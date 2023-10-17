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Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Ракам - давление, Львам - финансы, Девам - новый этап

Анна Ярославская
17 октября 2023, 10:46 обновлено 17 октября, 10:53
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Ракам стоит остерегаться давления со стороны. У Львов будет стабильная финансовая ситуация, а у Дев начнется новый этап в жизни.

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Рак

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина (Телец, Козерог или Дева по гороскопу). Очень стабильный, обеспеченный, владеющий недвижимостью. Этот человек будет давать вам советы и рекомендации. Возможно это банкир или налоговый советник.

Дьявол Таро - значение

Карта давления и власти, тесной связи и зависимости. Остерегайтесь налоговых проверок. Ваш начальник будет давить на вас, чтобы вы работали больше. Вы будете противиться этому. В романтической сфере отношения далеки от здоровых.

9 жезлов Таро - значение

Карта советует не брать на себя слишком много обязательств. У вас получится справиться со всеми неурядицами, но получится это нелегко.

Раки будут вынуждены отдуваться за всех.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Лев

5 пентаклей Таро - значение

Карта нехватки и жалости к себе. Львам будет не хватать времени, энергии, денег. Возможно вы будете помогать людям, которые нуждаются. Если вам самим нужна помощь, то попросите о ней и вы ее получите.

Луна Таро - значение

Возможно понадобится помощь вашей матери.

Ситуация будет непонятной, Львам будет сложно принять решение.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Карта прогресса и продвижения в финансовых делах. С деньгами все будет стабильно, говорит расклад Таро.

Вы движетесь вперед медленно, но верно.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Дева

Туз жезлов Таро - значение

Карта начинаний, смелости. Вы решитесь на первый шаг. Появятся новые возможности. По словам таролога, что-то новое войдет в жизнь Дев.

Повешенный Таро - значение

Возможно, вы начнете погружаться в самопознание, эзотерику, медитации, обучение.

Начнется новый этап в жизни. Вы погрузитесь в него с головой. Это могут быть новые отношения, хобби.

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец по гороскопу) будет рядом с Девами в ноябре и сыграет какую-то роль. Это очень энергичный человек, который дает советы, высказывает свое мнение.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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