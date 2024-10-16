Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-noyabr-2024-ovnam-bessonnica-telcam-nagrada-bliznecam-triumf-10605725.html Ссылка скопирована

​ Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждут переживания и бессонные ночи. У Тельцов могут быть сложности в общении с другими людьми. У Близнецов будет максимально удачный месяц.

В целом, она предупредила, что первая неделя ноября будет очень напряженной для всех знаков зодиака. Также есть риск травм.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Овен

Иерофант Таро - значение

Карта означает закон, систему или структуру. Возможно вы будете обращаться в государственные органы или к человеку со статусом (чиновнику, руководителю, судье).

9 жезлов Таро - значение

Карта означает достижения и статус. Вы будете устанавливать личные границы. Возможно вам нужно будет настоять на своем или отстаивать свои интересы.

2 мечей Таро - значение

Овнов ждет конфликт, конкуренция.

Возможно с кем-то вы не сойдетесь во мнениях. Есть риск ссоры.

9 мечей Таро - значение

Вас может мучать бессонница из-за переживаний по какому-то вопросу. Но в результате вы примете правильное решение, а именно вы перестанете "вариться" в негативе и думать о том, что портит вам настроение.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Телец

2 мечей Таро - значение

Карта конфликта. С кем-то или с чем-то вы будете не согласны. Сложно будет найти общий язык с людьми.

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя. Вы получите новый статус. Вас ждет удача, награда, приз, хорошая новость.

3 мечей Таро - значение

Три стороны не могут прийти к консенсусу. Что-то не получается и не складывается. Каждый тянет одеяло в свою сторону. Тельцов ждет разочарование в других людях.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Близнецы

8 кубков Таро - значение

Вы готовы к уходу с работы, переезду, расставанию с кем-то и началу новой главы вашей жизни. Вы - инициатор этих перемен. Вам недостаточно того, что у вас есть, для счастливой жизни и роста души. Вы начнете движение к новым горизонтам.

6 жезлов Таро - значение

Близнецов ждет хорошая новость, приз, новый статус, признание.

Вас будут с чем-то поздравлять. Возможно вы получите повышение на работе. Родится ребенок.

Сила Таро - значение

Вы схватили быка за рога, вам все подвластно. Все, что вы задумаете в ноябре, обязательно реализуется.

Также эта карта означает финансовый прорыв. К вам придет хороший клиент, вы заключите выгодный контракт, получите прибыль.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред