Вы внесете баланс в свою жизнь. Вы займетесь питанием, графиком и т.д.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карты: Туз жезлов, 3 кубков

Вас ждет новое начало. Вы загоритесь новой идеей, откроются возможности.

Вы будете что-то праздновать, например, новую работу или должность.

Кроме того, Стрельцы получат прибыль.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карты: Туз кубков, Сила

Козероги начнут заниматься чем-то творческим. Возможно вы встретите свою любовь, начнется роман. Вы получите подарок небес, откроется новая возможность.

Кто-то поддерживает и верит в вас. Сделайте шаг в новом направлении, у вас все получится.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карты: 2 мечей, Король пентаклей

Водолеям нужно будет сделать выбор. Вы будете колебаться. По итогу вы все равно попадете в цель. Таролог советует задавать много вопросов, если вам что-то предлагают.

Водолеи получат прибыль, доход. Финансовая ситуация очень благополучная. Не исключены инвестиции, покупка недвижимости.

Мужчина (Телец, Дева, Козерог) даст вам дельный совет или оказать поддержку.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: Рыцарь жезлов, Звезда

У Рыб появятся новые цели. Вам хочется покорять новые вершины. События будут развиваться очень быстро. Возможно состоится поездка, путешествие.

У вас исполнится желание. Вы верите в чудеса и реализацию своей мечты. Таролог советует визуализировать то, чего вы хотите.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 27 мая 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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