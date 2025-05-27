Гороскоп Таро на новолуние 27 мая: Водолеям - выбор, Ракам - белая полоса, Львам - победа

Вы узнаете:
- Кто рискует попасть в конфликтную ситуацию
- Какой занк зодиака сбросит с себя ненужное бремя
- Кому придется поставить точку
Новолуние в мае 2025 года состоится 27 числа в знаке Близнецы. Этот знак отвечает за общение, контакты, переговоры, информацию, торговлю, путешествия.
Новая Луна обычно очень сильная в первые семь дней. Это время очень удачное для новых начинаний.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.
Гороскоп Таро на новолуние - Овен
Карты: Королева кубков, Туз жезлов
Энергетика этой карты - забота, мягкость, подарки, прибыль. Вы получите что-то, возможно это будет новость о беременности.
Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) будет рядом с вами. По профессии она - врач, психолог. Вы можете познакомиться с таким человеком.
Возможно вам предложат новую работу или проект. Появятся новые возможности.
Гороскоп Таро на новолуние - Телец
Карты: 3 пентаклей, 3 мечей
Какие-то контакты приведут к заработкам или работе. У вас будут клиенты, проекты. Возможно вы оплачиваете какое-то обучение, которое впоследствии принесет прибыль.
Вы с кем-то не сойдетесь во мнениях. Будет сложно договориться. Есть риск конфликта. Выстраивайте стратегию общения.
Даже если вас что-то огорчит, вы точно будете знать, что делать.
Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы
Карты: 6 жезлов, Луна
У вас будет много работы. Нужно будет разобраться со многими вопросами и задачами.
То, что начнется в новолуние, закончится в полнолуние 11 июня.
Ситуация будет не очень понятной. Туман развеется через две недели.
Гороскоп Таро на новолуние - Рак
Карты: 6 мечей, 9 пентаклей, Туз пентаклей
Вы собираетесь в дальний путь. Ситуация прояснится. Не исключен переезд, переход на новую работу. Вы двигаетесь дальше. Начнется белая полоса.
Раки наслаждаются плодами своих трудов. Вы получите результаты и прибыль.
Новолуние принесет Ракам новые финансовые возможности. Не исключено выгодное предложение.
Гороскоп Таро на новолуние - Лев
Карты: Королева жезлов, 10 жезлов
Вы ничего не боитесь. Вас с чем-то будут поздравлять. Вы окажетесь в центре внимания.
Львы покорили вершину и будут праздновать победу.
Вам остался последний шаг для достижения цели. Если вы тащили какую-то ношу, то теперь это закончится и вы будете довольны собой.
Гороскоп Таро на новолуние - Дева
Карты: 10 кубков, 10 жезлов
Вас ждет семейный праздник, счастье, мир, гармония. Заканчивается какая-то глава в вашей жизни, вы будете наполнены положительными эмоциями.
Девы сбросят с себя ненужную ношу и достигнут вершины. Наступит освобождение.
Гороскоп Таро на новолуние - Весы
Карты: 9 жезлов, 10 мечей
Карта опыта. Вас жизни побила. Вы решали какие-то проблемы. Но вы выстояли и победили всех врагов, а также получили важный опыт. Дальше уже не нужно бороться и напрягаться. Можно спокойно выдохнуть.
Вы можете думать о том, что кто-то некрасиво с вами поступил.
Весы могут поставить последнюю точку, после которой не будет возврата. Вы отрежете то, что долго продолжалось и было болезненным.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион
Карты: Королева мечей, Справедливость
Энергия решительности, честности, справедливости. Вам нужно будет получить какую-то конкретную информацию, внести ясность.
Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) по гороскопу будет рядом с вами. Это может быть юрист, адвокат, нотариус, преподаватель.
Вы внесете баланс в свою жизнь. Вы займетесь питанием, графиком и т.д.
Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец
Карты: Туз жезлов, 3 кубков
Вас ждет новое начало. Вы загоритесь новой идеей, откроются возможности.
Вы будете что-то праздновать, например, новую работу или должность.
Кроме того, Стрельцы получат прибыль.
Гороскоп Таро на новолуние - Козерог
Карты: Туз кубков, Сила
Козероги начнут заниматься чем-то творческим. Возможно вы встретите свою любовь, начнется роман. Вы получите подарок небес, откроется новая возможность.
Кто-то поддерживает и верит в вас. Сделайте шаг в новом направлении, у вас все получится.
Гороскоп Таро на новолуние - Водолей
Карты: 2 мечей, Король пентаклей
Водолеям нужно будет сделать выбор. Вы будете колебаться. По итогу вы все равно попадете в цель. Таролог советует задавать много вопросов, если вам что-то предлагают.
Водолеи получат прибыль, доход. Финансовая ситуация очень благополучная. Не исключены инвестиции, покупка недвижимости.
Мужчина (Телец, Дева, Козерог) даст вам дельный совет или оказать поддержку.
Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы
Карты: Рыцарь жезлов, Звезда
У Рыб появятся новые цели. Вам хочется покорять новые вершины. События будут развиваться очень быстро. Возможно состоится поездка, путешествие.
У вас исполнится желание. Вы верите в чудеса и реализацию своей мечты. Таролог советует визуализировать то, чего вы хотите.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 27 мая 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
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